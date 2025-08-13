Cotação do DOGE dispara 12% em 24h e se aproxima de US$ 0,25
A Cotação do DOGE (Dogecoin) registrou um forte rali nas últimas 24 horas, subindo mais de 12% e atingindo US$ 0,26.
O motivo parece ter sido uma combinação de indicadores técnicos otimistas, compras expressivas por grandes investidores e expectativa de aprovação de um ETF spot da criptomoeda nos Estados Unidos.
Golden Cross e suporte técnico impulsionam movimento
De acordo com dados do CoinMarketCap, o Dogecoin acumula alta de 24% na semana, com o salto recente sendo atribuído, em grande parte, à formação de um Golden Cross no gráfico diário.
Este é um padrão técnico que ocorre quando a média móvel de curto prazo cruza acima da de longo prazo, sinalizando potencial de alta.
Historicamente, esse setup precedeu valorizações significativas do DOGE.
No fim de 2023 e início de 2024, formações semelhantes resultaram em ganhos entre 25% e 130% em poucas semanas.
No cenário atual, o cruzamento está ocorrendo próximo de US$ 0,20, que passa a atuar como zona de suporte importante.
Dessa forma, reduz-se a probabilidade de correções mais acentuadas.
📚Elaboramos, neste artigo, estimativas com a previsão de preço da Dogecoin para 2025, 2026 e até 2030.
Baleias acumulam mais de US$ 200 milhões em DOGE
Dados on-chain revelam que grandes investidores compraram 1,08 bilhão de DOGE — equivalente a mais de US$ 200 milhões — nos últimos dois dias.
Como resultado, elevou-se a participação das baleias para cerca de 50% do fornecimento circulante.
Esse nível de concentração pode gerar um supply squeeze (escassez de oferta), já que menos tokens ficam disponíveis no mercado, potencialmente impulsionando o preço.
Analistas observam que a faixa entre US$ 0,23 e US$ 0,25 tem servido historicamente como ponto de partida para ralis mais expressivos.
Alta em derivativos sem alavancagem excessiva
O mercado de derivativos também reforça o clima positivo.
Segundo a Coinglass, o volume de opções de Dogecoin aumentou 80%, atingindo US$ 932 milhões, enquanto o interesse aberto em contratos futuros subiu 16%, para US$ 3,7 bilhões.
Apesar da movimentação intensa, as taxas de financiamento permanecem neutras, em +0,0093%, o que indica que o rali não está sendo impulsionado por posições excessivamente alavancadas.
Ainda assim, a volatilidade geral do mercado permanece no radar, especialmente após quase US$ 40 milhões em liquidações de posições em Bitcoin no último dia.
ETF de DOGE ganha força com probabilidade de 75%
A perspectiva de aprovação de um ETF spot de Dogecoin nos EUA tem aumentado o otimismo.
A plataforma Polymarket estima em 75% as chances de aprovação.
Em abril, a gestora 21Shares entrou com um pedido formal junto à SEC, tornando-se a terceira empresa a buscar autorização, após Grayscale e Bitwise.
O pedido da Grayscale, feito em março, segue em análise, enquanto a SEC também avalia mais de 70 outros pedidos de ETFs de altcoins, incluindo XRP, Solana e Litecoin.
Caso aprovado, o produto poderá atrair fluxo institucional e ampliar a liquidez do DOGE.
Projeções de analistas indicam espaço para mais valorização
Vários analistas enxergam potencial para o rali continuar.
O trader Kaleo comparou o gráfico DOGE/BTC atual com padrões vistos no início de 2021 e sugeriu que ‘é apenas uma questão de tempo’ até que tesourarias corporativas considerem compras em larga escala de Dogecoin.
Ele chegou a projetar um alvo de longo prazo ousado: US$ 6,9420.
Já o analista Crypto Patel vê possibilidade de o ativo alcançar US$ 2, desde que mantenha a zona de acumulação entre US$ 0,18 e US$ 0,23, apontando que rompimentos a partir dessa faixa tendem a resultar em altas expressivas.
Por fim, o analista Ali também identificou uma bandeira de alta no gráfico horário, com alvo imediato de US$ 0,27 caso haja rompimento positivo.
📚Quer comprar criptomoedas baratas e com potencial de valorização nos mercados este ano? Continue lendo para saber mais!
