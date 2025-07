Europa pode perder a guerra das stablecoins? Conselheiro do BCE acredita que sim

Soberania monetária da região corre risco com popularização de moedas digitais de preço estável.

Um conselheiro sênior do Banco Central Europeu (BCE) alertou que a Europa corre o risco de perder sua soberania monetária, já que as stablecoins lastreadas no euro representam apenas 0,15% do mercado global de stablecoins, avaliado em US$ 230 bilhões.

Em artigo publicado no blog oficial do BCE em 28 de julho, Jürgen Schaaf afirmou que as stablecoins estão transformando as finanças internacionais. Ele advertiu que, sem uma ação estratégica, a estabilidade financeira e a autonomia política da Europa podem sofrer forte desgaste.

A disparidade entre o euro e o dólar mostra a dimensão do desafio europeu. Hoje, tokens atrelados ao dólar, como Tether (USDT) e USDC (da Circle), concentram 99% do valor total de mercado. Enquanto isso, alternativas denominadas em euro seguem abaixo dos € 350 milhões em valor total.

Schaaf alertou que a adoção generalizada de stablecoins em dólar na zona do euro pode enfraquecer o controle do BCE sobre as condições monetárias.

Assim, essa adoção reproduziria padrões vistos em economias dolarizadas, onde a moeda local perde espaço para alternativas estrangeiras.

Stablecoins em dólar ameaçam o controle financeiro na Europa

O conselheiro do BCE descreveu vários caminhos pelos quais as stablecoins em dólar podem minar o controle monetário europeu. Um dos pontos é a integração dessas moedas em sistemas de pagamento convencionais por grandes bandeiras dos EUA, como Visa e Mastercard.

Grandes varejistas norte-americanos, como Walmart e Amazon, estudam adotar stablecoins em transações de alto volume. Portanto, isso ameaça deslocar grandes fluxos de pagamento para fora da infraestrutura bancária tradicional.

Schaaf demonstrou especial preocupação com as stablecoins que pagam juros. Ou seja, elas poderiam atrair depósitos que hoje estão nos bancos europeus, especialmente entre empresas e consumidores em busca de rendimento.

Segundo ele, essas mudanças representariam riscos ainda maiores na Europa. Na região, os bancos têm papel central no sistema financeiro e dependem fortemente de depósitos para suas operações de refinanciamento.

Outro ponto vulnerável seria o uso de stablecoins em liquidações. Elas estão cada vez mais comuns em negociações de finanças descentralizadas (DeFi), exchanges, ativos tokenizados e pagamentos internacionais, graças à sua velocidade e alcance global.

Europa entra na disputa pelo mercado de stablecoins

O conselheiro alertou que, se as stablecoins em dólar consolidarem o domínio inicial na infraestrutura de liquidação tokenizada, as alternativas europeias podem ter dificuldade de ganhar tração.

Dessa forma, isso aconteceria devido aos efeitos de rede e à escala que os sistemas digitais exigem.

Schaaf destacou também que o governo dos EUA deixou claro, por meio de ordens executivas e depoimentos ao Congresso, que o apoio às stablecoins vai além da inovação tecnológica. Portanto, trata-se de reforçar a dominância global do dólar expandindo seu uso em plataformas digitais no mundo inteiro.

Ele ressaltou ainda que o projeto do euro digital será ‘uma linha de defesa robusta da soberania monetária europeia’. Assim, funcionará dentro de uma estratégia mais ampla de pagamentos digitais na Europa.

O continente já respondeu com algumas iniciativas, como o lançamento do EURAU, uma stablecoin desenvolvida pelo Deutsche Bank, Galaxy Digital e Flow Traders. Agora, ela é considerada o primeiro token em euro compatível com o regulamento MiCA.

No entanto, seu impacto ainda é limitado diante da escala atual do mercado.

Visões globais em disputa sobre o futuro do dinheiro

O desafio europeu em relação às stablecoins reflete uma disputa global mais ampla. Atualmente, vários países reconhecem que as moedas digitais podem redesenhar as estruturas de poder monetário construídas ao longo de décadas.

Enquanto a Europa aposta na supervisão rígida do MiCA, os Estados Unidos adotaram uma abordagem mais liberal com o recém-assinado GENIUS Act. A proposta reforça as vantagens do dólar no sistema financeiro global.

A China também entrou na corrida. O ex-vice-ministro das Finanças, Zhu Guangyao, propôs a integração de stablecoins atreladas ao yuan à estrutura financeira nacional.

Elas seriam usadas para conter o que chamou de terceira fase da dominância monetária dos EUA. Outras economias asiáticas também se movem com rapidez.

A Coreia do Sul anunciou uma legislação que autoriza a emissão local de stablecoins, e Hong Kong implementará um conjunto de regras abrangentes a partir de 1º de agosto.

Mas, a disputa vai além da fatia de mercado: está em jogo quem vai controlar a infraestrutura sobre a qual o comércio global do futuro será construído.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) demonstrou preocupação com a incerteza regulatória das stablecoins. O vice-diretor-gerente, Bo Li, afirmou que ainda não há consenso sobre se esses tokens devem ser tratados como moedas ou como ativos financeiros.

Olhando para o futuro, ainda não está claro se a Europa conseguirá alcançar os EUA, já que os efeitos de rede e as vantagens dos pioneiros são difíceis de superar no ecossistema de pagamentos digitais.

