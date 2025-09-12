Colapso no ETH à vista? 2,6 milhões de ETH podem inundar o mercado

Colapso no ETH? Fila recorde de 2,6 milhões de ETH no staking do Ethereum pode inundar o mercado e pressionar o preço da criptomoeda.

O Ethereum vive um momento de tensão no mercado cripto e um colapso no preço não está descartado, de acordo com análises.

Isso ocorre, pois mais de 2,6 milhões de ETH, avaliados em cerca de US$ 11,5 bilhões, aguardam na fila de saída do staking.

O volume inédito preocupa analistas porque pode representar uma pressão de venda capaz de abalar a segunda maior criptomoeda do mundo.

O staking se tornou a espinha dorsal da rede Ethereum desde a transição para o modelo de proof of stake, em setembro de 2022.

Nesse sistema, cada validador precisa bloquear pelo menos 32 ETH para validar blocos e manter a segurança da blockchain.

O processo atraiu mais de um milhão de participantes, criando uma base sólida de validadores.

Atualmente, existem mais de 1,05 milhão de validadores ativos, representando aproximadamente 29% da oferta total de ETH em circulação.

No entanto, a fila de saída, que já foi de apenas 600 mil ETH no início de agosto, explodiu para os atuais 2,6 milhões.

Esse crescimento exponencial expõe um comportamento clássico de mercado.

Colapso do ETH pela frente?

Muitos validadores acumulam ganhos em períodos de alta e optam por retirar suas posições para realizar lucros em moeda fiduciária.

Com o Ether valorizado, a fila de espera para sair pode chegar a 45 dias e 18 horas, um prazo inédito para o mecanismo.

De acordo com dados do validatorqueue, a fila de entrada soma cerca de 760 mil ETH, com tempo médio de espera bem menor, em torno de 13 dias e 5 horas.

Isso mostra que o interesse pelo staking persiste, mas a pressão predominante, neste momento, é claramente pela saída.

O rendimento anualizado do staking, hoje em 2,85%, também ajuda a explicar o fenômeno. Apesar de garantir estabilidade à rede, o retorno atual é visto como pouco atrativo em comparação com o de anos anteriores.

Em 2023, por exemplo, o APR era mais elevado.

Agora, com o ETH valorizado, os validadores buscam rebalancear carteiras e migrar para alternativas como o restaking em protocolos derivados, onde podem encontrar yields mais interessantes.

2,6 milhões de ETH vão inundar o mercado de uma vez?

Esse movimento não significa, porém, que a rede Ethereum esteja em risco imediato. As filas de entrada e saída foram desenhadas justamente para evitar desequilíbrios bruscos.

O chamado churn rate limita a velocidade de rotatividade de validadores, garantindo uma transição gradual.

Assim, na prática, mesmo que validadores processem todos os 2,6 milhões de ETH solicitados para retirada, o sistema absorve as mudanças gradualmente, preservando a segurança e a continuidade do consenso da rede.”

Ainda assim, o mercado interpreta a fila recorde de retiradas como um sinal de alerta. Se uma parte significativa desses tokens for liquidada em corretoras, o impacto no preço do ETH pode ser expressivo.

Historicamente, grandes volumes desbloqueados costumam pressionar cotações no curto prazo, ainda que não alterem a tendência de longo prazo caso a demanda estrutural permaneça firme.

O padrão atual repete ciclos observados em outros momentos. Durante fases de valorização, validadores preferem transformar o rendimento acumulado em liquidez, seja para garantir lucros, seja para financiar novas posições.

Esse comportamento é esperado em qualquer ecossistema de staking, mas o volume atual, equivalente a quase 8% do total em staking, chama a atenção pela magnitude.

O desafio para os próximos meses será medir o equilíbrio entre entradas e saídas. Se a fila de entrada voltar a crescer em ritmo acelerado, a pressão de venda poderá ser compensada, trazendo estabilidade.

Caso contrário, o risco de um colapso de curto prazo no preço do Ethereum aumenta, especialmente em um mercado altamente sensível às expectativas macroeconômicas e às condições de liquidez global.

