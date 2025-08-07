Cryptonews Notícias de Blockchain

No primeiro dia de evento, líderes do mercado cripto afirmaram que o Brasil pode se tornar referência global em finanças digitais.
Último update: 
O Blockchain Rio 2025 segue agitando o mercado nesta quinta-feira (07/08), com debates sobre inovação, regulamentação e liderança do Brasil no setor de criptoativos.

No primeiro dia, líderes como Daniel Mangabeira, da Circle, colocaram o país no centro das atenções ao afirmar que o Brasil vive uma ‘tempestade perfeita’ para se tornar referência global em finanças digitais.

Mangabeira destacou que a combinação entre democracia sólida, economia dinâmica e proteção contra a inflação cria o cenário ideal para o crescimento dos ativos digitais, como o USDC, que já fazem parte do cotidiano de milhões de brasileiros.

O executivo da Circle também elogiou o Pix, chamando o sistema de ‘base perfeita’ para impulsionar soluções financeiras globais com stablecoins. Para ele, os ativos digitais não substituem o sistema tradicional, mas expandem as possibilidades econômicas com tokenização, ICOs e inclusão financeira.

O que de importante acontece no Blockchain Rio

O evento também trouxe anúncios importantes, como a integração do Pix com a Ledger Live, permitindo a compra de criptomoedas com armazenamento direto na carteira.

O vice-presidente da Ledger, Michael Louzado, reforçou a aposta da empresa no Brasil. Elogiou a cultura local de independência financeira e revelando planos para integrar a Ledger com o Drex e com identidades digitais descentralizadas.

Nesta quinta (07/08), o evento segue com uma programação intensa. O palco Digital Finance abre às 9h30 com o painel ‘Drex, Reservas Tokenizadas, Stablecoins e Segurança ao Redor do Mundo’. Reunindo especialistas como Henrique Videira e Raja Adam.

Logo depois, às 10h10, outro painel explora as conexões globais do Drex com o BIS e bancos digitais como o Inter&Co.

Ao mesmo tempo, o palco Blockchain Insights discute a regulação de ativos digitais no Brasil, Argentina e El Salvador. Enquanto o Crypto Summit analisa o avanço institucional no setor. Outros espaços, como o ReFi Summit e o BRidge, abordam temas como impacto social, pagamentos globais e educação com blockchain.

Siga essa thread para saber o que está acontecendo ao vivo no Blockchain Rio.

