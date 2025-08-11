Empresa de Jeff Bezos passa a aceitar BTC para viagens ao espaço

A empresa de Jeff Bezos cria um precedente para que futuras reservas, inclusive de valores multimilionários, sejam realizadas sem conversões cambiais.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A Blue Origin, empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos, anunciou que passará a aceitar pagamentos em Bitcoin e outras criptos para viagens comerciais ao espaço.

De acordo com comunicado oficial, a Blue Origin firmou parceria com a Shift4 Payments para viabilizar a aceitação de criptomoedas e stablecoins como forma de pagamento para viagens a bordo do foguete suborbital New Shepard.

A novidade entra em vigor imediatamente para todas as reservas futuras de voos comerciais.

A lista de ativos aceitos inclui Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), além das stablecoins USDT e USDC.

Os clientes poderão efetuar pagamentos utilizando carteiras digitais populares como MetaMask e Coinbase Wallet, aumentando a acessibilidade para entusiastas cripto de todo o mundo.

Segundo a empresa, a decisão responde à crescente demanda por opções de pagamento ‘fáceis e seguras’ que se alinhem ao perfil tecnológico e inovador do público interessado em viagens espaciais.

Mercado de pagamentos cripto atinge novo patamar

O chefe de cripto da Shift4, Alex Wilson, destacou que o mercado de ativos digitais já movimenta cerca de US$ 4 trilhões.

Além disso, Wilson afirmou que o potencial para a integração desses ativos no ecossistema de pagamentos é praticamente ilimitado.

Ele ressaltou que tanto consumidores quanto empresas se beneficiam financeiramente desse modelo de pagamento.

Seja pela redução nas taxas de processamento em comparação aos cartões de crédito ou seja pela possibilidade de atender a uma base global sem as barreiras de câmbio e intermediários bancários.

A iniciativa também acompanha um movimento mais amplo no setor de pagamentos.

Recentemente, a PayPal passou a oferecer a opção de pagamentos em cripto para comerciantes nos EUA, reforçando a tendência de aceitação institucional desses ativos.

📚Procurando pela previsão Bitcoin e estimativas de preço para os próximos anos? Continue lendo e saiba mais!

Conexão com o turismo espacial e precedente de Justin Sun

Em suma, a decisão da Blue Origin de aceitar criptomoedas chega pouco depois da viagem espacial de Justin Sun.

Sun é o fundador da rede Tron e pagou US$ 28 milhões por um assento no New Shepard.

Apesar do valor ter sido quitado em moeda fiduciária na ocasião, o episódio mostrou a disposição de grandes nomes do setor cripto em participar ativamente do turismo espacial.

Agora, com a possibilidade de pagar diretamente em ativos digitais, a empresa de Jeff Bezos cria um precedente para que futuras reservas — inclusive de valores multimilionários — sejam realizadas sem conversões cambiais ou intermediários financeiros, tornando o processo mais ágil e atrativo para um público global.