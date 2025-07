De graça! Mineradores de Bitcoin ‘quebram’ o sistema e processam transações por 0,00000001 BTC

Mais de 26% da rede Bitcoin já aceita transações com taxas abaixo de 1 satoshi por byte — algumas até de graça, desafiando o modelo econômico da blockchain

Mineradores de Bitcoin ‘quebraram’ o sistema e estão processando transações de graça.

De acordo com dados da mononaut, muitos mineradores começaram a incluir transações com tarifas inferiores a 1 satoshi por byte virtual (sat/vB).

Desse modo, realizando transações por um valor tão pequeno que equivale a 0,00000001 BTC ou, em dólares, menos de um centavo.

Além disso, os dados apontam que em alguns casos, as operações são processadas sem qualquer taxa. A prática, antes incomum, ganha força em vários pools de mineração.

Essa mudança se consolidou quando mais de 26% do hashrate da rede Bitcoin passou a aceitar essas transações ultrabaratas.

Segundo os dados, quatro pools já aderiram às transações baratas: Mara Pool, F2Pool, SpiderPool e Luxor.

Mineradores de Bitcoin testam novas formas de monetização na blockchain

Isso significa que usuários podem mandar até mesmo R$ 0,01 pela rede Bitcoin, o que antes era praticamente impossível.

Além disso, é possível enviar bilhões pela rede sem pagar nada ou apenas 0,00000001 BTC o que hoje representa R$ 0.000000241553.

O pool Luxor, que costumava seguir as diretrizes do Antpool, rompeu com essa linha e começou a construir seus próprios blocos com transações sub-1 sat/vB.

Assim, a empresa decidiu priorizar inovações estruturais, mesmo que isso reduza os lucros imediatos com taxas.

Esse novo comportamento vai contra a lógica original da rede Bitcoin.

Historicamente, os mineradores escolhem as transações com as maiores taxas, já que o espaço em cada bloco é limitado e as taxas ajudam a complementar a recompensa pela mineração.

O caso mais emblemático veio do SpiderPool, que confirmou ter processado, no bloco 904994, uma transação sem nenhuma taxa e sem qualquer posição de prioridade.

O fato chamou atenção porque viola o conceito de MEV (valor máximo extraível) — prática que maximiza o ganho do minerador com a ordem das transações.

De acordo com analistas, SpiderPool pode estar testando novos usos para a blockchain, como a inclusão de tokens ou metadados, o que justificaria a inclusão de transações gratuitas.

Nesse cenário, o valor não viria da taxa paga pelo usuário, mas de estratégias alternativas de monetização.

Transações baratas

Outro ponto importante veio de Peter Todd, colaborador do Bitcoin Core. Ele observou que o próprio mempool.space começou a retransmitir transações abaixo de 1 sat/vB.

No entanto, a política de substituição de transações por taxa (RBF) continua exigindo um aumento superior a 1 sat/vB, o que limita as tentativas de acelerar transações pagando menos.

