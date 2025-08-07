XRP em risco? Movimentação das baleias indica que sim

Os fluxos de baleias do XRP voltaram a ficar negativos, refletindo o padrão de queda de 48% visto em janeiro. Grandes detentores começaram a vender novamente, enquanto um padrão de topo duplo surge na resistência de US$ 3,60.

A média móvel de 90 dias do fluxo de baleias do XRP entrou em território negativo.

Esse movimento indica uma retomada da distribuição entre os grandes investidores, algo que costuma antecipar fortes quedas de preço.

Segundo dados da CryptoQuant, um padrão semelhante ocorreu em janeiro e fevereiro. Na época, o preço da criptomoeda chegou perto de US$ 3,45, mas sofreu forte pressão vendedora das baleias.

Como resultado, caiu até US$ 1,77 no fim de fevereiro.

Fluxos de baleias repetem padrão de queda do XRP

Atualmente, o XRP é negociado por volta de US$ 2,99, após registrar uma nova máxima histórica de US$ 3,66 em julho. Desde então, já caiu para US$ 2,72 no início de agosto.

Nesse sentido, esse movimento deixa o ativo estruturalmente vulnerável a novas quedas.

O analista da CryptoQuant, ‘The Enigma Trader’, destacou que é preciso haver fluxo positivo constante.

Caso o volume diário de compras por baleias não ultrapasse 5 milhões de XRP, o mercado seguirá fraco.

Whale Flows Turn Deeply Negative, XRP Faces Renewed Distribution Pressure



“A comparable pattern unfolded in January–February, when a local price top coincided with sustained whale distribution and a subsequent correction.” – By @EnigmaTrader369 pic.twitter.com/pKvZiQrhKX — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) August 7, 2025

No momento, não há sinais claros de acumulação por grandes investidores. Isso dificulta qualquer tentativa de reversão consistente na tendência atual.

O XRP vive, portanto, um momento decisivo: ou os compradores defendem o suporte em US$ 2,80 ou os ursos derrubam o preço novamente.

O volume de negociação à vista caiu 28% nas últimas 24 horas. Isso ocorreu mesmo com um pequeno avanço de 2,42% no preço.

Assim, os dados indicam exaustão da força compradora.

No mercado futuro, a situação também preocupa. Segundo a Coinglass, o volume em derivativos recuou 33,09%. Já as posições vendidas subiram 3,80%.

A abertura de contratos apostando contra o XRP também aumentou. O volume total em negociações ultrapassa US$ 7,3 bilhões.

Fonte: Coinglass

O sentimento negativo ganhou força após a venda recente de US$ 175 milhões em XRP feita por Chris Larsen, cofundador da Ripple.

Isso criou mais obstáculos para o token superar a zona de resistência em US$ 3,20.

Chris Larsen, Ripple co-founder, sold nearly $200M $XRP in 10 days.



Still buying?

You might be his exit liquidity.



He’s unloading heavy be cautious! ⚠️ pic.twitter.com/mCiBl8jRrZ — ManLy (@ManLyNFT) July 25, 2025

Ainda assim, o XRP já enfrentou ciclos negativos mais intensos. Alguns avanços institucionais recentes mantêm certo otimismo no ar.

Análise técnica: padrão de topo duplo em US$ 3,60 pressiona os compradores

A análise do gráfico de 4 horas do par XRP/USDT mostra um padrão de topo duplo na resistência de US$ 3,60. Essa zona já frustrou duas tentativas de rompimento por parte dos compradores.

Isso a torna um obstáculo difícil para a continuidade da tendência de alta.

Após essas falhas, o preço recuou e buscou suporte em US$ 2,70, nível que foi o ponto de partida do rali de julho. Atualmente, a região de US$ 2,70 atua como uma base de suporte.

O gráfico também mostra uma sequência de fundos mais altos surgindo a partir dessa zona, o que sugere defesa ativa dos touros.

O Índice de Força Relativa (RSI) está em 51, apontando neutralidade. Não há sinais de sobrecompra ou sobrevenda, o que permite movimentos para ambos os lados.

Gráfico do XRP no TradingView

Todavia, a recuperação a partir dos US$ 2,70 e a formação de fundos mais altos mostram pressão compradora crescente.

Se o XRP conseguir se manter acima da faixa entre US$ 2,90 e US$ 3,00, o cenário melhora. Nesse caso, aumentam as chances de um novo teste da resistência em US$ 3,60.

Um rompimento claro e sustentado acima dessa barreira pode impulsionar uma forte alta.

Por outro lado, nova rejeição nesse nível pode levar a mais um teste do suporte em US$ 2,70.

Fontes: CryptoQuant/Coinglass

