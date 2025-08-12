BTC hoje: MicroStrategy, ETFs e ação de preço movimentarão o token

O Bitcoin (BTC) segue negociado próximo de US$ 118.500 nesta terça-feira (12), após recuar do topo em US$ 122.000 registrado no início dessa semana. Mesmo com a correção, a alta recente foi suficiente para levar a capitalização total do mercado cripto acima de US$ 4 trilhões.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Um dos principais impulsos vem da estratégia de Michael Saylor. Na última semana, a MicroStrategy comprou mais 155 BTC por US$ 18 milhões, a um preço médio de US$ 116.401.

Com isso, elevou seu total para 628.946 BTC, o que representa cerca de 3% da oferta da criptomoeda, avaliados em aproximadamente US$ 46 bilhões.

A compra também marcou o quinto aniversário da aquisição inicial, feita em agosto de 2020. Na ocasião, a companhia pagou US$ 250 milhões por 21.454 BTC a US$ 11.400 cada.

Desde então, o preço do ativo subiu quase 960%.

BIG BREAKING 🚨



STRATEGY ACQUIRED 155 #BITCOIN FOR $18M. THEIR TOTAL HOLDINGS ARE NEARING 629,000 $BTC. 🤯 pic.twitter.com/ikcPTXXHlW — BITCOINLFG® (@bitcoinlfgo) August 11, 2025

Embora menor que a acumulação de 21.000 BTC em julho, o movimento mostra convicção contínua.

A sequência de cinco anos de compras ininterruptas da empresa se tornou um marco psicológico para o mercado, reforçando a ideia de que tesourarias corporativas podem ter papel estratégico na demanda de longo prazo pelo Bitcoin.

Avanço dos ETFs e aumento das participações corporativas podem impulsionar o BTC hoje

Além das compras da MicroStrategy, a Trump Media voltou a impulsionar seu pedido de ETF à vista de Bitcoin.

A companhia atualizou seu documento na SEC, listando a Crypto.com como custodiante e a Yorkville America Digital como patrocinadora.

O momento coincide com US$ 260 milhões em fluxos líquidos para ETFs da criptomoeda em todo o mundo na última semana, dos quais US$ 246 milhões vieram dos fundos dos EUA.

A Trump Media também revelou que mantém US$ 2 bilhões em BTC, o que representa dois terços de seus ativos líquidos.

Somados à demanda por ETFs, esses movimentos reduzem a oferta em circulação, criando uma dinâmica positiva entre oferta e demanda para valorização de preços.

📚Procurando pela previsão Bitcoin e estimativas de preço para os próximos anos? Continue lendo e saiba mais!

Fatores macro e métricas on-chain reforçam cenário de alta

O cenário macro também é favorável. O mercado precifica um corte de juros pelo Federal Reserve em setembro, o que enfraqueceria o dólar e beneficiaria ativos de risco.

A preferência de Trump por Stephen Miran como presidente do Fed, conhecido por ser um defensor de um dólar mais fraco, adiciona mais um fator a favor.

Além disso, as métricas on-chain confirmam o aumento do engajamento.

Dados da Glassnode mostram que o volume de taxas de transação do Bitcoin subiu 10,3% nesta semana, com o volume total transferido se mantendo em US$ 8,5 bilhões.

Assim, o crescimento sustentado das taxas sinaliza demanda real pela rede, e não apenas especulação, reforçando a utilidade do ativo além do preço.

A alta de 190% do Ethereum desde as mínimas de abril, aproximando-se dos níveis de 2021, também melhorou o sentimento geral.

Nesse sentido, a valorização simultânea de BTC e ETH costuma atrair mais capital, mantendo o impulso sincronizado entre as criptomoedas.

Níveis técnicos e estrutura da cotação do BTC

Atualmente, o Bitcoin é negociado a US$ 118.515, com queda de 2,12% nas últimas 24 horas. Porém, ainda se mantém acima da média móvel simples de 50 dias, em US$ 114.373.

O ativo segue preso entre a zona de resistência de US$ 119.335 – US$ 123.250 e a linha de tendência ascendente formada a partir das mínimas de julho.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

O gráfico diário mostra:

Resistências : US$ 119.335–US$ 123.250 (23,6% de Fibonacci + topos anteriores)

: US$ 119.335–US$ 123.250 (23,6% de Fibonacci + topos anteriores) Suportes : US$ 117.350 (linha de tendência), US$ 113.650 e US$ 110.675

: US$ 117.350 (linha de tendência), US$ 113.650 e US$ 110.675 RSI : 57,9 – otimista, mas sem sobrecompra

: 57,9 – otimista, mas sem sobrecompra MACD: histograma positivo, próximo de cruzamento altista

Rejeições com longos pavios próximos de US$ 119.300 indicam pressão vendedora no curto prazo.

Um rompimento acima de US$ 123.250 pode abrir caminho para US$ 127.000 e US$ 130.000.

Por outro lado, uma perda da linha de tendência pode levar o preço a buscar US$ 113.650.

📚A auto custódia Bitcoin tem sido uma prática bastante realizada por investidores do mundo das criptomoedas. Aprenda mais sobre isso!