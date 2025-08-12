Valor do ETH em US$ 5 mil? ‘ETH não serve para nada e ninguém quer comprar’, diz analista

Ethereum sobe mais de 20%, rompe US\$ 4.200 e pode buscar novos recordes, mas analistas alertam para possível topo em outubro.

Um famoso analista do mercado questionou a utilidade do Ethereum e o interesse das empresas em comprar o ativo.

Assim, o empresário e defensor do Bitcoin, Samson Mow, provocou forte reação no mercado ao declarar que ‘Ethereum não serve para nada e ninguém quer comprar’.

Para ele, as empresas que acumulam ETH não buscam um investimento sólido, mas sim ganhos rápidos com movimentos especulativos.

Em sua análise, grandes detentores estariam vendendo BTC para inflar o preço do Ethereum. Mas, apenas para depois realizar lucros e voltar para o Bitcoin.

Mow, que é CEO da Jan3, sustenta que esse comportamento cria uma nova leva de investidores presos em perdas, enquanto os grandes players retornam ao Bitcoin.

Ele afirma que, historicamente, comprar Ethereum serve como veículo para que alguns atores consigam mais BTC, e que isso foi verdade desde a ICO da criptomoeda até hoje.

Para ele, não há interesse genuíno em manter ETH no longo prazo, apenas um ciclo repetitivo de compra, valorização artificial e venda.

ETH não é um ativo para comprar no longo prazo

O analista também ressaltou que o ETH enfrenta dificuldades para superar seu recorde histórico de quase US$ 4.900, registrado em novembro de 2021.

Quanto mais o preço se aproxima dessa marca, maior a pressão de venda, o que limita avanços sustentáveis.

Mow acredita que o movimento atual no par ETH/BTC é apenas mais uma etapa desse padrão.

Apesar disso, dados de mercado mostram que mais de 2,7 milhões de ETH, avaliados em cerca de US$ 11,3 bilhões, estão atualmente em carteiras de empresas, fundos e organizações.

Grandes nomes como Bitmine Immersion e SharpLink (SBET) lideram essa acumulação, gerindo centenas de milhares de unidades.

No entanto, críticos afirmam que essas posições não representam convicção no ativo, mas apenas apostas temporárias para converter ganhos em Bitcoin.

Comunidade dividida e críticas ao modelo

A reação da comunidade cripto foi imediata. Alguns apontaram que movimentos assim tendem a acontecer no final de mercados altistas, sugerindo que poderíamos estar próximos de uma mudança de ciclo.

Outros reforçaram que narrativas sobre ‘tesourarias de Ethereum’ seriam apenas campanhas de marketing para insiders se desfazerem de suas posições.

Parte das críticas também envolve a natureza do Ethereum. Há quem classifique o ativo como ‘a mãe de todos os enganos cripto’, alegando que ele não é verdadeiramente escasso nem totalmente descentralizado.

Para esses investidores, qualquer produto que não seja Bitcoin serve apenas como mecanismo para transferir valor para seu criador.

Mow encerrou reforçando sua postura maximalista: num sistema baseado no ‘padrão Bitcoin’, não haveria espaço para projetos como o Ethereum.

Para ele, empresas que adicionam BTC aos seus balanços devem manter foco total na criptomoeda, já que diversificação transmite insegurança ao mercado.

Valor do ETH em US$ 5 mil

Olhando para os gráficos, o Ethereum registrou um salto expressivo de mais de 20% e voltou a superar com força a marca de US$ 4.200 pela primeira vez desde 2021.

Esse movimento renovou o otimismo dos investidores e reacendeu as expectativas de que o ativo possa buscar o patamar psicológico dos US$ 5.000 nas próximas semanas.

De acordo com o trader de criptomoedas Orbion, que compartilhou sua análise na rede X, o momento atual do Ethereum representa a fase de otimismo e dominância no ciclo de mercado.

Essa é a etapa em que a maioria dos participantes acredita que a tendência de alta é sustentável.

No entanto, ele já vendeu 33% de suas posições e afirmou que pretende liquidar o restante até o fim de outubro, quando projeta que o preço atinja o pico.

Segundo Orbion, o gráfico do Ethereum segue um padrão semelhante aos ciclos de 2017 e 2021.

Assim, se a tendência se mantiver, o ativo deve entrar na fase de euforia antes do Halloween, com forte aceleração nos preços entre setembro e outubro.

Essa etapa, marcada por compras impulsivas, costuma anteceder correções acentuadas.

O trader traça um alvo de US$ 5.800 a US$ 6.000 no curto prazo, caso o ritmo atual continue. Já outros analistas, como Titan of Crypto, apontam que o Ethereum pode atingir até US$ 12.000 se repetir o padrão técnico observado no Bitcoin em 2020.

Nesse cenário mais otimista, o rompimento do recorde histórico de US$ 4.878, alcançado em novembro de 2021, seria apenas o início de uma escalada mais agressiva.

Projeções e riscos no horizonte

Apesar do entusiasmo, a visão de Orbion indica que a valorização pode perder força a partir do fim de setembro.

Para ele, o momento ideal para sair completamente de posições em Ethereum será até 31 de outubro, evitando o impacto de uma possível reversão de tendência.

Os dados atuais mostram que o Ethereum negocia a US$ 4.270, com alta de 20,5% nos últimos sete dias. A trajetória sugere espaço para novas máximas, mas também levanta a necessidade de estratégias claras de entrada e saída.

A história recente do mercado cripto demonstra que fases de euforia podem gerar ganhos rápidos, mas também quedas bruscas para quem ignora sinais de exaustão.

