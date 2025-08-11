Cotação do ETH sobe 20% e acorda baleias misteriosas que movimentam milhões

Com preço acima de US$ 4.250, o Ethereum entra em semana decisiva, equilibrando forte demanda institucional, avanços na rede e pressão de rivais no mercado cripto.

O preço do Ethereum (ETH) ficou acima de US$ 4.250 nesta segunda, 11, e acordou baleias misteriosas do mercado.

Com mais de 20% de alta nos últimos 7 dias, analistas projetarem que a aprovação e o lançamento de ETFs de Ethereum podem atrair até US$ 10 bilhões em investimentos institucionais para o ETH.

Desse modo, esse influxo de capital, teria potencial para impulsionar o preço do ETH para patamares nunca vistos, possivelmente rompendo a barreira dos US$ 15 mil.

O cenário já mostra sinais de aquecimento. Na última semana, uma carteira vinculada à venda Genesis de 2014 movimentou 2.300 ETH, avaliados em quase US$ 10 milhões, deixando ainda mais de 1.600 ETH intocados.

Além disso, investidores institucionais reforçaram sua presença, com empresas listadas em bolsa comprando mais de 304.000 ETH, o equivalente a US$ 1,3 bilhão, lideradas pela BitMine Immersion Technologies.

Cotação do ETH acorda as baleias

Dados da Glassnode revelam que endereços com mais de 10.000 ETH atingiram o maior nível em um ano, superando 868.000 unidades.

Isso reforça o sentimento de escassez no mercado, já que o saldo de ETH nas corretoras continua caindo.

Historicamente, essa redução de oferta circulante tende a criar pressão de alta nos preços, especialmente quando combinada com um aumento da demanda, como o esperado com os ETFs.

Além disso, movimentações de grandes baleias ultrapassaram US$ 16 milhões em transferências para exchanges como Kraken nos últimos dias.

Esse comportamento ocorre em um momento em que o capital parece estar migrando do Bitcoin para altcoins, abrindo caminho para um ciclo favorável ao Ethereum.

Porém, nem todos estão convencidos de que o caminho será tranquilo.

Analistas da CryptoQuant apontam a alta alavancagem nos mercados de derivativos e as zonas de forte resistência técnica como potenciais obstáculos no curto prazo.

Uma métrica em particular, o índice MVRV monitorado pelo analista Ali Martinez, mostra que o mercado ainda não atingiu os níveis superaquecidos, frequentemente observados antes de grandes picos.

Essa leitura deixou alguns traders convencidos de que o rali atual pode ainda estar em seus estágios intermediários, em vez de se aproximar do fim.

Inteligência artificial aponta o valor do token

A inteligência artificial do CoinMarketCap mapeou os principais fatores que podem influenciar o preço do Ethereum nesta semana.

O levantamento mostra que a combinação de acúmulo institucional, melhorias na rede e competição crescente de rivais pode definir o rumo do ativo nos próximos dias.

De um lado, o movimento de compra agressiva por instituições segue como um forte elemento de alta. Apenas em agosto de 2025, entidades não identificadas adquiriram 221.166 ETH, avaliados em cerca de US$ 947 milhões, por meio de mesas OTC.

Além disso, empresas listadas em bolsa, como a SharpLink Gaming, ampliaram suas posições para 521.939 ETH, um montante que soma US$ 2,24 bilhões.

Essa concentração de ativos nas mãos de grandes investidores reduziu a quantidade disponível nas corretoras para apenas 11,2% da oferta total, de acordo com o The Block.

Caso o ritmo continue, fundos e corporações poderão controlar 10% de todo o ETH em circulação até 2026, cenário semelhante ao ‘choque de oferta’ visto no Bitcoin em 2021.

Atualização Fusaka pode redefinir escalabilidade

Outro fator positivo é o avanço no hardfork Fusaka, previsto para novembro.

A atualização promete introduzir clientes ‘stateless’, que reduzem a carga para nós validadores, e aumentar o número de blobs para 8 por bloco, com meta de atingir 10.000 transações por segundo na camada principal.

Testes começam em setembro, e especialistas do Bankless estimam que a mudança pode reduzir taxas de segunda camada em até 40%, estimulando o uso de DeFi.

No entanto, falhas nesse processo podem fortalecer concorrentes como a Solana, que hoje já processa o triplo de transações diárias da rede Ethereum.

O campo regulatório também pesa. A SEC liberou ETFs à vista de ETH, mas manteve a proibição de recursos de staking. Assim, impedindo investidores desses produtos de obterem rendimentos de cerca de 3,2% ao ano.

Ainda assim, corporações como a BitMine aproveitam rendas de validadores privados, o que ajuda a manter demanda estrutural, com US$ 6,9 bilhões em ETH já em staking institucional.

De olho no par ETH/BTC

Por outro lado, a competição de camadas 1 pressiona.

A dominância do Ethereum no valor total bloqueado (TVL) caiu para 51%, enquanto Solana e soluções de segunda camada do Bitcoin capturaram 72% do crescimento do DeFi no segundo trimestre de 2025, segundo a Nansen.

Além disso, a Visa passou a liquidar pagamentos de USDC diretamente na Solana por conta das taxas mais baixas.

Dessa forma, o CoinMarketCap conclui que o Ethereum precisa executar o Fusaka com sucesso e recuperar o fôlego no desenvolvimento. Já que o número de desenvolvedores ativos por mês caiu 34% desde 2023.

Caso contrário, mesmo com forte demanda institucional, a competição e as limitações regulatórias podem restringir ganhos.

O indicador-chave a observar é a razão ETH/BTC: um rompimento sustentado acima de 0,035 indicaria início da altseason, enquanto uma rejeição prolongaria a consolidação.

