Rede LINK leva dados de ouro e Forex para sua blockchain – oportunidade bilionária?

Com a adoção institucional acelerando a integração com o mercado tradicional, o LINK parece estar bem preparado para uma grande valorização.

O preço da Chainlink (LINK) subiu 12% nas últimas 24 horas, alcançando US$ 23,72, impulsionado por uma notícia que pode abrir caminho para bilhões de dólares em integração com mercados financeiros tradicionais.

O movimento ocorre após o anúncio de uma nova parceria com a Intercontinental Exchange (ICE) — empresa controladora da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

O acordo permitirá que dados de ouro e câmbio (Forex) sejam integrados à blockchain pela primeira vez por meio da rede de oráculos da Chainlink.

Com mais de 2.000 clientes já utilizando os serviços da Chainlink, essa expansão rumo aos mercados tradicionais multibilionários pode marcar um divisor de águas para o LINK.

O token segue atualmente como a 13ª maior criptomoeda do mercado.

A valorização do token já soma 44% em uma semana, 47% no mês e impressionantes 132% nos últimos 12 meses.

O ritmo está acelerado e, caso a tendência se mantenha, o LINK pode superar os US$ 100 até o fim de 2025. Em suma, isto representaria uma alta de 320% a partir dos níveis atuais.

Alguns analistas mais otimistas enxergam o token atingindo US$ 150 no início de 2026, impulsionado pelo avanço da adoção institucional — uma valorização de mais de 530%.

Rede LINK leva dados de mercados tradicionais à blockchain

Segundo uma publicação da Chainlink no X, a integração com os dados da ICE ‘aumenta ainda mais a qualidade da plataforma’.

Como resultado, permite-se uma experiência on-chain que atende aos requisitos rigorosos dos mercados de capitais tradicionais e desbloqueia uma nova classe de aplicações em nível institucional.

We’re excited to announce that Intercontinental Exchange (@ICE_Markets) and Chainlink are collaborating to allow Chainlink to now bring high-quality derived forex and precious metals data onchain.https://t.co/hchILh0073



ICE is a global financial powerhouse that operates… pic.twitter.com/Tw4BdtCxDC — Chainlink (@chainlink) August 11, 2025

Em nota oficial, a Chainlink confirmou que os dados sobre moedas estrangeiras e metais preciosos da ICE passarão a integrar o conjunto de informações fornecido pela rede a mais de 2.000 instituições, incluindo bancos, gestoras de ativos e aplicações descentralizadas que compõem o ecossistema da Chainlink.

Com isso, a empresa amplia o alcance e a robustez da sua rede de oráculos, que já tem parcerias com outros gigantes.

Entre eles: Swift, Euroclear, Mastercard, Clearstream, JPMorgan, UBS, Westpac, BNY Mellon, Citi, BNP Paribas e Franklin Templeton.

Swift ⬡ Euroclear ⬡ Mastercard ⬡ Clearstream ⬡ Central Bank of Brazil ⬡ J.P. Morgan ⬡ Intercontinental Exchange (ICE) ⬡ UBS ⬡ Westpac ⬡ BNY Mellon ⬡ Citi ⬡ BNP Paribas ⬡ Franklin Templeton ⬡ Wellington Management ⬡ Fidelity International ⬡ U.S. Bank ⬡ Lloyds… pic.twitter.com/fY82CRCgSF — Chainlink (@chainlink) August 12, 2025

📚Chainlink é dos principais protocolos de criptomoedas da atualidade. Por isso, sua utilidade no ramo desperta curiosidades sobre a previsão de preço de Chainlink ($LINK) para o futuro.

Análise técnica aponta forte tendência de alta para o LINK

A recente alta do LINK é sustentada por um dos setups técnicos mais fortes dos últimos anos.

Após romper um triângulo de consolidação de longo prazo, o token converteu uma resistência histórica em novo suporte — preparando o terreno para um movimento de alta ainda mais expressivo.

O indicador RSI ultrapassou a marca de 70, sinalizando forte impulso de compra, enquanto o MACD virou para verde, com o histograma em ascensão. Este é um sinal de que a pressão compradora está aumentando rapidamente.

Esse rompimento abre espaço para que o LINK alcance US$ 35 no curto prazo. Caso o momentum continue, o token poderá rapidamente testar a região dos US$ 53, que foi o topo da bull run de 2021.

A partir daí, entra-se na fase de descoberta de preço — e o alvo projetado de US$ 150 representa uma valorização de até 6 vezes em relação ao preço atual.

Com a adoção institucional acelerando e o avanço rumo à integração com o mercado tradicional, o LINK parece estar bem preparado para uma grande valorização nos próximos meses.

