Cryptonews Price Predictions

Bull run do BTC pode não ser sustentável, alerta especialista

Bitcoin Btc Mercado
Um possível 'pico de bolha' pode estar surgindo, com um analista acreditando que isso pode ser desastroso para o bull run do BTC (Bitcoin).
Autor
Anderson Mendes
Autor
Anderson Mendes
Perfil de Autor
Verificado por
Pedro Augusto
Autor
Pedro Augusto
Perfil de Autor
Último update: 
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Bitcoin hoje

Um dos principais analistas da Bloomberg soou o alarme sobre a bull run do BTC (Bitcoin).

Ele sugere que o ciclo de alta atual da criptomoeda pode não ser sustentável por muito mais tempo.

Mike McGlone já foi uma das vozes mais otimistas no setor cripto. Ele chegou a prever com confiança que o BTC atingiria US$ 100.000 anos antes de acontecer.

Nesse sentido, ele argumenta que Donald Trump teve papel crucial nessa escalada da maior criptomoeda.

Ouro supera BTC no comparativo de 12 meses

Ao analisar o desempenho do Bitcoin frente a outros ativos nos últimos 12 meses, McGlone chegou a uma conclusão desconfortável: o ouro rendeu muito mais. Ele escreveu:

Desde 6 de dezembro, o Bitcoin subiu cerca de 10%. Já o ouro avançou 28%, e o S&P 500, 7%. Nascidas da crise financeira, as criptomoedas lideraram um período sem precedentes de superação dos ativos de risco dos EUA. Esse ciclo pode estar chegando ao fim.

O estrategista da Bloomberg Intelligence acredita que estamos próximos de um ‘pico de bolha’.

Ele compara o momento com a Grande Depressão de 1929 e com o colapso japonês de 1989.

📚Procurando pela previsão Bitcoin e estimativas de preço para os próximos anos? Continue lendo e saiba mais!

Correlação elevada preocupa investidores

Alguns bitcoiners rejeitam a análise. Para McGlone, porém, existem outros fatores de risco.

Um deles é a alta correlação do Bitcoin com o S&P 500 nos últimos 48 meses, próxima de recordes históricos.

Ele lembra que o índice só fechou negativo duas vezes desde 2008. Para o analista, isso mostra complacência entre traders.

O índice Bitcoin versus ouro já foi um indicador principal. Em 2025, porém, está atrasado. Seria isso um sinal de reversão nos ativos de risco?

Por fim, na visão dele, o desempenho do S&P 500 até o fim do ano pode definir o futuro do Bitcoin.

Analistas ainda mantêm otimismo com o BTC

Apesar das preocupações, existe algum otimismo no mercado. Empresas do S&P 500 superaram expectativas em agosto.

Por isso, bancos como o UBS elevaram as projeções de fim de ano para 6.600 pontos.

Outras instituições seguiram a mesma linha, animadas com os possíveis cortes de juros do Federal Reserve.

McGlone, no entanto, também alerta para a Strategy. Ele afirma que ‘dominós cripto podem cair’ caso a ação da companhia siga em queda.

O preço dessa companhia de software — hoje maior detentora corporativa de Bitcoin — caiu para o maior desconto frente à sua média de 200 dias desde 2023. Seria mais uma oportunidade de compra? Melhor que seja, ou teremos problemas.

Possíveis quedas e novas máximas

O analista acredita que o Bitcoin pode revisitar o suporte em US$ 100.000 em breve, o que representaria uma queda de 20% frente à máxima histórica.

Pela definição clássica, este poderia ser o início de um ciclo de baixa. Todavia, o Bitcoin tem histórico de fortes recuperações após correções severas.

Muitos outros analistas seguem otimistas.

Alguns projetam até um topo em US$ 180.000 neste ano. Ainda assim, incertezas econômicas, tarifas de Donald Trump e inflação podem frear a corrida.

No Polymarket, apostadores acreditam em nova máxima em 2025, mas com menos confiança. Apenas 59% veem o BTC superando US$ 130.000 até dezembro.

Duas semanas atrás, quase 85% apostavam nisso.

Seja como for, até a virada do ano, uma coisa é certa: haverá vencedores e perdedores.

📚A auto custódia Bitcoin tem sido uma prática bastante realizada por investidores do mundo das criptomoedas. Aprenda mais sobre isso!

Leia mais:

Logo

Por que confiar em nós?

2M+

Usuários Ativos pelo Mundo

250+

Guias e Avaliações

8

Anos no Mercado

70

Equipes Internacionais de Autores
editors
+ 66 More
Authors List

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

Visão Geral do Mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalização de mercado
$3,972,770,914,376
-5.68
Criptomoedas Mais Populares do Mercado
Neste Artigo
Bitcoin
BTC
$108,761
0.44 %
Bitcoin

Mais Artigos

Comunicados de Imprensa
PEPENODE é a memecoin pronta para surpreender em 2025?
2025-08-29 19:00:00
Notícias de Altcoin
Qual criptomoeda comprar para tentar lucrar em setembro? Veja as melhores opções
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-08-29 15:00:00
Anderson Mendes
Leia mais
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Usuários Ativos pelo Mundo
250+
Guias e Avaliações
8
Anos no Mercado
70
Equipes Internacionais de Autores