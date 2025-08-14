Valor do XRP pode chegar a US$ 5? ChatGPT analisa cenário e futuro da Ripple

Com vitória judicial, interesse institucional e movimentos técnicos, o XRP ganha força no mercado, mas baleias e volatilidade ainda geram cautela.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O valor do XRP subiu mais de 3% recentemente, seguindo um forte movimento amplo das altcoins.

Além disso, criptoativos como Solana (SOL), OKB (OKB) e BNB (BNB), subiram mais de 15%, 8% e 150%, respectivamente.

No caso do XRP, a alta recente não aconteceu por acaso.

De acordo com o cenário analisado pelo ChatGPT, ela tem raízes em decisões jurídicas, movimentações de grandes investidores e expectativas para novos produtos financeiros.

Segundo a inteligência artificial, o ponto central para essa retomada foi o fim do processo da SEC contra a Ripple, encerrando um impasse que durou cinco anos.

A decisão, oficializada em agosto de 2025, confirmou que o XRP não é um título para vendas no varejo, eliminando um dos maiores riscos regulatórios.

Além disso, o acordo de US$ 50 milhões e a remoção das restrições sobre vendas institucionais abriram espaço para parcerias estratégicas, incluindo projetos de CBDC com países como França e Geórgia.

‘Historicamente, vitórias judiciais desse porte já resultaram em saltos expressivos no preço, como o aumento de mais de 470% no ano anterior.’ destacou o ChatGPT.

Valor do XRP em alta

📚Neste artigo, apresentamos a nossa previsão de preço Ripple (XRP), assim como as estimativas de outros especialistas.

Outro fator importante vem do interesse de grandes gestoras como BlackRock e Franklin Templeton, que têm pedidos de ETF de XRP em análise na SEC, com chance estimada de 83% de aprovação.

Caso o cenário siga o padrão do Bitcoin após seu ETF, o ativo pode registrar um avanço expressivo em poucos meses.

Ao mesmo tempo, a Ripple busca uma licença bancária nos EUA, o que permitiria integrar o XRP e sua stablecoin RLUSD ao sistema financeiro tradicional, fortalecendo seu uso em transações e liquidações.

No entanto, o movimento das chamadas baleias traz sinais mistos.

Em agosto, grandes carteiras transferiram cerca de 130 milhões de XRP, equivalente a mais de US$ 426 milhões, para corretoras.

Essa dinâmica pode representar tanto realização de lucros quanto preparação para novas compras.

O número de endereços com mais de 10 mil XRP atingiu recorde histórico, indicando confiança no longo prazo, mas a pressão de venda de curto prazo não pode ser ignorada.

ChatGPT indica se o XRP pode chegar a US$ 5

Analisando os gráficos compartilhados pelo CryptoNews, o ChatGPT indica que o XRP rompeu uma linha de tendência de baixa e superou um padrão de bandeira de alta.

Desse modo, ele observa a formação de um padrão conhecido como ‘cabeça e ombros’ invertido, que pode projetar a cotação para perto de US$ 3,80.

Além disso, as Bollinger Bands mostram força compradora, embora alertem para uma correção breve devido à proximidade com a banda superior. O RSI em 59 ainda favorece os touros, mas exige atenção.

Com suporte em US$ 3,13 e resistência em US$ 3,33, o XRP precisa romper a barreira de US$ 3,65 se ele quiser chegar a US$ 5. Isso validaria um novo alvo entre US$ 5 e US$ 12.



No curto prazo, a aprovação de ETFs e o avanço da licença bancária podem sustentar a alta, mas os movimentos das baleias e a liquidez global vão definir se o impulso se mantém ou se vem uma pausa antes da próxima fase., afirma a IA.

👉A procura por criptomoedas mais promissoras tem vindo a ganhar um maior interesse, apesar da volatilidade do mercado cripto. Continue lendo!