Baleias compram 2 bilhões de DOGE e ChatGPT analisa os gráficos do token

Compras bilionárias, propostas de escassez e ETFs no radar colocam o Dogecoin em posição de possível disparada nas próximas semanas.

O valor da Dogecoin (DOGE) reacendeu o ânimo das baleias que compraram 2 bilhões de tokens, em apenas uma semana.

De acordo com uma análise do ChatGPT, essa movimentação massiva sugere que grandes investidores acreditam no potencial de valorização da criptomoeda.

Apesar do otimismo, nas últimas 24 horas, o DOGE caiu 8%, contrariando a tendência positiva do restante do top 10 de criptomoedas por valor de mercado.

Apesar disso, no acumulado do mês, o ativo ainda soma alta de 27%.

Porém, ao contrário de BTC e BNB, o DOGE não conseguiu retomar suas máximas anteriores, o que reforça a percepção de que seu preço ainda está preso em zonas críticas de liquidez.

De acordo com dados do Coinmarketcap, entre 10 de maio e 22 de junho, o DOGE chegou a recuar 39%, enquanto o BTC caiu apenas 3,72% e o BNB, 7,06%.

Embora todos tenham se recuperado depois, o salto do Dogecoin apenas o trouxe de volta ao ponto de equilíbrio, sem ganhos expressivos.

Baleias compram DOGE

De acordo com dados da CoinGlass, endereços de baleias acumularam 2 bilhões de DOGE na última semana, enquanto investidores no mercado à vista adicionaram mais US$ 32 milhões ao saldo.

Assim, elevando o total do fluxo de entrada para mais de US$ 500 milhões.

Além disso, o mapa de liquidez mostra que o DOGE está preso entre duas zonas-chave. Sendo a primeira, a superior, que pode gerar pressão vendedora se testada.

A segunda é a inferior, que pode atrair compras e sustentar o preço.

ChatGPT: três fatores que podem definir o valor do DOGE

Diante dos gráficos, o ChatGPT afirmou que três fatores podem influenciar e definir o preço da Dogecoin nos próximos dias.

O primeiro é a expectativa em torno de ETFs de Dogecoin. Gestoras como Bitwise, Grayscale e 21Shares já protocolaram pedidos, e analistas da Bloomberg estimam 90% de chance de aprovação até 2025.

Caso confirmada, a medida pode replicar o efeito visto com os ETFs de Bitcoin, atraindo bilhões em fluxo institucional e consolidando o DOGE como um ‘blue-chip meme’.

O segundo é a proposta de redução de inflação da rede, registrada no GitHub em julho. Ela busca cortar a emissão anual de 5 bilhões para 500 milhões de DOGE.

Isso reduziria a taxa de inflação de cerca de 3,3% para apenas 0,33%, aumentando a escassez do ativo.

Críticos, no entanto, alertam para o risco de mineradores abandonarem a rede caso a valorização não compense a queda nas recompensas.

O terceiro fator é a atividade técnica e derivativos. A cruz dourada (50 EMA acima da 200 EMA) surgiu ao mesmo tempo que o salto de compras das baleias.

Para o ChatGPT, cotação está pronta para US$ 0,76

Esse padrão, visto pela última vez em novembro de 2024, precedeu uma alta de 276%.

Além disso, o interesse aberto em futuros atingiu US$ 3 bilhões, com taxas de financiamento positivas indicando domínio dos comprados.

Mas também risco de liquidações em cadeia se o suporte de US$ 0,20 for perdido.

‘Para onde o preço vai dependerá da interação desses fatores.

Caso o entusiasmo com os ETFs e a proposta de corte de inflação se mantenham, e as baleias sigam acumulando, o DOGE pode buscar níveis próximos a US$ 0,76, representando alta potencial de mais de 270%.’ crava a análise do ChatGPT.

