Michael Saylor compra mais BTC: cotação voltará a subir?

A Strategy, cofundada por Michael Saylor, continua realizando compras de Bitcoin, apesar da volatilidade recente. A empresa adicionou 430 BTC em 18 de agosto, pagando US$ 51,4 milhões.

Dessa forma, elevou sua reserva para 629.376 BTC, avaliados em mais de US$ 72 bilhões aos preços atuais.

Segundo o SaylorTracker, a posição em Bitcoin da companhia acumula alta de 56%, representando US$ 25,8 bilhões em ganhos não realizados.

Agosto teve compras relativamente menores se comparadas às aquisições históricas.

No mês, a Strategy comprou apenas 585 BTC em dois negócios separados, mostrando um ritmo mais cauteloso de acumulação.

Estratégia institucional da Strategy e impacto no BTC

A compra agressiva transformou a Strategy no maior detentor corporativo de Bitcoin, mas a empresa afirma que isso não move o mercado.

O tesoureiro corporativo Shirish Jajodia afirmou que as compras são feitas por negociações OTC, o que reduz impactos no preço.

🔥 Saylor is buying more $BTC from the paper hands.



Get ready!!! pic.twitter.com/qNxWFzuHzy — Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) August 24, 2025

‘Bitcoin tem volume diário de US$ 50 bilhões’, disse Jajodia. ‘Mesmo comprando US$ 1 bilhão em poucos dias, o mercado quase não sente.’

Nesse sentido, compras institucionais exercem outro papel no ciclo do Bitcoin. Essas posições reduzem a oferta de longo prazo e fortalecem o preço-base.

Já os movimentos de curto prazo são guiados por traders, especuladores e forças macroeconômicas.

Apesar das compras de Bitcoin, as ações da Strategy foram voláteis. Os papéis atingiram mínima de quatro meses em US$ 325, mas voltaram para US$ 358.

Esse desempenho reflete a fraqueza geral nas empresas ligadas a reservas de Bitcoin.

Cenário técnico: BTC abaixo de níveis-chave

Tecnicamente, o Bitcoin é negociado dentro de um canal de baixa, com topos mais baixos e fundos mais baixos. A EMA de 50 dias, em US$ 114.615, está abaixo da EMA de 100 dias.

Assim, indica tendência de baixa. Cada tentativa de alta foi contida por longos pavios superiores, mais recentemente perto de US$ 116.800.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Os indicadores de momento mostram sinais mistos. O RSI está em 33 e próximo da zona de sobrevenda, sugerindo possível alívio.

Enquanto isso, o histograma do MACD segue negativo, e vendedores ainda controlam a tendência de curto prazo. Os suportes mais fortes estão em US$ 110.300, US$ 108.600 e US$ 105.150.

Uma reversão de alta é possível se o Bitcoin romper US$ 113.500. Esse movimento pode levar a um reteste de US$ 116.800 e até uma recuperação mais ampla em US$ 120.900.

Analistas destacam que um candle engolfo de alta ou três soldados brancos próximos ao suporte reforçariam as chances de reação.

#Bitcoin Technical Outlook#BTC trades at ~$111K inside a descending channel.

Resistance: $113.5K–$115K (50/100 EMA)



Support: $110.3K, then $107.7K

RSI at 32 signals oversold risk, but momentum remains bearish. pic.twitter.com/HPXiu3QNaD — Arslan Ali (@forex_arslan) August 25, 2025

Para traders, o plano está claro: posições de compra cautelosas acima de US$ 113.500, e shorts abaixo de US$ 110.300 com forte controle de risco.

No quadro maior, a consolidação pode abrir espaço para uma nova perna de alta, potencialmente em direção a US$ 130.000, já que a acumulação institucional e a oferta limitada reforçam o cenário otimista de longo prazo.

Olhando para frente: US$ 200.000 é possível?

Sobretudo, Saylor mantém sua convicção. Para ele, o Bitcoin não é apenas investimento, mas sim um ativo de reserva.

Com instituições comprando, fluxo crescente em tesourarias e gráficos indicando reversão, muitos acreditam que o BTC alcançará US$ 200.000 no próximo ciclo.

No curto prazo, a volatilidade ainda domina, mas o cenário maior segue claramente favorável.

