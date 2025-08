Dólar depende das stablecoins para não desmoronar, diz análise

Apesar de criar nova demanda por títulos dos EUA, o Tether não consegue sustentar sozinho uma moeda pressionada por dívidas trilionárias.

As stablecoins podem salvar o dólar? Bom, segundo uma análise recente, sim. Mas, apenas no curto prazo.

De acordo com a análise, o dólar norte-americano, há décadas considerado a âncora do sistema financeiro global, enfrenta hoje uma crise estrutural alimentada por gastos descontrolados do governo dos Estados Unidos.

Dessa forma, o estudo publicado no site InternationalMan, aponta que o Tether, fornece dólares digitais para mais de 400 milhões de usuários em países com economias frágeis.

Esse acesso ampliado à moeda norte-americana tem criado uma nova fonte de demanda por dólares, que, indiretamente, beneficia o Tesouro dos EUA.

Assim, a análise argumenta que a Tether investe grande parte de suas reservas em títulos públicos americanos, tornando-se uma espécie de comprador institucional não governamental.

O relatório destaca que a Tether gerou US$ 13,7 bilhões em lucros com apenas 165 funcionários em 2023, superando gigantes como Nvidia em lucro por colaborador.

Essa eficiência extrema foi possível graças à sua estratégia: oferecer um ‘dólar digital’ instantâneo, acessível via smartphone, mesmo em regiões com infraestrutura bancária precária.

Hoje, o USDT já movimenta mais dinheiro do que a Visa, segundo dados de mercado. Com mais de US$ 162 bilhões em circulação, o ativo representa uma nova forma de dólar offshore.

Stablecoins em dólar no centro da economia global

Para rentabilizar suas operações, a Tether compra grandes quantidades de títulos do Tesouro americano. Em 2023, tornou-se o sétimo maior comprador global de bonds dos EUA, à frente de países como Alemanha e Suíça.

Isso garantiu que a empresa consiga acessar rapidamente suas reservas, o que não seria possível caso o lastro estivesse em dinheiro fiduciário em um banco.

Assim, mesmo em períodos de crise de liquidez, como durante ataques especulativos em 2022, a empresa conseguiu resgatar bilhões de dólares em USDT sem comprometer sua paridade de 1:1 com o dólar.

Essa solidez, segundo o CEO Paolo Ardoino, decorre de um modelo com liquidez total em títulos de curto prazo, capazes de responder rapidamente a resgates em massa.

Durante os ataques, a Tether devolveu US$ 7 bilhões em apenas 48 horas, o equivalente a 10% de suas reservas. De acordo com Ardoino, nenhum banco tradicional, segundo ele, teria resistido a tamanho saque.

Stablecoins e o rombo fiscal dos EUA

No entanto, apesar desses feitos, especialistas como Nick Giambruno, autor do artigo, alertam que a contribuição da Tether é limitada diante do rombo fiscal dos EUA.

Desse modo, em 2025, o governo americano precisará rolar quase US$ 9 trilhões em dívidas e despesas correntes. Em comparação, os US$ 162 bilhões investidos pela Tether em treasuries representam apenas 1,8% desse valor.

Além disso, o artigo argumenta que há uma preocupação moral: quanto mais dólares circulam via stablecoins, mais os EUA conseguem expandir seu poder monetário, extraindo valor dos usuários globais via inflação.

Isso porque, ao emitir moeda e aumentar a base monetária, o governo americano transfere silenciosamente os custos da dívida para todos que armazenam dólares, inclusive usuários de USDT em países como Venezuela ou Turquia.

No fim das contas, a análise conclui que, embora Tether ofereça um fôlego ao dólar, essa ajuda não altera a trajetória de queda da moeda americana. A escalada de gastos com guerras, programas sociais e juros continuará pressionando a confiança global na moeda dos EUA.

São os imigrantes que salvam os EUA

Desse modo, apesar da forte pressão e perseguição do presidente dos EUA, Donald Trump, com os imigrantes, é justamente um conjunto de imigrantes e uma empresa fora dos EUA que pode salvar, mesmo que no curto prazo, a moeda americana.

‘Por ironia, uma empresa criada por italianos, registrada no Caribe e sediada em El Salvador tornou-se, hoje, um dos maiores defensores do dólar no exterior’, finaliza o artigo.

