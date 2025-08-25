Cryptonews Price Predictions

Michael Saylor compra mais BTC: cotação voltará a subir?

Bitcoin Btc Mercado
Michael Saylor mantém sua convicção. Para ele, o Bitcoin não é apenas investimento, mas sim um ativo de reserva.
Autor
Anderson Mendes
Autor
Anderson Mendes
Perfil de Autor
Verificado por
Pedro Augusto
Autor
Pedro Augusto
Perfil de Autor
Último update: 
Michael Saylor

A Strategy, cofundada por Michael Saylor, continua realizando compras de Bitcoin, apesar da volatilidade recente. A empresa adicionou 430 BTC em 18 de agosto, pagando US$ 51,4 milhões.

Dessa forma, elevou sua reserva para 629.376 BTC, avaliados em mais de US$ 72 bilhões aos preços atuais.

Segundo o SaylorTracker, a posição em Bitcoin da companhia acumula alta de 56%, representando US$ 25,8 bilhões em ganhos não realizados.

Agosto teve compras relativamente menores se comparadas às aquisições históricas.

No mês, a Strategy comprou apenas 585 BTC em dois negócios separados, mostrando um ritmo mais cauteloso de acumulação.

Estratégia institucional da Strategy e impacto no BTC

A compra agressiva transformou a Strategy no maior detentor corporativo de Bitcoin, mas a empresa afirma que isso não move o mercado.

O tesoureiro corporativo Shirish Jajodia afirmou que as compras são feitas por negociações OTC, o que reduz impactos no preço.

‘Bitcoin tem volume diário de US$ 50 bilhões’, disse Jajodia. ‘Mesmo comprando US$ 1 bilhão em poucos dias, o mercado quase não sente.’

Nesse sentido, compras institucionais exercem outro papel no ciclo do Bitcoin. Essas posições reduzem a oferta de longo prazo e fortalecem o preço-base.

Já os movimentos de curto prazo são guiados por traders, especuladores e forças macroeconômicas.

Apesar das compras de Bitcoin, as ações da Strategy foram voláteis. Os papéis atingiram mínima de quatro meses em US$ 325, mas voltaram para US$ 358.

Esse desempenho reflete a fraqueza geral nas empresas ligadas a reservas de Bitcoin.

📚Procurando pela previsão Bitcoin e estimativas de preço para os próximos anos? Leia mais!

Cenário técnico: BTC abaixo de níveis-chave

Tecnicamente, o Bitcoin é negociado dentro de um canal de baixa, com topos mais baixos e fundos mais baixos. A EMA de 50 dias, em US$ 114.615, está abaixo da EMA de 100 dias.

Assim, indica tendência de baixa. Cada tentativa de alta foi contida por longos pavios superiores, mais recentemente perto de US$ 116.800.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView
Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Os indicadores de momento mostram sinais mistos. O RSI está em 33 e próximo da zona de sobrevenda, sugerindo possível alívio.

Enquanto isso, o histograma do MACD segue negativo, e vendedores ainda controlam a tendência de curto prazo. Os suportes mais fortes estão em US$ 110.300, US$ 108.600 e US$ 105.150.

Uma reversão de alta é possível se o Bitcoin romper US$ 113.500. Esse movimento pode levar a um reteste de US$ 116.800 e até uma recuperação mais ampla em US$ 120.900.

Analistas destacam que um candle engolfo de alta ou três soldados brancos próximos ao suporte reforçariam as chances de reação.

Para traders, o plano está claro: posições de compra cautelosas acima de US$ 113.500, e shorts abaixo de US$ 110.300 com forte controle de risco.

No quadro maior, a consolidação pode abrir espaço para uma nova perna de alta, potencialmente em direção a US$ 130.000, já que a acumulação institucional e a oferta limitada reforçam o cenário otimista de longo prazo.

Olhando para frente: US$ 200.000 é possível?

Sobretudo, Saylor mantém sua convicção. Para ele, o Bitcoin não é apenas investimento, mas sim um ativo de reserva.

Com instituições comprando, fluxo crescente em tesourarias e gráficos indicando reversão, muitos acreditam que o BTC alcançará US$ 200.000 no próximo ciclo.

No curto prazo, a volatilidade ainda domina, mas o cenário maior segue claramente favorável.

📚Conhecido como Carteira Fria Bitcoin ou Cold Wallet, este é um dispositivo físico que possibilita armazenar criptomoedas de forma off-line e segura. Saiba mais!

Leia mais:

Logo

Por que confiar em nós?

2M+

Usuários Ativos pelo Mundo

250+

Guias e Avaliações

8

Anos no Mercado

70

Equipes Internacionais de Autores
editors
+ 66 More
Authors List

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

Visão Geral do Mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalização de mercado
$4,001,249,773,110
0.42
Criptomoedas Mais Populares do Mercado
Neste Artigo
Bitcoin
BTC
$110,227
1.96 %
Bitcoin

Mais Artigos

Comunicados de Imprensa
Pré-venda do PEPENODE esquenta enquanto gigantes das memecoins recuam
2025-08-25 21:00:00
Notícias de Blockchain
Novo golpe usa documento do Google para roubar suas criptomoedas — saiba como se proteger
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-08-25 17:00:00
Anderson Mendes
Leia mais
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Usuários Ativos pelo Mundo
250+
Guias e Avaliações
8
Anos no Mercado
70
Equipes Internacionais de Autores