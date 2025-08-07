Quais criptomoedas estão em tendência de alta? IA do CoinMarketCap destaca 3 projetos

Três altcoins disparam e lideram tendências de alta segundo algoritmo do CoinMarketCap, que avalia volume, sentimento social e desempenho de preço.

A inteligência artificial do CoinMarketCap identificou três criptomoedas em forte tendência de alta nas últimas 48 horas.

De acordo com o algoritmo, que considera volume, sentimento social e movimentação de preço, os tokens DeLorean (DMC), DePHY Network (PHY) e XPR Network (XPR) lideram o ranking de ativos com maior impulso neste início de agosto.

DePHY Network dispara 125% após listagem e liquidez na Solana

O destaque do dia ficou com a DePHY Network, que subiu 125,86% em apenas 24 horas.

A valorização foi impulsionada pela listagem na Binance Alpha e pelo lançamento de uma pool de liquidez na Solana via Raydium, em 27 de julho.

Com mais de 50 mil nós ativos e ferramentas voltadas à inteligência artificial e DePIN, o projeto chama a atenção de desenvolvedores e especuladores.

A expectativa agora gira em torno do lançamento da Mainnet Beta, marcado para 4 de agosto.

Outra que surpreendeu o mercado foi a DeLorean (DMC), que saltou 86,4% nas últimas 24 horas e acumula alta de 68,15% na semana.

Com capitalização de mercado em torno de US$ 17,95 milhões, o projeto de tokenização de veículos elétricos atraiu investidores após ser listado na Binance, KuCoin e Bitget entre 24 e 26 de junho.

Além disso, o volume negociado subiu 488%, alcançando quase US$ 39 milhões.

Essa movimentação foi reforçada por campanhas com taxa zero e incentivos de staking, como os 1,6 milhão de DMC distribuídos diariamente pela Bitget.

Apesar da euforia, a IA alerta para possível pressão vendedora após o fim das recompensas de staking, previstas para terminar em breve.

Criptomoedas em tendência de alta

Enquanto isso, o XPR Network (XPR) avançou 26,26% no dia e 35,32% na semana, mantendo um crescimento mais estável.

A plataforma, que já superou 700 mil contas registradas, lançou recentemente um explorador de blocos mais rápido e integrou seus serviços com o app DeFi Metal X.

Com capitalização de US$ 186 milhões e volume em alta de quase 480%, o token mostra força estrutural dentro da rotação atual de altcoins.

De acordo com a IA, a queda da dominância do Bitcoin para 61% abre espaço para criptomoedas menores ganharem tração no curto prazo.

Tokens com narrativas de inovação, como DePIN, RWAs e soluções de infraestrutura, estão se beneficiando dessa fase de rotação no mercado.

No entanto, a IA recomenda atenção redobrada com tokens recém-listados. Segundo a análise, é comum que haja correções após ondas especulativas, principalmente em projetos de baixa capitalização.

‘Nesse cenário, projetos com fundamentos sólidos e crescimento real de ecossistema, como o XPR, tendem a se destacar no médio prazo’, destaca a IA do CMC.

Por outro lado, o DePHY ainda enfrenta dúvidas sobre a sustentação de sua valorização, já que acumula queda de 48% no último mês, mesmo com o bom desempenho recente.

A resposta pode vir com o desempenho da sua Mainnet e com o comportamento dos investidores após o desbloqueio do token stPHY.

