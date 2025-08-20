Por que o BTC caiu hoje? ChatGPT crava resultado e indica níveis de preço

Por que o BTC caiu? Bitcoin cai para US$ 113 mil após saídas de ETFs, quebra técnica e dólar forte; analistas avaliam suportes.

Por que o Bitcoin caiu 1,46% hoje? A criptomoeda amanheceu sendo negociada a US$ 113.686, e acumula perda semanal de 5,36%.

De acordo com uma análise do ChatGPT, a queda não acontece de forma isolada, mas reflete uma combinação de fatores institucionais, técnicos e macroeconômicos.

Analisando gráficos compartilhados pelo CryptoNews, ela aponta que a pressão vendedora de fundos institucionais marcou o movimento desta semana.

Apenas no dia 19 de agosto, os ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos registraram US$ 523 milhões em saídas líquidas, o maior fluxo negativo desde julho.

A Fidelity liderou as retiradas, com quase US$ 247 milhões, enquanto a Grayscale perdeu US$ 115 milhões. Esse movimento reduziu a demanda compradora e aumentou a oferta no mercado, pressionando as cotações.

Segundo o ChatGPT, os ETFs desempenham papel central na descoberta de preços, já que os resgates exigem a venda direta de BTC.

Por que o BTC caiu hoje

Além disso, o aspecto técnico reforçou a queda.

O Bitcoin perdeu o nível de US$ 118.859, um suporte considerado crítico pela análise de Fibonacci, e também ficou abaixo da média móvel de sete dias, em US$ 117.590.

O rompimento disparou ordens automáticas de venda e provocou US$ 102 milhões em liquidações de posições compradas em apenas 24 horas.

O indicador MACD também apontou forte viés negativo, enquanto o RSI ficou em 40 pontos, ainda longe da região de sobrevenda.

Caso o preço rompa US$ 111.943, o ChatGPT aponta que a pressão pode levar o ativo até a faixa psicológica dos US$ 110 mil.

O cenário macroeconômico adicionou ainda mais volatilidade. O governo dos Estados Unidos anunciou novas tarifas que variam entre 10% e 41%, o que fortaleceu o dólar.

O índice DXY subiu 3% em apenas seis dias, alcançando seu maior nível em semanas.

Como consequência, ativos de risco como o Bitcoin sofreram, já que muitos investidores buscaram refúgio na moeda norte-americana.

No entanto, especialistas destacam que, se a guerra comercial escalar, o BTC pode recuperar fôlego como ativo de proteção contra a inflação, narrativa que cresce em períodos de tensão global.

Mãos fracas x baleias

Outro ponto de atenção vem do comportamento dos detentores de curto prazo. Dados on-chain revelam que esses investidores começaram a vender suas posições com prejuízo pela primeira vez desde janeiro de 2025.

Esse movimento pode sinalizar um processo de reset do mercado, em que os chamados ‘mãos fracas’ deixam o ativo e abrem espaço para a entrada de investidores mais convictos.

Por outro lado, também pode indicar perda de confiança no curto prazo, algo que precisa ser monitorado nos próximos dias.

Enquanto investidores menores liquidam posições, as chamadas ‘baleias’ seguem acumulando. Relatórios apontam compras de aproximadamente 20 mil BTC durante a correção.

Esse comportamento sugere que os grandes players interpretam o movimento atual como uma oportunidade de médio prazo, aproveitando os preços mais baixos.

A discrepância entre a venda no varejo e a acumulação institucional mostra que o mercado vive um momento de transição, com diferentes leituras sobre o futuro do ativo.

Suportes imediatos

De acordo com o ChatGPT, apesar da pressão de curto prazo, muitos analistas classificam a queda como uma correção natural após a forte alta recente.

O Bitcoin ainda acumula ganhos de 86% no ano, mesmo após a sequência negativa.

O suporte imediato se mantém em US$ 113 mil, enquanto a faixa de US$ 112 mil a US$ 110 mil aparece como zona decisiva para evitar uma queda mais profunda.

No horizonte, investidores aguardam o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em Jackson Hole, no dia 22 de agosto, e os dados de inflação dos Estados Unidos, que podem influenciar diretamente a direção do mercado.

