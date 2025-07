Tesouraria de Solana? Empresa da Nasdaq captará US$ 200 milhões para formar reserva de SOL

Segundo a empresa, a construção da tesouraria de Solana será feita de forma gradual, à medida que novas oportunidades forem surgindo dentro da rede.

A Mercurity Fintech Holding (MFH), empresa listada na Nasdaq e avaliada em US$ 3,5 bilhões, anunciou a captação de uma linha de crédito de US$ 200 milhões da Solana Ventures.

O objetivo é implementar uma estratégia de tesouraria centrada no token SOL, fortalecendo a presença institucional da blockchain Solana no setor financeiro.

Estratégia de tesouraria de Solana mira rendimento de longo prazo

Segundo comunicado oficial, a MFH utilizará os recursos para acumular uma posição relevante em Solana (SOL), token nativo da rede que se destacou pelo alto desempenho e escalabilidade.

A empresa pretende empregar esses ativos para gerar rendimento por meio de staking, operação de validadores e participação em protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) do ecossistema Solana.

A estratégia também prevê investimentos em produtos financeiros tokenizados e projetos de ativos do mundo real (Real World Assets – RWA) desenvolvidos na rede.

A MFH se junta assim a um número crescente de companhias que apostam na Solana como plataforma de inovação e eficiência.

O diretor de estratégia da empresa, Wilfred Daye, destacou que a Solana oferece uma base tecnológica sólida para pagamentos em tempo real, tokenização e serviços descentralizados de baixo custo.

Ele ressaltou ainda o crescente reconhecimento regulatório que a rede vem conquistando globalmente.

Embora a empresa não tenha divulgado um cronograma específico para a alocação dos recursos, afirmou que a construção da tesouraria será feita de forma gradual, à medida que novas oportunidades forem surgindo dentro da rede Solana.

Ações da MFH sobem com o anúncio

Como resultado, a notícia impactou positivamente o desempenho da MFH na bolsa.

Os dados do TradingView mostram que as ações da empresa subiram mais de 2% após o anúncio, sendo negociadas em torno de US$ 5.

No acumulado dos últimos cinco dias, o papel apresenta valorização de 36%, e no mês, acumula alta de 35%.

Esse movimento reforça a confiança do mercado na estratégia de diversificação digital adotada pela empresa.

Além disso, confirma o crescente interesse institucional por ativos cripto — em especial, por blockchains alternativas ao Ethereum.

Interesse institucional em Solana cresce com valorização do ativo

Sobretudo, a decisão da MFH ocorre em um momento de forte valorização do token SOL.

Nas últimas 24 horas, o ativo subiu 5,46%, alcançando US$ 191,70 e elevando sua capitalização de mercado para mais de US$ 100 bilhões.

Além disso, o volume negociado também disparou, com alta de 69,44%, ultrapassando os US$ 8,6 bilhões.

Outras iniciativas institucionais vêm se somando à tendência.

Recentemente, a ReserveOne, empresa de gestão de ativos digitais, anunciou um projeto de tesouraria cripto via SPAC no valor de US$ 1 bilhão, que incluirá tanto Bitcoin quanto Solana.

Cotação SOL.

Fonte: CoinMarketCap

O plano recebeu apoio de nomes como Kraken e Blockchain.com.

No mês passado, a firma Sol Strategies protocolou pedido para listagem na Nasdaq sob o ticker STKE, com foco exclusivo em uma tesouraria baseada em Solana.

O anúncio impulsionou as ações da empresa em 4,9% no dia da divulgação.

Solana se consolida como escolha estratégica para tesourarias cripto

Por fim, a aposta da MFH reforça a percepção de que a Solana tem se consolidado como uma alternativa viável e escalável para tesourarias corporativas em cripto.

Com rendimento via staking, baixo custo de transação e crescente suporte institucional, a rede tem se posicionado para competir diretamente com o Ethereum nesse segmento.

Caso a estratégia da MFH se mostre eficaz, é provável que outras empresas do setor financeiro tradicional sigam o mesmo caminho, alocando recursos em ativos digitais descentralizados como parte de suas reservas corporativas.

