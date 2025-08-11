BTC hoje: Michael Saylor sugere grande compra do token — preço prestes a subir?

O BTC hoje voltou a mostrar força nesta segunda-feira (11/8), chegando a atingir a marca de US$ 120.185, com alta de 1,30% em 24 horas.

O movimento veio acompanhado de um volume robusto, com mais de US$ 81,65 bilhões negociados no período.

Atualmente, o BTC hoje soma um valor de mercado de US$ 2,38 trilhões, com menos de 20 milhões de moedas em circulação.

Entre os entusiastas, Michael Saylor, cofundador da MicroStrategy, voltou a impulsionar o sentimento otimista. Sua empresa detém 628.791 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 74,21 bilhões.

Em uma postagem recente, o executivo afirmou que a acumulação contínua de BTC é, segundo ele, o caminho mais seguro para alcançar riqueza duradoura.

Para muitos analistas, a declaração sugere que novas compras em grande escala podem estar a caminho.

Caso isso ocorra, o movimento pode servir como catalisador para uma nova etapa de valorização, possivelmente levando o preço do Bitcoin a se aproximar da ambiciosa meta de US$ 1 milhão por unidade.

A crescente aposta de Saylor no BTC

O histórico de investimentos da MicroStrategy em Bitcoin mostra um ganho de 61,04% sobre suas posições.

Nesse sentido, o custo médio de aquisição é de US$ 73.290 por moeda, valor significativamente inferior ao preço atual.

If you don't stop buying Bitcoin, you won't stop making Money. pic.twitter.com/G9S2gPO1t8 — Michael Saylor (@saylor) August 10, 2025

A empresa mantém uma estratégia de compras consistentes ao longo dos anos, especialmente durante quedas de mercado, o que a consolidou como a maior detentora corporativa de BTC no mundo.

Essa política de acumulação ocorre em um momento em que a oferta da criptomoeda está cada vez mais restrita. Os eventos de halving reduzem a emissão de novas moedas, enquanto o interesse institucional cresce de forma constante.

Assim, a liquidez disponível diminui. Se a MicroStrategy e outros investidores de grande porte mantiverem o ritmo de compras, a escassez tende a se intensificar. Historicamente, essa dinâmica tem impulsionado altas expressivas no preço do ativo.

Perspectiva técnica do BTC hoje indica alta

No campo técnico, o Bitcoin rompeu recentemente um padrão de bandeira de alta, considerado um sinal clássico de continuação de tendência.

O preço superou a resistência de US$ 118.500 com forte pressão compradora e encerrou o dia acima desse nível.

#Bitcoin Technical Outlook 📊

BTC breaks out of bullish flag above $118.5K, holding 50EMA $114.14K support.

RSI 62, MACD bullish crossover.

Targets: $123.25K, $127K

Invalidation: Close < $117.3K#BTC #Crypto #BitcoinPrice pic.twitter.com/AFqMeypxN1 — Arslan Ali (@forex_arslan) August 11, 2025

A média móvel exponencial de 50 dias, situada em US$ 114.140, continua oferecendo suporte consistente, mantendo a tendência de alta intacta.

Pelos níveis de retração de Fibonacci, traçados entre US$ 98.194 e US$ 123.248, o ativo recuperou o patamar de 23,6%, localizado em US$ 117.335. Esse ponto agora atua como uma base de suporte importante.

Entre os indicadores, o RSI está em 62,64, apontando alta, mas ainda longe da sobrecompra. Já o MACD apresenta cruzamento altista, com histograma em expansão, reforçando o viés positivo.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Caso o Bitcoin consiga fechar acima de US$ 120.000, há espaço para buscar US$ 123.250 e, posteriormente, US$ 127.000.

Por outro lado, um retorno para dentro do padrão de bandeira anularia o rompimento, direcionando novamente a atenção para o suporte da EMA em US$ 114.000.

Sobretudo, nesse cenário, a confirmação de volume será fundamental para sustentar qualquer movimento de alta.

