Cinco altcoins concentram mais de 60% do mercado de RWAs em 2025

A concentração dessas altcoins RWA levanta alertas sobre riscos de dependência em poucos players e os impactos no setor.

O mercado de real-world assets (RWAs) segue em expansão acelerada, e os dados de 2025 revelam um cenário de forte concentração em cinco altcoins que juntas processam mais de 60% das transações do setor.

Segundo analistas, Tezos (XTZ), Uniswap (UNI), Hedera (HBAR), Gigachad (GIGA) e Notcoin (NOT) são os projetos que lideram essa frente, sustentados por robustez estrutural, altos volumes de negociação e padrões técnicos consistentes.

Assim, o domínio desses tokens reforça tendências vistas no ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi), em que a integração com ativos do mundo real atrai crescente liquidez institucional e de varejo.

Ao mesmo tempo, a concentração levanta alertas sobre riscos de dependência em poucos players, o que pode influenciar a evolução das futuras iniciativas de tokenização.

Tezos (XTZ) consolida liderança no ecossistema RWA

O Tezos (XTZ) se consolidou como uma das principais referências em RWAs, sustentado por sua rede estável, liquidez consistente e crescente adoção por participantes institucionais.

Em suma, do ponto de vista técnico, o token apresenta fases de consolidação seguidas por tendências de alta moderada, sinalizando um suporte sólido.

Essa configuração, combinada com a confiança dos investidores, garante ao Tezos uma fatia relevante do mercado e reforça seu papel como veículo preferencial de exposição a ativos tokenizados.

Uniswap (UNI) mantém protagonismo com alto volume de negociação

O Uniswap (UNI) segue demonstrando força no setor, especialmente por sua atuação central no provisionamento de liquidez em exchanges descentralizadas (DEXs).

Além disso, mesmo diante de pequenas correções, os gráficos mostram resiliência e manutenção de volumes elevados de negociação, o que mantém a relevância do UNI no mercado.

Para analistas, o design da plataforma, que facilita trocas rápidas e acessíveis de tokens, assegura sua posição como um dos altcoins de maior destaque no ecossistema de RWAs.

Hedera (HBAR) exibe estabilidade e acúmulo de investidores

O Hedera (HBAR) se diferencia por sinais técnicos de estabilidade inédita, com zonas de suporte fortes e baixa volatilidade nos últimos meses.

Participantes de mercado identificam padrões de acumulação constantes, o que demonstra confiança contínua no ativo.

Além disso, o mecanismo de consenso inovador da rede é apontado como um dos fatores que sustentam sua confiabilidade.

Como resultado, o HBAR se torna uma das principais escolhas para projetos de RWAs que exigem solidez e previsibilidade.

Gigachad (GIGA) impressiona com forte impulso especulativo

O Gigachad (GIGA) tem se destacado pelo crescimento explosivo de participação de investidores e pelo padrão técnico de consolidação estreita, frequentemente associado a movimentos de alta mais agressivos.

Segundo analistas, o GIGA ocupa um espaço único no mercado, combinando apelo especulativo com estruturas que favorecem rompimentos de alta.

Esse perfil o coloca como um dos altcoins emergentes mais notáveis dentro do setor de RWAs, especialmente para investidores de maior apetite por risco.

Notcoin (NOT) ganha força como player revolucionário em RWAs

Ademais, o Notcoin (NOT) conquistou um papel relevante no ecossistema ao manter níveis consistentes de liquidez e suporte técnico sólido.

Sua estrutura demonstra grande potencial para integração com ativos do mundo real, chamando a atenção de traders que buscam estratégias descentralizadas de alto rendimento.

Por fim, para especialistas, o NOT desponta como um dos tokens mais promissores em termos de expansão no universo de RWAs.

