Ripple vence batalha contra a SEC; XRP dispara e reacende rumores de ETF da BlackRock

Outro marco importante veio na esteira do acordo com a SEC: o token XRP foi oficialmente classificado como uma commodity.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Após quase quatro anos de disputa judicial, a Ripple e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) chegaram a um acordo que encerra oficialmente o caso envolvendo o token XRP.

A decisão provocou uma alta de mais de 10% no preço do ativo e reacendeu especulações sobre a possível criação de um ETF spot da BlackRock para a criptomoeda.

Ripple e SEC encerram disputa legal iniciada em 2020

Em um documento conjunto protocolado no dia 7 de agosto, Ripple e SEC anunciaram que irão retirar todas as apelações relacionadas ao processo iniciado em dezembro de 2020.

A decisão foi aprovada por meio de votação interna da própria comissão, marcando o fim de um dos processos mais emblemáticos do setor cripto.

Stuart Alderoty, diretor jurídico da Ripple, afirmou que o encerramento do caso representa o fim de uma longa batalha regulatória e uma vitória significativa para a empresa.

Pelos termos do acordo, o token XRP não será classificado como valor mobiliário nos Estados Unidos e cada parte arcará com seus próprios custos judiciais.

O desfecho positivo coloca a Ripple ao lado de outras empresas como a Coinbase, que também têm buscado resolver seus conflitos com a SEC por meio de acordos.

📚Neste artigo, apresentamos a nossa previsão de preço Ripple (XRP), assim como as estimativas de outros especialistas.

XRP sobe mais de 10% e movimentação de baleia aquece mercado

Com o anúncio do fim do processo, o preço do XRP saltou 10% e alcançou US$ 3,33, segundo dados do CryptoSlate.

A reação otimista foi intensificada por uma movimentação significativa detectada na blockchain.

Um investidor institucional (ou ‘baleia’) transferiu 30 milhões de XRP minutos após a oficialização do acordo. Este é o equivalente a cerca de US$ 99,8 milhões.

A operação foi registrada por ferramentas on-chain e divulgada pelo analista Xaif Crypto.

Xaif destacou o timing da transação como um possível sinal de realocação estratégica ou antecipação de um novo ciclo de alta.

🚨 Moments after the SEC vs Ripple case FINALLY ends… 👀



💸 A WHALE just moved 30 MILLION XRP (~$99.8M+) in a single transaction $XRP is not just a token it's the future. 👊 pic.twitter.com/XH9qXTizpM — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) August 8, 2025

Alguns analistas também viram a movimentação como possível realização de lucros, dado o rali imediato do token.

Com o XRP agora negociando a US$ 3,36, o ativo se aproxima novamente da sua máxima histórica de US$ 3,65, reacendendo o otimismo entre investidores.

Classificação como commodity abre caminho para adoção institucional

Ademais, outro marco importante veio na esteira do acordo com a SEC: o token XRP recebeu a classificação oficial de commodity pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC).

Em suma, esta é a mesma categoria que abrange ativos como ouro, petróleo, Bitcoin e Ethereum.

A nova classificação elimina a incerteza regulatória que pairava sobre o ativo e permite que o XRP participe de contratos regulados nos Estados Unidos, incluindo derivativos.

Assim, a decisão amplia as possibilidades de produtos financeiros vinculados ao token, favorecendo a entrada de investidores institucionais e de Wall Street.

Xaif Crypto destacou que o XRP ‘acabou de entrar no clube de elite que Wall Street observa’, e que a decisão pode abrir precedente para o tratamento legal de outras altcoins no país.

Rumores de ETF da BlackRock reacendem após acordo

Com o fim do processo judicial e a nova classificação do ativo, os rumores sobre a criação de um ETF spot de XRP ganharam força.

Sobretudo, com destaque para a possível participação da BlackRock, maior gestora de ativos do mundo.

Nate Geraci, presidente da NovaDius Wealth, sugeriu que a BlackRock poderia estar aguardando uma definição legal antes de lançar um produto baseado no XRP sob a marca iShares.

Para ele, ignorar criptoativos além do Bitcoin e Ethereum seria uma forma de declarar que nenhuma outra criptomoeda possui valor de longo prazo.

Apesar disso, nem todos os analistas compartilham do otimismo.

Interesting, trades reporting how Polymarket odds of XRP ETF approval went down to 62% after the votes were disclosed showing Crenshaw voting no, but a) she's gonna vote no on EVERYTHING and b) it's meaningless, she's outnumbered = we haven't changed our odds, still at 95%. https://t.co/TamMn8DHVh pic.twitter.com/Ip9G748HrU — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 7, 2025

Eric Balchunas, analista sênior da Bloomberg especializado em ETFs, afirmou acreditar que a BlackRock está satisfeita com seus dois produtos cripto atuais.

Além disso, ele disse que adicionar um novo ETF poderia enfrentar a ‘lei dos retornos decrescentes’.

Ainda assim, Balchunas reconheceu que há chances concretas de um ETF de XRP ter aprovação em breve, estimando em 95% a probabilidade até o fim de 2025.

📚Quais as criptomoedas com potencial de crescimento? Tudo depende das condições do mercado cripto, mas também do estado de desenvolvimento. Continue lendo!