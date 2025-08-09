XRP sobe 200% e ChatGPT crava alvo de alta em US$ 10

A vitória legal da Ripple trouxe de volta o otimismo sobre possíveis ETFs de XRP, com rumores de que a BlackRock poderia entrar nesse mercado.

O XRP está pronto para alta e vive um dos momentos mais marcantes de sua história.

De acordo com dados do Coinmarketcap, o volume de trading subiu mais de 200%, levando a criptomoeda para US$ 3,23.

O salto começou quando a Ripple e a SEC decidiram encerrar, por acordo, os recursos de sua disputa judicial, encerrando um processo que durou cinco anos e travava a adoção institucional do ativo.

Desse modo, o impacto no mercado foi imediato. O volume de negociações em futuros do XRP saltou para US$ 12,4 bilhões nas últimas 24 horas, superando o de Solana, segundo dados da Glassnode.

Além disso, o open interest também subiu 15%, atingindo US$ 5 bilhões.

De acordo com uma análise do ChatGPT, esses números mostram um interesse renovado dos traders, especialmente em posições compradas, reforçando a expectativa de novas altas no curto prazo.

XRP em alta — mas vai atingir US$ 10?

A possibilidade de um fundo listado em bolsa impulsiona ainda mais a confiança dos investidores e pode abrir espaço para fluxos de capital institucional robustos.

Além disso, a alta ganhou força com o anúncio da aquisição da Rail, uma plataforma de pagamentos com presença em 37 países, por US$ 200 milhões.

Desse modo, a compra permitirá integrar o XRP e a stablecoin RLUSD nas operações da Rail, aumentando a utilidade prática da criptomoeda em transações globais.

A circulação atual do RLUSD é de US$ 500 milhões, mas a expectativa é de expansão acelerada com a abertura de novos corredores de pagamento.

O cenário macro também favorece o ativo. A recente ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump, permitindo criptomoedas em planos de aposentadoria 401(k), pode direcionar até US$ 125 bilhões para o mercado cripto.

De acordo com a análise do ChatGPT, nesse contexto, ativos líquidos e regulamentados, como o XRP, tendem a ser beneficiados.

XRP rompe resistência

Analisando os gráficos compartilhados, o ChatGPT disse que do ponto de vista técnico, o XRP rompeu a resistência do padrão de bandeira de alta, confirmando a força do movimento.

De acordo com ele, o suporte imediato está em US$ 3,20, com resistência em US$ 3,50 e alvo de US$ 3,80 no curto prazo.

Em uma projeção otimista, ele aponta uma alta para US$ 4,50 nos próximos meses e até US$ 10 em 2025, caso o Bitcoin mantenha seu curso de alta, que ainda é o balizador do mercado.

