BTC hoje: MicroStrategy, ETFs e ação de preço movimentarão o token
Um dos principais impulsos vem da estratégia de Michael Saylor. Na última semana, a MicroStrategy comprou mais 155 BTC por US$ 18 milhões, a um preço médio de US$ 116.401.
Com isso, elevou seu total para 628.946 BTC, o que representa cerca de 3% da oferta da criptomoeda, avaliados em aproximadamente US$ 46 bilhões.
A compra também marcou o quinto aniversário da aquisição inicial, feita em agosto de 2020. Na ocasião, a companhia pagou US$ 250 milhões por 21.454 BTC a US$ 11.400 cada.
Desde então, o preço do ativo subiu quase 960%.
Embora menor que a acumulação de 21.000 BTC em julho, o movimento mostra convicção contínua.
A sequência de cinco anos de compras ininterruptas da empresa se tornou um marco psicológico para o mercado, reforçando a ideia de que tesourarias corporativas podem ter papel estratégico na demanda de longo prazo pelo Bitcoin.
Avanço dos ETFs e aumento das participações corporativas podem impulsionar o BTC hoje
Além das compras da MicroStrategy, a Trump Media voltou a impulsionar seu pedido de ETF à vista de Bitcoin.
A companhia atualizou seu documento na SEC, listando a Crypto.com como custodiante e a Yorkville America Digital como patrocinadora.
O momento coincide com US$ 260 milhões em fluxos líquidos para ETFs da criptomoeda em todo o mundo na última semana, dos quais US$ 246 milhões vieram dos fundos dos EUA.
A Trump Media também revelou que mantém US$ 2 bilhões em BTC, o que representa dois terços de seus ativos líquidos.
Somados à demanda por ETFs, esses movimentos reduzem a oferta em circulação, criando uma dinâmica positiva entre oferta e demanda para valorização de preços.
Fatores macro e métricas on-chain reforçam cenário de alta
O cenário macro também é favorável. O mercado precifica um corte de juros pelo Federal Reserve em setembro, o que enfraqueceria o dólar e beneficiaria ativos de risco.
A preferência de Trump por Stephen Miran como presidente do Fed, conhecido por ser um defensor de um dólar mais fraco, adiciona mais um fator a favor.
Além disso, as métricas on-chain confirmam o aumento do engajamento.
Dados da Glassnode mostram que o volume de taxas de transação do Bitcoin subiu 10,3% nesta semana, com o volume total transferido se mantendo em US$ 8,5 bilhões.
Assim, o crescimento sustentado das taxas sinaliza demanda real pela rede, e não apenas especulação, reforçando a utilidade do ativo além do preço.
A alta de 190% do Ethereum desde as mínimas de abril, aproximando-se dos níveis de 2021, também melhorou o sentimento geral.
Nesse sentido, a valorização simultânea de BTC e ETH costuma atrair mais capital, mantendo o impulso sincronizado entre as criptomoedas.
Níveis técnicos e estrutura da cotação do BTC
Atualmente, o Bitcoin é negociado a US$ 118.515, com queda de 2,12% nas últimas 24 horas. Porém, ainda se mantém acima da média móvel simples de 50 dias, em US$ 114.373.
O ativo segue preso entre a zona de resistência de US$ 119.335 – US$ 123.250 e a linha de tendência ascendente formada a partir das mínimas de julho.
O gráfico diário mostra:
- Resistências: US$ 119.335–US$ 123.250 (23,6% de Fibonacci + topos anteriores)
- Suportes: US$ 117.350 (linha de tendência), US$ 113.650 e US$ 110.675
- RSI: 57,9 – otimista, mas sem sobrecompra
- MACD: histograma positivo, próximo de cruzamento altista
Rejeições com longos pavios próximos de US$ 119.300 indicam pressão vendedora no curto prazo.
Um rompimento acima de US$ 123.250 pode abrir caminho para US$ 127.000 e US$ 130.000.
Por outro lado, uma perda da linha de tendência pode levar o preço a buscar US$ 113.650.
