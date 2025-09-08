ETH pode estar prestes a cair em meio às vendas da BlackRock e saídas de ETFs

Dados on-chain apontam que a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, transferiu cerca de US$ 312,5 milhões em ETH para a Coinbase nesta semana.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O valor do ETH (Ethereum) perdeu força no início de setembro, ampliando a correção que já vinha sendo registrada desde o fim de agosto.

Nesta segunda-feira (9/9), a criptomoeda caiu para US$ 4.330, acumulando uma queda de 13% em relação à máxima do mês anterior.

O movimento aumenta as preocupações de que a pressão vendedora da BlackRock e as saídas líquidas de ETFs possam sinalizar novos recuos no curto prazo.

BlackRock amplia vendas enquanto ETFs de ETH registram saídas

Dados on-chain apontam que a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, transferiu cerca de US$ 312,5 milhões em ETH para a Coinbase nesta semana.

Normalmente, quando moedas são enviadas de carteiras de custódia própria para exchanges, a intenção é realizar vendas no mercado.

Esse movimento coincide com o aumento de saídas líquidas dos ETFs de Ethereum.

BlackRock vendendo ETH.

Informações da SoSoValue mostram que os fundos registraram perdas de US$ 446 milhões apenas na sexta-feira (6/9), acumulando cinco dias consecutivos de resgates e reduzindo o saldo líquido de entradas para US$ 12,7 bilhões.

O iShares Ethereum Trust, da própria BlackRock, foi o destaque negativo, com US$ 309 milhões em saídas no último pregão da semana.

Apesar do cenário, especialistas lembram que fluxos negativos de ETFs fazem parte da dinâmica normal do mercado.

Na semana encerrada em 22 de agosto, por exemplo, os fundos tiveram US$ 237 milhões em resgates, mas logo depois registraram US$ 1,08 bilhão em entradas líquidas, mostrando que oscilações são frequentes.

👉As procuras pela previsão de preço Ethereum aumentaram consideravelmente desde a aprovação dos ETFs do token. Confira a nossa!

Tesourarias corporativas seguem acumulando ETH

Enquanto parte dos investidores institucionais recua, empresas de tesouraria continuam reforçando suas posições em Ethereum.

A BitMine Immersion, liderada por Tom Lee, já comprou mais de US$ 9 bilhões em ETH, consolidando-se como a maior detentora corporativa da rede.

Outro destaque é a SharpLink, que acumula mais de 797 mil ETH, avaliados em cerca de US$ 3,4 bilhões.

Assim, esses movimentos de grandes players corporativos reforçam a visão de longo prazo e ajudam a sustentar a liquidez do mercado, mesmo diante das pressões de curto prazo.

Além disso, a rede Ethereum mostra sinais sólidos em termos de fundamentos.

O valor total de stablecoins emitidas na blockchain atingiu US$ 154 bilhões, superando de forma significativa outros projetos de criptomoedas e consolidando o papel do Ethereum como principal infraestrutura para ativos digitais atrelados ao dólar.

Análise técnica aponta espaço para novas quedas antes de recuperação

Do ponto de vista técnico, o Ethereum recuou da máxima de US$ 4.955, registrada em 24 de agosto, para o patamar atual de US$ 4.350.

Em suma, o movimento rompeu a parte inferior de um canal ascendente, sinalizando maior força dos vendedores.

Sobretudo, outros indicadores reforçam essa leitura:

O preço está ligeiramente abaixo da média móvel exponencial de 25 dias;

O Índice de Força Relativa (RSI), que chegou a 87 em julho, caiu para 51 — um indicativo de enfraquecimento da demanda;

O MACD formou um cruzamento de baixa, padrão que costuma antecipar movimentos negativos.

Caso o ritmo de vendas continue, analistas projetam que o ETH possa buscar o nível de suporte em US$ 3.750, apontado pelas Murrey Math Lines como um ponto crítico de suporte e resistência.

Ainda assim, o cenário pessimista perderia força caso o ativo conseguisse superar novamente a máxima anual de US$ 4.955, o que abriria espaço para a retomada da tendência de alta no médio prazo.

👉Uma oferta inicial, ou ICO de criptomoedas, é uma maneira muito popular para projetos de ganharem maior visibilidade no mercado. Continue lendo e saiba mais!