Stablecoins disparam e acumulam 22 meses seguidos de alta

Relatório da CoinDesk revela que o mercado de stablecoins registra crescimento ininterrupto há 22 meses, com destaque para USDT, USDe e USDf.

O mercado de stablecoins alcançou em julho um marco histórico, com 22 meses consecutivos de crescimento na capitalização total.

Segundo o relatório da CoinDesk Data, o setor somou US$ 261 bilhões, após uma alta mensal de 4,87%.

Desse modo, consolidando o ritmo de expansão mais longo desde o surgimento dessas moedas digitais.

Apesar da valorização em números absolutos, a dominância das stablecoins caiu para 6,64%, reflexo da forte alta de ativos como Bitcoin.

Esse movimento indica que, mesmo crescendo, as stablecoins estão dividindo o protagonismo com outros ativos digitais usados por empresas públicas como reserva de valor e meio de pagamento.

De acordo com o relatório, o volume de negociações das stablecoins em corretoras centralizadas atingiu US$ 1,68 trilhão no mês, acompanhando o rali cripto.

Esse dado mostra que a liquidez do setor segue forte, mesmo com o crescimento mais acelerado de ativos voláteis.

O Tether (USDT) segue como líder absoluto, com US$ 164 bilhões em capitalização, mesmo perdendo espaço para alternativas como USDC e USDe.

Stablecoins em alta

O USDe da Ethena Labs, por exemplo, cresceu 43,5% apenas em julho, atingindo US$ 7,6 bilhões de valor de mercado.

Mesmo com a redução do rendimento anual do staking — de 20% para 9,79% — o token continua atraindo usuários. Especialmente pelo seu desenho resistente à censura e pela escalabilidade do protocolo.

Além disso, a Ethena promoveu um programa de recompra de US$ 260 milhões em tokens ENA, o que impulsionou a confiança dos investidores.

De acordo com a publicação, outro destaque do mês foi o USDf da Falcon Finance, que avançou 121% e entrou no grupo das 10 maiores stablecoins, com US$ 1,07 bilhão em capitalização.

A proposta do USDf vai além da paridade com o dólar, oferecendo rendimento estável sobre ativos on-chain. O projeto ainda promete incluir resgates em ouro e ativos reais nos próximos dois anos.

Sobretudo, a rede Tron também se fortaleceu como plataforma dominante para stablecoins, com mais de 50% do suprimento total de USDT agora hospedado por ela.

Esse movimento elevou a capitalização total das stablecoins na Tron para um novo recorde de US$ 81,9 bilhões, impulsionado ainda pelo surgimento de moedas novas, como o rublo digital A7A5.

Genius act

Contudo, mesmo as stablecoins não atreladas ao dólar ganharam fôlego.

A soma da capitalização dessas moedas superou US$ 1 bilhão pela primeira vez, indicando maior diversificação no uso de moedas digitais indexadas a outras divisas, como euro e iene.

Já entre os protocolos descentralizados, o Sky Dollar (USDS) ultrapassou o tradicional DAI em capitalização, alcançando US$ 4,87 bilhões.

A principal razão foi o rendimento mais atrativo, que chega a 7% ao ano, frente aos 2% oferecidos pelo DAI.

O crescimento do USDS vem acompanhado de uma forte migração de liquidez nas exchanges centralizadas.

O cenário regulatório também favoreceu o avanço das stablecoins. A aprovação do GENIUS Act nos Estados Unidos garantiu mais clareza jurídica para emissores e usuários.

Em paralelo, novos produtos de pagamentos internacionais e parcerias com grandes bancos, como o BNY Mellon e o Citigroup, reforçaram a confiança institucional, destaca a publicação.

