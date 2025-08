Bitcoin em risco? Strategy de Michael Saylor está afundada em processos judiciais

Strategy, ex-MicroStrategy de Michael Saylor, enfrenta ação coletiva por fraude em lucros com Bitcoin e omissão de riscos contábeis bilionários.

A gigante Strategy (antiga MicroStrategy) comandada por Michael Saylor, enfrenta uma crise legal que ameaça sua aposta bilionária em Bitcoin. A empresa e seus executivos respondem por acusação de fraude em valores mobiliários relacionada à divulgação de lucros.

Além disso, a companhia é acusada da adoção de novas regras contábeis sobre criptomoedas.

Em julho de 2025, o escritório Pomerantz LLP entrou com uma ação coletiva na Corte Federal do Leste da Virgínia contra a Strategy e parte de sua alta gestão.

O processo envolve investidores que compraram ações da empresa entre abril de 2024 e abril de 2025. Eles alegam que a companhia omitiu riscos e exagerou lucros relacionados à sua estratégia agressiva de investimentos em Bitcoin, violando a Seção 10(b) da Lei de Valores Mobiliários de 1934 e a Regra 10b-5 da SEC.

A Strategy deixou de ser uma simples fornecedora de software corporativo em 2020, quando Michael Saylor decidiu transformar o Bitcoin no ativo central do balanço da empresa. A companhia comprou milhares de BTC, financiando parte das aquisições com emissão de dívidas e empréstimos lastreados em criptomoedas.

Desse modo, a empresa acumula mais de 628 mil Bitcoins, tornando-se um verdadeiro veículo alavancado de exposição ao mercado cripto.

Strategy, Michael Saylor e Bitcoin

O processo aponta que as declarações públicas da empresa foram enganosas em dois pontos centrais. Primeiro, a Strategy teria exagerado o impacto positivo do Bitcoin em seus lucros, destacando ganhos contábeis sem deixar claro que dependiam totalmente da valorização do ativo.

De acordo com o processo, a empresa demorou para adotar e divulgar os efeitos da norma ASU 2023-08, que obriga a contabilização dos criptoativos a valor justo, expondo perdas potenciais diretamente no resultado.

Essa norma, emitida pelo FASB, exige que empresas com grandes posições em Bitcoin reconheçam oscilações de preço no lucro líquido. De acordo com a acusação, a Strategy só revelou perdas de US$ 5,91 bilhões em abril de 2025. Assim, meses após o início do período crítico da ação coletiva.

Dessa forma, para os investidores, esse atraso impediu uma avaliação correta do risco, o que levanta suspeitas sobre fraudes.

Especialistas alertam que o caso pode se tornar um marco para o setor. A disputa judicial destaca como a combinação de alavancagem financeira, Bitcoin e normas contábeis mais rígidas pressiona empresas que adotaram estratégias agressivas.

Se confirmadas as acusações, a Strategy poderá enfrentar indenizações bilionárias e uma revisão forçada de sua política de tesouraria com impacto direto no preço do BTC.

