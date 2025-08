Donald Trump recebeu mais de US$ 26 milhões em doações cripto em 2025

Registros de financiamento de campanha mostram que contribuições vieram de alguns dos maiores nomes do setor.

Mais de US$ 26 milhões em doações cripto foram destinados para o presidente dos EUA, Donald Trump em 2025. Segundo registros de financiamento de campanha recém-divulgados, este valor foi enviado por grandes players do mercado de criptomoedas.

Assim, de acordo com uma reportagem recente da Axios, os registros indicam que a MAGA Inc.e o super PAC pró-Trump receberam essas contribuições.

A Blockchain.com liderou a lista com uma doação de US$ 5 milhões. Enquanto isso,os investidores Marc Andreessen e Ben Horowitz contribuíram com US$ 3 milhões cada. Por outro lado, a Gemini Trust doou quase US$ 3 milhões.

US$ 1 milhão em doações cripto dos irmãos Winklevoss

Os cofundadores da Gemini, Cameron e Tyler Winklevoss, também doaram pessoalmente US$ 500 mil cada.

Outros grandes doadores incluem a Ondo Finance, com US$ 2,1 milhões, e a Paradigm, que repassou US$ 1,2 milhão.

Dessa forma, esse fluxo de dinheiro sinaliza laços cada vez mais estreitos entre Trump e figuras do setor cripto, à medida que o presidente dos EUA se posiciona como defensor da indústria.

Sendo assim, seu governo implementou diversas ações pró-cripto desde o retorno ao cargo. Essas medidas incluem a recente aprovação do projeto GENIUS Act, a primeira legislação federal sobre stablecoins.

Agora, a administração Trump também pressiona o Congresso para aprovar o CLARITY Act. Portanto, esse seria outro marco regulatório abrangente para os ativos digitais em solo norte-americano.

Além disso, Trump lançou uma Reserva Estratégica de Bitcoin e publicou um relatório de 160 páginas com planos para apoiar a infraestrutura cripto de código aberto e defender a privacidade dos usuários.

Apesar do apoio da indústria, as políticas também geram críticas sobre potenciais conflitos de interesse.

Membros da família Trump participam de diversos empreendimentos em cripto. Isso envolve desde stablecoins e memecoins até NFTs e mineração de Bitcoin.

Porém, a atividade levanta preocupações sobre lucros em setores diretamente afetados pelas decisões do governo.

Os registros sugerem que Trump tornou-se o candidato favorito de grande parte do setor cripto, justamente num momento de incertezas regulatórias.

Criptomoedas representam parte relevante da fortuna de Trump

Os investimentos em criptomoedas também compõem uma parte significativa do patrimônio pessoal de Trump.

O Índice de Bilionários da Bloomberg estima que as ações da TMTG representam US$ 2,2 bilhões dos US$ 6,6 bilhões da fortuna de Trump.

Acredita-se que seus investimentos mais amplos em cripto tenham rendido pelo menos US$ 620 milhões nos últimos meses.

No entanto, o movimento gera preocupação em parte do setor. Nick Carter, sócio da Castle Island Ventures e apoiador de Trump, disse à Bloomberg que o cruzamento entre influência política e exposição financeira ao mercado cripto pode resultar em conflito de interesses.

‘É sempre um problema lidar com negócios que têm interesses conflitantes’, afirmou.

Como noticiado, quase 70 indicados e autoridades do governo Trump possuem criptoativos ou participações em empresas de blockchain. Ou seja, com valores que vão de quantias modestas a mais de US$ 120 milhões.

O grupo inclui o vice-presidente JD Vance e sete membros ou indicados ao gabinete, que declararam pelo menos US$ 2 milhões em ativos cripto.

Críticos alertam que isso pode gerar conflitos de interesse e normalizar investimentos arriscados em cripto entre os servidores públicos.

