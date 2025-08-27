Token RWA inédito com lucro garantido de 1,6% estreia na B3

Token RWA estreia na B3 com lucro garantido de 1,6% ao mês, oferecendo liquidez, segurança e acesso a investimentos imobiliários regulados.

Nesta semana, pela primeira vez, um token RWA com lucro garantido de 1,6% ao mês passou a ser negociado na B3.

O lançamento do ativo TOSB01, vinculado a um empreendimento imobiliário, marca a consolidação da tokenização como instrumento de investimento regulado no país.

Dessa forma, a operação, conduzida pela Zuvia, envolveu a emissão de mais de 551 mil tokens. Cada unidade equivale a R$ 1,00, com retorno pré-fixado por 24 meses.

O modelo permite que tanto pequenos aplicadores, com aportes mínimos de R$ 25,00, quanto fundos institucionais participem do mesmo mercado.

Além disso, o diferencial do TOSB01 está no fato de o investidor não ficar preso ao ativo até o vencimento.

Em parceria com a B3, a Zuvia estruturou um mercado secundário regulado, no qual os tokens podem ser negociados.

Outro ponto importante é que, ao contrário de ações ou fundos imobiliários, os tokens não sofrem variação de preço.

O valor permanece fixado em R$ 1,00, e o investidor tem a previsibilidade do rendimento mensal de 1,6%.

De acordo com o comunicado, essa característica se tornou possível após a atualização da Resolução CVM 88 em 2022.

Ela abriu espaço para que plataformas de crowdfunding intermediassem negociações no mercado secundário.

‘O modelo democratiza o acesso ao mercado de capitais e amplia a confiança do investidor. Estamos conectando tecnologia e investimento de forma prática e regulada.’, destacou Jonatas Montanini, Co-CEO e Co-Founder da Zuvia.

Token RWA com lucro garantido

O setor imobiliário já representa cerca de 7% do PIB nacional e movimentou mais de R$ 200 bilhões em 2024.

‘Dentro desse cenário, a criação de tokens lastreados em ativos reais oferece novas alternativas a investidores em busca de rentabilidade previsível e acima da média.’, aponta o comunicado.

Em termos anuais, o rendimento de 1,6% ao mês ultrapassa 20%, superando boa parte das aplicações tradicionais de renda fixa.

A B3 também vê esse movimento como estratégico.

‘A plataforma de financiamento coletivo é muitas vezes o primeiro passo de pequenas e médias empresas no mercado de capitais.

Com a tokenização, conseguimos oferecer novas opções de financiamento e democratizar os investimentos.’, afirmou Flávia Mouta, diretora de Emissores e Relacionamento da bolsa.

Dessa forma, pequenas e médias empresas ganham acesso facilitado a capital, enquanto investidores contam com um produto seguro, líquido e acessível.

Logo, o modelo pode se expandir para setores como energia, agronegócio e infraestrutura, criando um ecossistema robusto de ativos tokenizados no Brasil.

‘Esse é apenas o começo de uma transformação que vai impactar diferentes setores da economia nos próximos anos.’, concluiu Montanini.

Tokenização imobiliária

Recentemente, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI) publicou, a Resolução nº 1.551 no Diário Oficial da União, estabelecendo um marco regulatório inédito para o setor.

A medida define a tokenização como o processo de converter direitos sobre imóveis em Tokens Imobiliários Digitais (TIDs).

Assim, esses tokens RWA podem representar frações ou até a totalidade de um bem, criando novas possibilidades de investimento.

Com isso, o Brasil se alinha às tendências globais de uso de blockchain e Distributed Ledger Technology (DLT).

O modelo aprovado estabelece três pilares centrais: as Plataformas Imobiliárias para Transações Digitais (PITDs), os Agentes de Custódia e Garantia Imobiliária (ACGIs) e os titulares dos TIDs.

As PITDs terão a missão de emitir, distribuir, negociar e custodiar tokens, garantindo transparência e conformidade legal.

Já os ACGIs, credenciados pelo COFECI, protegerão a integridade dos ativos e assegurarão que os direitos associados possam ser exigidos judicialmente.

Os corretores de imóveis também seguem como peças-chave.

Desse modo, eles atuarão como intermediários, validando informações, auxiliando na verificação cadastral dos investidores e cumprindo normas de prevenção à lavagem de dinheiro.

Além disso, a resolução detalha o fluxo de uma operação, da emissão inicial à negociação nas plataformas, passando pela custódia e registro de eventuais ônus ou gravames.

