Cardano e memecoins podem liderar próxima altseason

Analistas debatem se uma nova altseason está prestes a começar no mercado de criptomoedas.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Apesar do índice de temporada de altcoins estar abaixo de 40. Assim, o indicador baixo sugere que o Bitcoin ainda domina. No entanto, certos tokens mostram tração crescente, o que pode gerar uma altseason em agosto.

Três altcoins se destacam neste ciclo: Cardano, Dogwifhat e Fartcoin. Cada uma representa uma face do atual cenário: utilidade, especulação e liquidez. O mercado ainda segue cauteloso, mas observa sinais promissores nesses ativos.

Cardano mantém preço com crescimento do ecossistema

O Cardano é negociada a US$ 0,77, com valor de mercado próximo a US$ 27 bilhões, segundo o CoinMarketCap. Seu volume diário ultrapassa US$ 1,1 bilhão, o que indica boa liquidez. Isso ocorre mesmo com a altseason apontando uma participação limitada.

O ecossistema da rede impulsiona esse desempenho. A Hydra, solução de escalabilidade em segunda camada, já está ativa. O protocolo de sincronização rápida Mithril também segue em expansão, reduzindo o tempo de sincronização dos nós.

A governança avança com a atualização Voltaire, permitindo que os detentores de ADA participem da alocação de recursos do tesouro. O setor de stablecoins também mantém o interesse. Djed e USDA seguem ativos, ampliando a liquidez em aplicações DeFi.

Segundo a DeFiLlama, o Cardano possui cerca de US$ 470 milhões em valor total bloqueado. Isso demonstra um crescimento constante em julho.

A presença social confirma essa tendência. Dados da LunarCrush mostram menções estáveis ao longo de julho, indicando engajamento renovado do varejo.

TVL da rede Cardano (ADA)

Esses fatores ajudam a manter o ADA resiliente em uma temporada seletiva para altcoins.

Dogwifhat impulsiona volume em ambiente especulativo

O Dogwifhat está cotado a US$ 0,96, com valor de mercado de aproximadamente US$ 964 milhões. Nas últimas 24 horas, seu volume superou US$ 320 milhões, conforme dados do CoinMarketCap.

Para um meme token lançado em 2023, os números impressionam.

A memecoin se destaca por seu papel em ciclos especulativos. Baleias continuam ativas, garantindo liquidez em exchanges da rede Solana.

Movimentação de preço do Dogwifhat (WIF)

Embora o token não tenha utilidade real, seu alto volume reforça seu papel como centro de liquidez impulsionado por memes. Muitos traders observam que esses ativos ganham visibilidade em rotações de altseason, mesmo com o mercado em alerta.

O Dogwifhat confirma esse padrão. O token atrai atenção em um ambiente silencioso e reforça a percepção de que a altseason pode estar surgindo nas bordas do mercado.

Fartcoin valoriza com impulso de liquidez e atrai atenção dos traders

O Fartcoin está cotada a US$ 1,05, com valor de mercado de US$ 1,05 bilhão. Nas últimas 24 horas, o volume atingiu US$ 280 milhões. Apesar de ter começado como uma paródia, mantém atualmente liquidez consistente nas exchanges descentralizadas.

Seu contrato verificado e o giro diário elevado a diferenciam de projetos de memes passageiros. Além disso, o desempenho semanal mostra entradas constantes de capital.

Essa força vem das comunidades ativas no Telegram e das menções frequentes no LunarCrush.

Embora não ofereça utilidade prática, o Fartcoin atrai liquidez com eficiência. Por isso, ganhou espaço nas discussões sobre altseason.

Especialmente em momentos de enfraquecimento da dominância do Bitcoin, traders buscam ativos com beta elevado. A Fartcoin encaixa perfeitamente nesse perfil.

Altseason ainda está distante, mas mostra sinais

O Índice de Temporada de Altcoins segue abaixo do nível de 75, o que marca uma altseason ampla. Com a leitura atual próxima de 38, o dado aponta para uma rotação seletiva, não generalizada.

A dominância do Bitcoin acima de 60%, segundo o gráfico BTC.D do TradingView, reforça essa concentração. Mesmo assim, a atividade contínua em ADA, Dogwifhat e Fartcoin mostra outro lado.

Mesmo sem uma temporada forte, os traders encontram maneiras de correr riscos no mercado.

Gráfico do BTC.D no TradingView

O Cardano representa uma aposta tradicional, voltada para utilidade e desenvolvimento. Já Dogwifhat e Fartcoin mostram a face especulativa dos memes e da liquidez.

Caso os fluxos para ETFs e as atualizações de rede continuem, a altseason pode ganhar força. Nesse sentido, os próximos trimestres podem ser mais favoráveis às altcoins.

Por enquanto, o foco dos investidores segue seletivo. ADA, Dogwifhat e Fartcoin continuam em rotação. Esses ativos provam que narrativa, liquidez e engajamento ainda definem o momento de mercado — mesmo em um ambiente contido.

📚Quer comprar criptomoedas baratas, na promoção e com maior potencial de valorização nos mercados este ano? Continue lendo para saber mais!