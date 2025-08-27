Alta do XRP supera o BTC — cotação pode ir para US$ 9? ChatGPT crava que sim

Cotação do XRP dispara, supera Bitcoin em métricas de capital, registra 200% de alta e pode alcançar US$ 9, segundo analistas e ChatGPT.

Nesta quarta, 27, a alta do XRP superou o Bitcoin e subiu mais de 3%, voltando para US$ 3.

Além disso, o token também deixou o BTC ‘de lado’ em uma métrica fundamental, a de fluxo de capital.

Nas últimas 24 horas, investidores injetaram mais de US$ 25 milhões líquidos em XRP, um movimento que representa um aumento de quase 200% em relação às médias recentes.

Esse fluxo massivo trouxe de volta o preço para a casa dos US$ 3, segundo dados da CoinGecko.

Uma análise do ChatGPT aponta que a conquista não é apenas um número, mas um ponto psicológico crucial, pois o nível de US$ 3 sempre serviu como resistência histórica.

A quebra desse patamar abre caminho para uma possível escalada em direção aos US$ 9, cenário que alguns especialistas já projetam como provável.

O sinal dos grandes investidores para a alta do XRP

A alta do XRP tem uma característica que chama a atenção: a forte presença de investidores institucionais e baleias.

De acordo com o analista Xaif Crypto, grandes detentores de XRP estão aumentando posições antes mesmo de investidores de varejo.

Esse comportamento costuma indicar que movimentos mais amplos podem estar por vir.

Além disso, o ativo ganhou destaque em rede nacional na CNBC, fato que elevou sua visibilidade e reforçou a tese de maior interesse institucional.

Paralelamente, cresce a especulação em torno da criação de ETFs lastreados em XRP, o que daria mais liquidez, legitimidade regulatória e atrairia investidores que ainda não acessam criptomoedas diretamente.

A adoção prática também fortalece a narrativa.

O lançamento do cartão de crédito XRP pela exchange Gemini mostra que o token está deixando de ser apenas uma aposta especulativa para se transformar em meio de pagamento direto.

Essa ponte entre o mercado cripto e o consumo cotidiano pode acelerar a adoção em massa, argumenta Xaif.

Cotação pode chegar a US$ 9? ChatGPT acredita que sim

O CryptoNews compartilhou gráficos recentes com o ChatGPT, questionando se o preço pode ir a US$ 9 com essa recuperação.

De acordo com a inteligência artificial, em análises comparativas com ciclos passados, o modelo projeta que o ativo pode repetir padrões já vistos entre 2015 e 2017.

Naquele período, uma formação técnica de triângulo levou o token ao seu recorde histórico.

Segundo essa leitura, o XRP pode avançar até 200% em relação ao preço atual, atingindo a faixa de US$ 9 a US$ 9,63.

Mais ousadamente, alguns gráficos sugerem que, caso o movimento se estenda, níveis acima de US$ 20 não estariam descartados, afirma a LLM.

O analista EGRAG CRYPTO corrobora parte dessa visão ao afirmar que o XRP está prestes a registrar o maior fechamento de vela em sua história no gráfico de dois meses.

Esse marco técnico reforçaria a percepção de que a tendência de alta continua firme, mesmo após correções pontuais.

Entre a euforia e a cautela

Entretanto, nem todos compartilham da mesma empolgação.

O analista Jaydee alerta que projeções como US$ 10.000 por XRP são irreais e podem induzir investidores menos experientes ao erro.

Para ele, é mais razoável esperar ganhos consistentes em patamares alcançáveis do que apostar em números extremos que não encontram suporte nos fundamentos de mercado.

Ainda assim, mesmo as análises mais conservadoras reconhecem que o token vive um momento de virada.

Além disso, a vitória judicial da Ripple contra a SEC, encerrando uma disputa de cinco anos, eliminou um dos maiores obstáculos regulatórios para a adoção do XRP.

O desafio imediato está em transformar os US$ 3 em suporte firme, consolidando terreno para novas altas.

