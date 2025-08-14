BTC registra nova ATH acima de US$ 124.000: entenda o que motivou a alta

O BTC disparou para um novo recorde na noite de quarta-feira (13). A maior criptomoeda do mundo subiu 3,6% e atingiu US$ 124.457.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O Bitcoin disparou para um novo recorde na noite de quarta-feira (13/8).

A maior criptomoeda do mundo subiu 3,6% e atingiu US$ 124.457. Com isso, superou o topo histórico anterior, registrado em julho.

A alta foi impulsionada pela expectativa de que o Fed reduza a taxa de juros dos EUA em breve. Reformas financeiras recentes também reforçaram o rali.

Apoio de Trump e expectativa de cortes impulsionam o BTC

Trump se apresenta como ‘o presidente das criptos’ e, junto com sua família, intensificou sua atuação no setor desde que assumiu seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos.

Relatórios mostram que o mercado precifica quase totalmente um corte de juros do Fed em 17 de setembro. Há também pequena probabilidade de um corte maior, de meio ponto percentual.

Nesse sentido, Trump critica Jerome Powell, presidente do Fed, por manter os juros altos por muito tempo. Ele chegou a ameaçar substituí-lo antes do fim de seu mandato, em maio.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, declarou na quarta-feira (13) que o Fed deveria iniciar ‘uma série de cortes’. Segundo ele, o movimento poderia começar já com meio ponto percentual.

Analistas afirmam que mudanças assim podem beneficiar ativos de risco, incluindo criptomoedas. Pankaj Balani, CEO da Delta Exchange, disse que o rali é sustentado por forte entrada de capital institucional e cenário macro favorável.

Além disso, destacou que o CPI dos EUA de julho ficou em 2,7% na base anual. Isso reforça a expectativa de corte de juros em setembro.

‘Uma consolidação entre US$ 120 mil e US$ 125 mil é possível. No entanto, a oferta limitada e o apoio institucional sustentam a tendência de alta’, disse Balani.

📚Procurando pela previsão Bitcoin e estimativas de preço para os próximos anos? Continue lendo e saiba mais!

ETFs de BTC registram entradas consistentes

De acordo com a SoSoValue, ETFs à vista de Bitcoin tiveram entrada líquida de US$ 86,91 milhões em 13 de agosto. Desde o lançamento destes produtos, o acumulado chega a US$ 54,76 bilhões.

O total dos ETFs à vista de Bitcoin dos EUA agora soma US$ 156,69 bilhões, o que representa cerca de 6,48% do valor de mercado da criptomoeda.

O iShares Bitcoin Trust, da BlackRock, lidera com US$ 89,11 bilhões em ativos. Em seguida, está o FBTC da Fidelity, com US$ 24,77 bilhões.

Fonte: Coinglass

O aumento nas entradas indica mudança na estratégia institucional. Assim, grandes investidores veem esses fundos como complementares, não concorrentes.

Essa diversificação reduz riscos específicos de ativos e mantém exposição às diferentes oportunidades de crescimento das redes.

Interesse institucional no BTC segue em alta

O apetite por Bitcoin entre empresas e instituições permanece forte. Paralelamente à demanda por ETFs, elas continuam expandindo suas reservas.

Dados do BitcoinTreasuries.net mostram que 3,65 milhões de BTC estão nas mãos de diversas entidades.

A maior parte está em ETFs e outros fundos, seguida por empresas públicas, governos, empresas privadas, contratos DeFi e custodiantes.

O site rastreia 291 entidades com reservas de Bitcoin, um aumento de 16 no último mês.

Os Estados Unidos lideram com 99 entidades. Depois, aparecem Canadá (43), Reino Unido (20), Alemanha (10) e China (9).

Fonte: BitcoinTreasuries.net

Sentimento de mercado e perspectivas

O sentimento do mercado em torno do Bitcoin permanece firme na zona de ‘Ganância’, segundo o índice Fear & Greed da Alternative.me. Atualmente, o indicador marca 75 pontos.

Nesse sentido, o número representa alta em relação à leitura de ontem, que foi de 73. Também supera o índice da semana passada, que estava em 62, e o de um mês atrás, que marcava 73.

Fonte: Alternative.me

O índice mede o sentimento dos investidores de 0 (Medo Extremo) a 100 (Ganância Extrema).

Os dados atuais sugerem otimismo persistente entre traders, mesmo com oscilações recentes no mercado.

O avanço do índice na última semana reflete interesse contínuo de compra e confiança no mercado cripto mais amplo.

Esse cenário é provavelmente impulsionado por fortes entradas em ETFs e pela participação institucional.

Embora o sentimento ainda não tenha atingido a zona de ‘Ganância Extrema’, o nível atual indica que investidores seguem otimistas.

Por fim, isso pode aumentar o risco de condições de sobrecompra caso o rali acelere.

📚A auto custódia Bitcoin tem sido uma prática bastante realizada por investidores do mundo das criptomoedas. Aprenda mais sobre isso!