MANTRA forma parceria com Google Cloud e pode subir 5x – Análise

O token OM do MANTRA rompeu o padrão de fundo duplo em US$ 0,233, com os dados de derivativos mostrando uma nova onda de acumulação.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Com apoio da Google Cloud, que validou a rede, queimas estratégicas de tokens e parcerias com ativos do mundo real (RWAs), a blockchain de arquitetura dupla da MANTRA se destaca.

Esse cenário fortalece as projeções de alta, à medida que cresce o interesse institucional em RWAs.

Fonte: CoinGecko

MANTRA lidera tokenização de ativos reais com blockchain MultiVM

A infraestrutura da rede MANTRA facilita a tokenização de ativos físicos, como imóveis e créditos ambientais.

Dessa forma, as parcerias recentes demonstram essa capacidade. Um exemplo é a colaboração com a Dimitra para tokenizar projetos agrícolas e créditos de carbono.

Os primeiros projetos envolvem lavouras de cacau no Brasil e programas de conservação florestal no México.

Essas iniciativas devem gerar cerca de 1 milhão de créditos de carbono rastreáveis na próxima década.

Today the @MANTRA_Chain community sentiment is 97.7 % positive.

The $OM price is also relatively green.

As a community we are in the right path.

Aiming for $1 pic.twitter.com/rCOZlcoOUZ — MOON JEFF 🪐 (@CRYPTOAD00) July 13, 2025

Além disso, a segurança da rede e a credibilidade institucional cresceram após a Google Cloud se tornar a maior validadora do MANTRA.

Ao mesmo tempo, a descentralização avançou com a redução de 50% nos validadores internos. Outros 50 validadores externos foram adicionados no segundo trimestre de 2025.

Fonte: DefiLlama

Após uma queda de 90% no preço em abril, a equipe do projeto queimou 150 milhões de tokens OM. A medida visou reduzir o excesso de oferta no mercado.

A queima, somada ao padrão de acúmulo por baleias e à ausência de grandes vendas, fortalece a perspectiva de valorização.

👉Para que você identifique as criptomoedas mais promissoras de uma forma mais fácil, trouxemos alguns pontos cruciais que precisam ser observados de perto. Continue lendo!

Analistas veem potencial de alta para o MANTRA

Mesmo com apenas 0,0059% de participação no mercado, o token OM apresenta sinais otimistas.

Técnicos apontam possível valorização de 5x, rumo a US$ 1. O interesse crescente por RWAs e pela tecnologia MultiVM fortalece essa projeção.

Indicadores de sentimento e liquidez mostram aumento da especulação, enquanto o TVL da rede segue em alta.

A combinação de infraestrutura robusta, uso prático e melhorias de governança impulsiona a tese de crescimento.

Investidores devem acompanhar a expansão do TVL, a descentralização dos validadores e novos acordos com projetos de RWAs.

MANTRA rompe fundo duplo e mira US$ 0,260

O par OM/USDT rompeu um forte padrão de fundo duplo, sinalizando reversão de tendência no curto prazo.

Como resultado, o padrão se formou após uma queda recente. Nesse sentido, o primeiro fundo ocorreu em US$ 0,186, no dia 23 de junho.

O segundo, em US$ 0,187, foi registrado no dia 2 de julho. Juntos, definiram uma zona de suporte sólida.

Fonte: TradingView

A linha horizontal se estabeleceu em US$ 0,233 e, no dia 11 de julho, o OM rompeu essa região com força.

Em suma, a alta contou com velas fortes e aumento notável no volume de negociação. Essa quebra marca o fim da tendência de baixa iniciada em abril, que piorou em junho.

Com base na altura do padrão, o alvo técnico está entre US$ 0,260 e US$ 0,265. Isso representa uma possível valorização de 10% a 12%.

A movimentação também coincidiu com um salto na atividade de derivativos.

Fonte: Coinglass

Movimentação nas exchanges apoia novas altas

Ademais, segundo a Coinglass, o volume de negociação em 24h subiu 69,37%, para US$ 189,5 milhões. Já o open interest aumentou 10,62%, alcançando US$ 79,99 milhões, indicando confiança renovada dos traders.

As razões long/short estão em 2,47 na Binance e 2,31 na OKX. Ambos os índices mostram viés altista, o que reforça o sentimento positivo após o rompimento.

O gráfico de volume mostra forte pressão compradora. Em um ponto, houve 502 mil compras contra 403 mil vendas, mesmo com deltas negativos.

Esse desequilíbrio revela demanda contínua, especialmente perto do reteste em US$ 0,233.

Fonte: TradingView

Para que o rompimento se mantenha, o preço deve seguir acima da linha de pescoço. Caso o OM reteste com sucesso a região e atinja topos mais altos, poderá buscar US$ 0,260 a US$ 0,265.

Sobretudo, o MACD já apresenta curvatura ascendente, sugerindo que o impulso segue ganhando força.

Com o open interest em alta, posições compradas dominando e possível squeeze em andamento, o OM pode seguir subindo. Porém, tudo depende das condições gerais do mercado.

Assim, traders devem observar o volume perto de US$ 0,240 e ficar atentos às taxas de financiamento.

Por fim, se elas ficarem excessivamente positivas, podem sinalizar excesso de otimismo.

👉Quais as criptomoedas com mais potencial de crescimento? Tudo depende das condições do mercado cripto, capitalização e fundamentos dos projetos de cripto em que investimos.