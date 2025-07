Jogos e viagens são os principais itens pagos com criptomoedas

Mais de um terço dos usuários de carteiras cripto quer gastar criptomoedas em jogos, viagens e compras diárias

Jogos e viagens são os principais itens pagos com criptomoedas, revelou a Bitget Wallet. A empresa anunciou a conclusão em seu terceiro Relatório Onchain, camado Casos de Uso de Pagamentos com Cripto.

O documento conta com uma análise detalhada de como os usuários globais desejam gastar seus ativos digitais.

De acordo com o relatório, que ouviu 4.599 usuários de carteiras cripto, jogos (36%), compras diárias (35%) e reservas de viagens (35%) são as principais categorias em que os usuários demonstram maior interesse em pagar com criptomoedas.

Os resultados apontam para uma demanda por aplicações práticas e cotidianas de ativos digitais, tanto em ambientes online quanto offline.

Além disso, o relatório também abrange as preferências de diferentes gerações. A Geração Z (18–29 anos) demonstra forte interesse em casos de uso sociais e voltados para entretenimento, como jogos e presentes.

Já os Millennials (30–44 anos) mostram um uso mais diversificado em viagens, assinaturas e produtos digitais.

A Geração X (45+) prioriza categorias essenciais ou de maior valor, como viagens (40%), produtos digitais e imóveis. Essa distribuição reforça a necessidade de experiências de pagamento com cripto flexíveis e seguras, adaptadas a cada fase da vida.

Jogos dominam pagamentos com criptomoedas

A análise regional revela motivações diversas moldadas por infraestrutura e comportamento local. O Sudeste Asiático lidera o interesse por jogos (41%) e presentes. Assim, refletindo uma população jovem, mobile-first e com alta adoção de carteiras digitais e modelos play-to-earn.

No Leste Asiático, compras diárias e gastos com produtos digitais alcançaram ambos 41% — os maiores índices globais — impulsionados por sistemas robustos de pagamento via QR code e integração com e-commerce.

A África se destaca pelos pagamentos relacionados à educação (38%), evidenciando o papel das criptomoedas em melhorar o acesso a serviços transfronteiriços em ambientes com pouca inclusão bancária.

Já a América Latina lidera em compras de produtos digitais (38%) e compras online (35%), mostrando a utilidade das criptomoedas em mercados sujeitos à inflação.

Além disso, no Oriente Médio apresenta demanda distinta por bens de luxo e relacionados ao estilo de vida, com 31% interessados em comprar produtos de alto padrão e 29% em adquirir carros com cripto.

Pagamentos com criptomoedas crescendo

‘Os pagamentos com criptomoedas deixaram de ser um comportamento marginal — eles estão se tornando parte de como as pessoas transacionam em diferentes regiões e faixas etárias’, disse Jamie Elkaleh, CMO da Bitget Wallet.

De acordo com Elkaleh, o que os usuários buscam é confiabilidade, compatibilidade e controle.

‘Seja um QR code no caixa ou uma compra online com stablecoin, a expectativa é que gastar cripto seja tão simples quanto gastar dinheiro físico. O desafio das carteiras é atender a essa expectativa sem comprometer os princípios de autocustódia.’, afirmou.

Assim, de olho neste crescimento, a Bitget Wallet está expandindo sua infraestrutura PayFi para atender a essa demanda, mais recentemente com o lançamento de um cartão vinculado a cripto em parceria com a Mastercard, que permite aos usuários gastar ativos digitais em mais de 150 milhões de estabelecimentos em todo o mundo.

A carteira não custodial também oferece suporte a pagamentos baseados em QR code em sistemas nativos de blockchain, como o Solana Pay, e em padrões nacionais de QR em mercados selecionados, permitindo que os usuários paguem em cripto enquanto os comerciantes recebem em moeda fiduciária.

