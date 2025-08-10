Cryptonews Finance News

Criador do YouTube investe milhões em plataforma brasileira de stablecoin

Startup brasileira recebe aporte milionário liderado por investidores de peso para ampliar operações com stablecoins e acelerar presença em mercados emergentes.
melhores-stablecoins-no-brasil-e-no-mundo

A BlindPay, plataforma que opera com stablecoins no Brasil, anunciou nesta sexta, 08, a captação de US$ 3,3 milhões em uma rodada seed. A captação contou com a participação do cofundador do YouTube, Jawed Karim.

Além dele, participou a exchange de criptomoedas Bitso e os fundos de venture capital, 468 Capital, Transpose Platform, Acacia Venture Capital Partners.

Desse modo, a rodada contou também com investidores-anjo de destaque como Raphael Dyxklay e Caetano Lacerda.

A plataforma da BlindPay permite que empresas integrem soluções de pagamento com stablecoins. Assim, viabilizando transferências internacionais sem as limitações tradicionais dos sistemas bancários.

De acordo com a empresa, os recursos captados serão usados para acelerar os negócios e expandir suas licenças para operação em novos países.

‘Pagamentos internacionais tradicionais ainda são proibitivamente caros e lentos, especialmente para empresas em mercados emergentes’, afirma Bernardo Simonassi, CEO e fundador da BlindPay.

YouTube, stablecoin e o crescimento do mercado

Dessa forma, com uma abordagem baseada em API-first, a BlindPay possibilita que empresas integrem funcionalidades de stablecoins com pouco esforço técnico, garantindo liquidação instantânea.

A startup já processa milhões em pagamentos mensalmente para clientes na América Latina, América do Norte, Ásia, África e Europa.

Apenas nos últimos dois meses, a empresa registrou um crescimento de mais de 600% no volume de transações. Esses números chamaram a atenção de Karim, o co-fundador do YouTube.

‘Embora estejamos construindo para uma cobertura global, nossa estratégia prioriza regiões como a América Latina, onde as ineficiências bancárias impõem grandes barreiras ao crescimento’, reforça o executivo.

Os cofundadores da empresa trazem experiências em fintechs tradicionais como a Lending Club, do Vale do Silício, e unicórnios brasileiros do setor.

‘O que torna a BlindPay única é nosso foco em tornar stablecoins acessíveis como infraestrutura e oferecer uma excelente experiência para desenvolvedores.’, finaliza João Borges, cofundador da BlindPay.

Mercado em alta

Por fim, segundo um relatório da CoinDesk Data, o setor de stablecoins somou US$ 261 bilhões, após uma alta mensal de 4,87%.

Apesar da valorização em números absolutos, a dominância das stablecoins caiu para 6,64%, reflexo da forte alta de ativos como Bitcoin.

Esse movimento indica que, mesmo crescendo, as stablecoins estão dividindo o protagonismo com outros ativos digitais usados por empresas públicas como reserva de valor e meio de pagamento.

De acordo com o relatório, o volume de negociações das stablecoins em corretoras centralizadas atingiu US$ 1,68 trilhão no mês, acompanhando o rali cripto.

