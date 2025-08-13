ETH se aproxima de máxima histórica com alta de 9% e analistas projetam US$ 22 mil

O Ethereum (ETH) está cada vez mais próximo de superar seu recorde de preço.

Nesta quarta-feira (13/8), o ativo negocia a US$ 4.693, registrando uma valorização de 9% nas últimas 24 horas.

O movimento é impulsionado tanto pelo aumento do interesse institucional quanto por análises técnicas que projetam alvos muito mais ambiciosos, chegando a US$ 22 mil.

Padrão de longo prazo reforça projeção otimista

De acordo com o analista Gert van Lagen, o atual rali do Ethereum pode ser apenas o começo de uma tendência muito mais ampla.

Ele aponta que, ao longo dos últimos quatro anos, o gráfico do ETH formou um padrão de inverse head and shoulders (ombro-cabeça-ombro invertido), estrutura considerada fortemente altista e indicativa de reversão de tendência.

O rompimento confirmado ocorreu quando o preço ultrapassou os US$ 4.659, nível que, segundo Lagen, deverá ser retestado como suporte antes de novas altas.

Assim, se a sustentação for confirmada, o próximo movimento pode levar o Ethereum a atingir a meta projetada pelo padrão: US$ 22 mil.

Essa projeção foi calculada a partir da amplitude do movimento que formou a ‘cabeça’ no padrão gráfico, tomando como base o ponto de rompimento em US$ 4.659.

Embora o alvo seja de longo prazo, o analista acredita que a tendência já está em curso.

Fluxos negativos indicam pressão de compra do ETH

Outro dado que reforça o cenário altista vem da plataforma CryptoQuant.

O netflow do Ethereum — média móvel de 30 dias — permanece negativo mesmo com a forte valorização dos últimos dois meses.

Isso significa que mais ETH estão sendo retirados das exchanges do que depositados, um sinal clássico de menor pressão vendedora e potencial de alta sustentada.

Segundo especialistas, fluxos negativos nesse indicador geralmente refletem acumulação por parte de investidores de longo prazo, incluindo instituições, e podem anteceder movimentos de valorização mais agressivos.

Fonte: Gert Van Lagen

Cathie Wood aposta em ETH como ‘protocolo institucional’

Ademais, o interesse institucional também tem desempenhado um papel central nessa narrativa de alta.

Cathie Wood, CEO da ARK Invest, declarou em entrevista recente que ‘foi all in’ no Ethereum.

Para ela, a crescente adoção institucional posiciona o ETH como ‘o protocolo institucional’ do mercado cripto.

A gestora destacou ainda que o ETF de Ethereum da ARK Invest está recebendo um interesse consistente pela primeira vez desde seu lançamento.

Sobretudo, esse aumento na demanda institucional, na visão de Wood, é um dos fatores-chave para sustentar preços mais altos no médio e longo prazo.

🔥 CATHIE WOOD IS ALL IN ON ETH 🔥



On CoinDesk today, Cathie Wood laid out why Ethereum is becoming the institutional protocol:

– Coinbase L2 = Ethereum

– Robinhood L2 = Ethereum

– Stablecoin boom is mostly happening on Ethereum

– $ETH treasuries offer utility and staking unlike… pic.twitter.com/RK2Idb43Od — Crypto-Gucci.eth ᵍᵐ🦇🔊 (@CryptoGucci) August 12, 2025

Fundos e tesourarias ampliam exposição ao ETH

Por fim, além da ARK Invest, outros players também estão expandindo suas posições no Ethereum.

A Bitmine, sob a liderança do entusiasta Tom Lee, vem estruturando uma tesouraria voltada para acumular ETH, reforçando a tese de que grandes investidores estão diversificando suas reservas para incluir a segunda maior criptomoeda do mercado.

Esse movimento coincide com um momento em que o Ethereum vem se consolidando não apenas como ativo de investimento, mas também como infraestrutura para DeFi, NFTs e aplicações descentralizadas — fatores que fortalecem sua utilidade e adoção global.

