BTC forma sinal de alta – nova ATH à vista?

O Bitcoin (BTC) caminha para fechar a semana com ganhos sólidos após romper a resistência em US$ 117.000. Traders interpretam o movimento como um sinal de alta.

O movimento de alta do Bitcoin acelerou depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva permitindo criptomoedas, private equity e imóveis em contas de aposentadoria 401(k).

A medida é vista como um marco para a adoção em massa, abrindo espaço para milhões de investidores de longo prazo.

Trump just unleashed the biggest wave of capital in crypto history.



With one signature, every American with a 401(k) can now get direct exposure to Bitcoin, Ethereum, and other digital assets.



This is the moment the world’s slowest, safest money gets the green light to buy what… pic.twitter.com/HbCfBQwsNk — Jessica Gonzales (@lil_disruptor) August 8, 2025

Além disso, o grupo japonês SBI Holdings entrou com um pedido para criar o primeiro ETF duplo de Bitcoin e XRP.

Se aprovado, o produto permitirá exposição a ambos os ativos, o que pode aumentar a participação institucional no mercado cripto.

Esses fatores impulsionaram o sentimento, levando a criptomoeda a uma fase de consolidação logo abaixo de uma resistência importante.

📈 Bitcoin: Bulls eye $117K after "fakeout"! BTC trapped bears using Bollinger Bands. Analysts see $117,000 as the next target. Can the bulls take control? 🚀 #Bitcoin #Crypto #BTC — Bonjoriks (@bonjoriks) August 7, 2025

Gráficos indicam possível avanço do BTC para US$ 131.000

No gráfico diário, o Bitcoin forma uma bandeira de alta clássica logo abaixo do nível de 0,236 de Fibonacci em US$ 117.335.

O padrão surgiu após uma forte alta a partir da região de US$ 98.000, sustentada por uma linha de tendência de longo prazo e pela média móvel de 50 dias, perto de US$ 113.157 — área que já provocou diversos saltos de preço.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

O momento favorece os compradores. O RSI subiu para 54,77 após sair da zona de sobrevenda, sem entrar em sobrecompra.

O MACD estabilizou próximo da linha zero, sugerindo queda na pressão vendedora.

Assim, um fechamento acima de US$ 117.335 pode levar o BTC a retestar US$ 123.250, com projeção de avanço para US$ 126.980 – US$ 131.575.

Se ocorrer correção, manter o preço acima de US$ 113.000 será crucial para o cenário de alta. Por outro lado, uma perda de US$ 110.685 pode adiar o rompimento.

Cenário global reforça tendência positiva

No ambiente macro, as condições também favorecem o Bitcoin.

Nos EUA, o mercado precifica em 95% a chance de corte de juros pelo Fed em setembro, segundo o CME FedWatch Tool.

Nesse sentido, taxas mais baixas costumam aumentar a demanda por ativos de risco, incluindo criptomoedas.

Chances of a September rate cut have jumped to almost 95%.



Massive liquidity is coming.



Don't wait for the official announcement, buy the dip now



10-50x moves from here shouldn't be surprising. pic.twitter.com/1szrgTxkat — Dami-Defi (@DamiDefi) August 7, 2025

Na Ásia, a China avança com planos para stablecoins via Hong Kong, buscando promover o Renminbi e reduzir a dependência do dólar no comércio.

Essa expansão da adoção de ativos digitais, mesmo que de forma indireta, tende a fortalecer a demanda de longo prazo pelo BTC.

Se a bandeira de alta se confirmar, o preço atual pode ser a última parada antes de um teste em US$ 131.000 nas próximas semanas.

Isso reacenderia as apostas por US$ 150.000 ou mais.

