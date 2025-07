Bolsa de Valores do Brasil ameaçada: BTG, Santander e CBOE lançam empresa para ‘quebrar’ a B3

A B3 expande sua atuação em criptomoedas com ETFs, fundos de índice e contratos futuros, enquanto a CSD BR planeja quebrar o monopólio da bolsa brasileira.

A hegemonia da Bolsa de Valores do Brasil, B3, no mercado de capitais está sob ameaça.

A CSD BR, empresa de infraestrutura de mercado financeiro autorizada pelo Banco Central (Bacen), Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Superintendência de Seguros Privados (Susep), alcançou o valor de R$ 4 trilhões em estoque vigente.

A nova Clearing do país, que tem como acionistas o BTG, Santander e Chicago Board Options Exchange (Cboe), pretende se tornar uma bolsa de valores em até três anos.

Desse modo, a empresa traz uma expertise de longa data.

Nova clearing propõe quebra de monopólio com tecnologia própria

Ela surgiu por iniciativa do CEO Edivar Queiroz, quando estava à frente da Luz Soluções Financeiras, companhia especialista em software de risco para o mercado financeiro.

Lá, ele percebeu que existia no Brasil o espaço para uma nova clearing com tecnologia própria e que o caminho era começar construindo os alicerces.

De acordo com a CSD, a quebra de monopólio neste mercado traz ao país uma contribuição única.

Assim, ela argumenta que isso amplia a oferta de serviços e o próprio mercado, com a introdução de novas operações, além de contribuir para que os órgãos reguladores monitorem os riscos sistêmicos.

‘A tecnologia avançada, o profundo conhecimento técnico de produtos financeiros e o cuidado com a segurança e tratamento dos dados é a base sólida que vai nos levar ao patamar de bolsa.

Também é ela que nos permite trazer aos clientes produtividade, economia, flexibilidade e inovação’, explica o executivo.

Bolsa de valores do Brasil e criptomoedas

Enquanto a CSD busca ‘um lugar ao sol’ a B3, principal bolsa de valores do Brasil, está expandindo sua presença no setor de ativos digitais.

Nos últimos anos, a bolsa brasileira lançou diversos ETFs e fundos de índice baseados em criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum.

Entre os mais conhecidos estão o HASH11, que acompanha o desempenho de um índice diversificado de ativos digitais, e produtos focados diretamente em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).

Esses instrumentos permitem que investidores comprem cotas listadas na B3 sem a necessidade de lidar com carteiras digitais ou corretoras estrangeiras.

A estratégia da B3 busca ampliar o portfólio de produtos que replicam o comportamento de criptomoedas líderes de mercado, atendendo à crescente demanda por diversificação.

Os ETFs cripto listados na bolsa permitem que investidores negociem esses ativos com a mesma praticidade das ações tradicionais.

Volume de contratos futuros de BTC já ultrapassa R$ 356 milhões por dia

Além disso, desde abril de 2024, a B3 já negocia o Contrato Futuro de Bitcoin em Reais, sob o código BIT.

Ele permite especular ou proteger posição no ativo sem precisar comprá-lo diretamente.

O produto oferece liquidação financeira, exige apenas margem inicial, e ganhou popularidade rapidamente — no terceiro dia de negociação, já registrou mais de 10 mil contratos.

Em junho de 2025, a bolsa reduziu em dez vezes o tamanho do contrato de Bitcoin, facilitando o acesso de investidores, especialmente em operações de varejo e day trade.

Agora, cada contrato representa apenas 0,01 BTC — o que antes equivalia a 10% do valor do ativo.

Essa alteração também diminuiu o custo de negociação e reduziu margens de garantia, com destaque para a margem mínima de R$ 50 e taxa de emolumentos mais acessível.

Buscando ampliação, a B3 iniciou em 16 de junho de 2025 a negociação de contratos futuros para Ethereum (ETH) e Solana (SOL).

Cada contrato de Ethereum representa 0,25 ETH, enquanto o de Solana corresponde a 5 SOL, com referência em dólar e vencimentos mensais.

A bolsa confirmou que esses contratos contam com formadores de mercado para garantir liquidez e formação justa de preços.

De acordo com a B3, no primeiro ano, o volume médio diário do contrato de Bitcoin atingiu cerca de R$ 356 milhões, com mais de 41 milhões de contratos no total entre abril de 2024 e abril de 2025.

A expectativa é que a inclusão de Ethereum e Solana eleve ainda mais esse número, promovendo diversificação e ampliação nas estratégias de investidores.

