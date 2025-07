Ou sobe ou vai despencar: cotação do XRP enfrenta nível-chave em US$ 3

Com o XRP preso na resistência dos US$ 3, analistas alertam para um movimento decisivo: ou rompe e dispara, ou desaba com força.

Após subir mais de 33% em apenas 10 dias, a cotação do XRP voltou a recuar e agora trava uma verdadeira batalha na faixa dos US$ 3.

De acordo com analistas, como Mike Ermolaev, da Outset PR, esta é uma zona-chave de resistência.

Se ultrapassar esse ponto, o token pode mirar novas máximas históricas. Se falhar, uma forte correção parece inevitável.

Analistas alertam para possível colapso se XRP não romper resistência

Na última segunda-feira, o XRP chegou a ultrapassar a marca de US$ 3, mas recuou para US$ 2,80 nesta terça, acumulando queda de 7,6% no dia.

Conforme a análise técnica de especialistas como CasiTrades, esse patamar representa não só um número psicológico importante, mas também um ponto técnico alinhado com retrações macro de Fibonacci.

Desse modo, ele aponta que historicamente, sempre que o XRP encontra resistência nesse nível, o mercado reage com quedas expressivas.

A última vez em que isso ocorreu, em março, o preço caiu 46% em menos de um mês, chegando a US$ 1,61.

Portanto, analistas alertam: ou o XRP rompe e transforma os US$ 3 em suporte, ou poderá enfrentar um novo colapso.

Cotação do XRP em xeque

A expectativa de rompimento se intensificou após o anúncio, nesta segunda-feira (15/07), de que a NYSE aprovou o ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) para listagem.

Esse novo fundo, ainda sem data oficial de estreia, vai oferecer exposição alavancada de 2x a contratos futuros de XRP, o que tende a aumentar a volatilidade e o interesse especulativo em torno do token.

Diferente de ETFs à vista, o UXRP não entrega posse direta do ativo. Mesmo assim, sua chegada representa um avanço para a legitimidade do XRP no mercado institucional.

Além disso, a ProShares também prepara versões inversas e ultracurtas do produto.

Nos gráficos, o XRP forma no curto prazo um padrão de consolidação logo abaixo dos US$ 3.

Segundo a analista Lingrid, a moeda rompeu a estrutura de um triângulo e agora desenha uma bandeira de alta, o que sugere continuação do movimento ascendente.

De acordo com ela, um rompimento sustentado acima de US$ 2,90 pode levar o preço diretamente à região de US$ 3,20.

Liquidações de XRP

Além disso, o mapa de liquidação da Binance mostra grandes zonas de liquidez entre US$ 3,04 e US$ 3,14, o que aumenta a chance de um short squeeze se o preço ultrapassar essas barreiras.

Nessas regiões, estão concentradas muitas posições alavancadas, que podem ser forçadas a fechar com prejuízo, impulsionando ainda mais a alta.

Outro dado relevante é o crescimento do interesse em contratos futuros de XRP. O open interest (OI) totalizou US$ 8,11 bilhões, alta de 121% desde junho.

Esse valor se aproxima do recorde histórico de US$ 8,33 bilhões atingido em janeiro.

Embora isso também represente risco de liquidações em massa, o cenário atual sugere pressão compradora dominante.

