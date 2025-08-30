Bull run do BTC pode não ser sustentável, alerta especialista

Um possível 'pico de bolha' pode estar surgindo, com um analista acreditando que isso pode ser desastroso para o bull run do BTC (Bitcoin).

Um dos principais analistas da Bloomberg soou o alarme sobre a bull run do BTC (Bitcoin).

Ele sugere que o ciclo de alta atual da criptomoeda pode não ser sustentável por muito mais tempo.

Mike McGlone já foi uma das vozes mais otimistas no setor cripto. Ele chegou a prever com confiança que o BTC atingiria US$ 100.000 anos antes de acontecer.

Nesse sentido, ele argumenta que Donald Trump teve papel crucial nessa escalada da maior criptomoeda.

Ouro supera BTC no comparativo de 12 meses

Ao analisar o desempenho do Bitcoin frente a outros ativos nos últimos 12 meses, McGlone chegou a uma conclusão desconfortável: o ouro rendeu muito mais. Ele escreveu:

Desde 6 de dezembro, o Bitcoin subiu cerca de 10%. Já o ouro avançou 28%, e o S&P 500, 7%. Nascidas da crise financeira, as criptomoedas lideraram um período sem precedentes de superação dos ativos de risco dos EUA. Esse ciclo pode estar chegando ao fim.

O estrategista da Bloomberg Intelligence acredita que estamos próximos de um ‘pico de bolha’.

Ele compara o momento com a Grande Depressão de 1929 e com o colapso japonês de 1989.

Correlação elevada preocupa investidores

Alguns bitcoiners rejeitam a análise. Para McGlone, porém, existem outros fatores de risco.

Um deles é a alta correlação do Bitcoin com o S&P 500 nos últimos 48 meses, próxima de recordes históricos.

Ele lembra que o índice só fechou negativo duas vezes desde 2008. Para o analista, isso mostra complacência entre traders.

O índice Bitcoin versus ouro já foi um indicador principal. Em 2025, porém, está atrasado. Seria isso um sinal de reversão nos ativos de risco?

Por fim, na visão dele, o desempenho do S&P 500 até o fim do ano pode definir o futuro do Bitcoin.

Analistas ainda mantêm otimismo com o BTC

Apesar das preocupações, existe algum otimismo no mercado. Empresas do S&P 500 superaram expectativas em agosto.

Por isso, bancos como o UBS elevaram as projeções de fim de ano para 6.600 pontos.

Outras instituições seguiram a mesma linha, animadas com os possíveis cortes de juros do Federal Reserve.

McGlone, no entanto, também alerta para a Strategy. Ele afirma que ‘dominós cripto podem cair’ caso a ação da companhia siga em queda.

O preço dessa companhia de software — hoje maior detentora corporativa de Bitcoin — caiu para o maior desconto frente à sua média de 200 dias desde 2023. Seria mais uma oportunidade de compra? Melhor que seja, ou teremos problemas.

Possíveis quedas e novas máximas

O analista acredita que o Bitcoin pode revisitar o suporte em US$ 100.000 em breve, o que representaria uma queda de 20% frente à máxima histórica.

Pela definição clássica, este poderia ser o início de um ciclo de baixa. Todavia, o Bitcoin tem histórico de fortes recuperações após correções severas.

Muitos outros analistas seguem otimistas.

Alguns projetam até um topo em US$ 180.000 neste ano. Ainda assim, incertezas econômicas, tarifas de Donald Trump e inflação podem frear a corrida.

No Polymarket, apostadores acreditam em nova máxima em 2025, mas com menos confiança. Apenas 59% veem o BTC superando US$ 130.000 até dezembro.

Duas semanas atrás, quase 85% apostavam nisso.

Seja como for, até a virada do ano, uma coisa é certa: haverá vencedores e perdedores.

