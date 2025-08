Strategy aposta alto para comprar BTC com oferta de US$ 4,2 bilhões em STRC

Empresa pretende emitir novas ações para arrecadar valor que será usado para aumentar portfólio em Bitcoin do negócio.

A gigante de Bitcoin (BTC), Strategy, lançou um novo programa de emissão de ações preferenciais STRC no valor de US$ 4,2 bilhões. Com isso, a empresa aprofundou seu compromisso com uma estratégia agressiva de conversão de capital próprio em Bitcoin.

Agora, o negócio apresentou o documento à SEC sobre a aquisição. A iniciativa foi anunciada nesta quinta-feira (31/07).

Isso aconteceu após a gestora registrar seu melhor desempenho trimestral até hoje, em meio a uma forte expansão de suas reservas de Bitcoin.

Strategy posts record Q2 2025 results & shares 2025 guidance.

Q2 Result: $14B op. income, $10B net income, $32.60 EPS.

FY2025 Earnings Guidance: $34B op. income, $24B net income, $80 EPS.

FY2025 BTC Guidance: 30% BTC Yield, $20B BTC $ Gain. https://t.co/GPwb8kEl2N — Michael Saylor (@saylor) July 31, 2025

Strategy vai comprar mais BTC

O programa STRC, voltado para as ações preferenciais perpétuas de taxa variável Série A, dá à Strategy flexibilidade para captar recursos ao longo do tempo, conforme as condições de mercado.

Dessa forma, a empresa pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro e pagamento de dividendos sobre ações preferenciais já emitidas.

No entanto, seguindo seus objetivos estratégicos, a empresa deve destinar uma grande parte do montante para a compra de mais Bitcoin.

Assim, essa movimentação se soma ao impulso gerado por outros quatro programas de emissão já em operação.

Portanto, cada um permitiu à Strategy transformar o capital de investidores em ativos digitais, reforçando a crença do CEO Michael Saylor de que o Bitcoin é o melhor ativo de tesouraria corporativa.

O documento enviado à SEC mostra que a empresa quer continuar usando o mercado de ações para financiar sua estratégia cripto em expansão. Agora, essa ‘jogada’ abrange diferentes classes de ativos e estruturas de ações preferenciais.

A estratégia de Saylor com BTC e lucro

O relatório de lucros do segundo trimestre, divulgado logo após o anúncio do STRC, revelou uma forte alta na lucratividade.

O lucro líquido ultrapassou US$ 2,3 bilhões, impulsionado por ganhos não realizados com as reservas de Bitcoin durante um trimestre em que o preço do BTC superou US$ 110 mil.

Sendo assim, isso representa um salto de quase 140% em relação ao 1º trimestre, evidenciando o impacto direto dos ativos digitais no balanço da empresa.

No dia 29 de julho, a Strategy detinha 628.212 BTC. Na ocasião, o montante era avaliado em cerca de US$ 69,4 bilhões. Assim, esse total inclui a recente compra de 14.620 BTC divulgada recentemente, adquiridos com recursos levantados em programas ATM anteriores.

Os registros da SEC mostram que, entre os dias 14 e 20 de julho, a Strategy captou mais de US$ 740 milhões com a venda de diferentes classes de ações, incluindo ações ordinárias e preferenciais.

Empresa arrecadou dinheiro para comprar BTC

A atuação da empresa nos mercados de capitais também impressiona. Só nos últimos quatro meses ela levantou mais de US$ 10,5 bilhões em receitas brutas. Entre abril e o fim de junho, a Strategy arrecadou US$ 6,8 bilhões por meio de várias emissões de ações.

Portanto, entre 1º e 29 de julho, outros US$ 3,7 bilhões foram captados via ofertas públicas e estruturas ATM. Uma parte significativa desse capital já está sendo reinvestida em Bitcoin.

O maior volume veio do programa ATM de ações ordinárias, que gerou mais de US$ 6,3 bilhões com a emissão de cerca de 16,7 milhões de ações.

Mesmo após essas vendas, ainda restam US$ 17 bilhões autorizados sob o programa de ações ordinárias de maio de 2025.

Além das ações ordinárias, a Strategy está utilizando ações preferenciais em diversos novos produtos. Contudo, o programa STRK levantou mais de US$ 518 milhões no mesmo período, enquanto o STRF arrecadou aproximadamente US$ 219 milhões.

Porém, o IPO de maio da STRD rendeu US$ 979 milhões, e o programa ATM subsequente iniciado em julho já captou US$ 17,9 milhões, com US$ 4,2 bilhões ainda disponíveis.

Dessa forma, a STRC também recebeu uma injeção robusta de caixa antes mesmo do lançamento oficial do programa ATM. Por outro lado, a Strategy arrecadou US$ 2,5 bilhões em sua oferta inicial de ações STRC, vendendo mais de 28 milhões de ações a US$ 90 cada.

Assim, as ações preferenciais incluem um dividendo mensal variável. O primeiro pagamento, de US$ 0,80, foi declarado em 31 de julho e será distribuído em 31 de agosto aos acionistas registrados até 15 de agosto.

