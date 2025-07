Pagamentos via PayPal podem levar o Bitcoin a US$ 250 mil em 2025?

O Bitcoin (BTC) segue negociado perto dos US$ 118.000, em meio a uma das notícias mais otimistas dos últimos meses. O PayPal passou a permitir que empresas nos EUA aceitem mais de 100 criptomoedas.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

PayPal abraça o mundo cripto ampliando portfólio de criptomoedas para pagamentos. Entre elas estão o Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL), usando carteiras como MetaMask, Coinbase e Kraken.

O novo recurso ‘Pagar com Cripto’ também oferece conversão direta para moedas fiduciárias ou stablecoins, como o PYUSD da própria PayPal.

Isso garante taxas menores, liquidações mais rápidas e até 4% de rendimento anual em saldos de PYUSD.

🚨 BREAKING: PayPal now lets millions of merchants accept over 100 cryptocurrencies, including #Bitcoin & #Ethereum! 💥



A massive step for mainstream crypto adoption.



was

The future is here, and it’s on-chain. 🔗💳 pic.twitter.com/jIh79aujLi — Lucky (@LLuciano_BTC) July 28, 2025

Paypal abraça mercado cripto

A gigante dos pagamentos planeja ampliar ainda mais sua presença com o lançamento do ‘PayPal World’. A ferramenta promete conectar carteiras digitais globalmente, facilitando transações internacionais.

👉Saber quais são as melhores criptomoedas DeFi para investir em 2025 é uma das ferramentas para quem quer faturar através dos ativos digitais. Saiba mais!

Essas melhorias seguem a liberação, em 2020, da compra e custódia de criptoativos pela plataforma. Agora, com saques liberados e integração com comerciantes, o ecossistema parece mais completo.

Embora o preço do BTC ainda não tenha disparado, a base está sendo construída. O PayPal tem mais de 400 milhões de usuários ativos e uma rede vasta de comerciantes. Esse cenário prepara o terreno para uma demanda crescente no longo prazo.

A implicação é clara: o uso do Bitcoin no comércio diário tende a se tornar mais comum. Dessa forma, a adoção pode na alta do preço do ativo, que pode alcançar US$ 250 mil até 2025, segundo projeções otimistas.

Bitcoin segue estável mesmo com alívio nas tensões comerciais

No cenário macroeconômico, o momento também é favorável. Um novo comercial entre EUA e União Europeia reduziu tarifas de 30% para 15%, anunciado pelo Bloomberg X. Isso trouxe um leve otimismo aos mercados globais.

Apesar de a nova tarifa ainda superar os 10% do Reino Unido, a medida foi bem recebida. A expectativa agora se volta para o prazo final do acordo EUA-China, marcado para 1º de agosto.

US equities extended their climb as a weekend trade deal with the EU fueled optimism ahead of a jam-packed week https://t.co/2y7aPzes8J — Bloomberg (@business) July 28, 2025

Esse ambiente ajudou a elevar a confiança nos mercados de ações e criptomoedas. No entanto, o Bitcoin ainda opera de forma lateralizada.

Atualmente, permanece entre US$ 116.000 e US$ 120.000. Essa faixa é estreita, considerando a relevância das notícias recentes. Mesmo com o sentimento positivo, o Bitcoin ainda não rompeu nenhuma barreira. Porém, essa calmaria pode ser apenas o prelúdio de um grande movimento, dado o cenário técnico atual.

Agora, os investidores aguardam a próxima decisão de juros do Federal Reserve, prevista para esta semana.

Bitcoin se aproxima de rompimento

O Bitcoin está comprimido dentro de um padrão de triângulo simétrico. Essa formação costuma anteceder movimentos expressivos.

O preço pressiona a resistência de US$ 121.090, no topo da estrutura. Enquanto isso, o suporte em US$ 117.441 segue firme na base. Um rompimento claro em qualquer direção pode gerar uma oscilação de milhares de dólares.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

O RSI está próximo de 55,46, nível considerado neutro com leve viés de alta. Além disso, o preço segue acima da média móvel simples de 50 períodos, que está em US$ 118.201.

Assim, se romper acima de US$ 121.100, o ativo pode buscar os US$ 125.645. Já um rompimento abaixo de US$ 117.400 abre espaço para queda até US$ 114.500.

Por fim, com o PayPal impulsionando o uso do BTC e o sentimento global melhorando, a próxima alta pode estar prestes a começar.

📚Quer comprar criptomoedas baratas, na promoção e com maior potencial de valorização nos mercados este ano? Continue lendo para saber mais!