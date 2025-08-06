Bitget Wallet lança cartão cripto em dólar no Brasil e inicia expansão pela América Latina

Após o lançamento no Brasil, o Bitget Wallet Card será disponibilizado na Argentina, México, Colômbia, Chile, Peru e Guatemala.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A carteira não custodial Bitget Wallet lançou oficialmente seu cartão de pagamentos cripto baseado em dólar (USD) no Brasil.

Emitido em parceria com a Immersve e isento de taxas, o novo produto marca a estreia da empresa no mercado latino-americano, com planos de expansão para outros países da região nos próximos meses.

Cartão permite pagamentos em cripto em mais de 150 milhões de estabelecimentos

O Bitget Wallet Card é um cartão digital da bandeira Mastercard que permite gastar criptomoedas diretamente da carteira, sem necessidade de conversão prévia para moeda fiduciária.

A tecnologia utilizada é a Mastercard Digital First, que garante emissão instantânea e totalmente digital, diretamente pelo app da Bitget Wallet.

Com ele, usuários brasileiros já podem realizar pagamentos com cripto em mais de 150 milhões de estabelecimentos que aceitam Mastercard ao redor do mundo.

Assim, o cartão é recarregado com stablecoins, especialmente USDC, e oferece conversão instantânea para dólar americano no momento da compra — tudo sem taxas de recarga ou tarifas sobre transações em USD.

👉Mais importante do que investir no mercado cripto é escolher uma das melhores Bitcoin Wallet para armazenar seus ativos de forma segura

Expansão regional inclui Argentina, México e mais países latino-americanos

Após o lançamento no Brasil, o Bitget Wallet Card será disponibilizado na Argentina, México, Colômbia, Chile, Peru e Guatemala nos próximos meses.

Em suma, a empresa também planeja levar o produto para mercados da Ásia-Pacífico ainda este ano, consolidando sua estratégia de crescimento global.

Segundo Jamie Elkaleh, CMO da Bitget Wallet, a América Latina é uma das economias cripto mais dinâmicas do mundo e representa uma etapa natural para a expansão internacional da empresa.

Assim, o executivo afirmou que o cartão conecta ativos digitais ao cotidiano das pessoas, transformando as criptomoedas em uma forma viável de pagamento.

Compras internacionais, viagens e proteção cambial

Sobretudo, o novo cartão foi projetado para usuários que preferem manter stablecoins como proteção contra a volatilidade das moedas locais.

Esta é uma prática comum em países com inflação elevada ou instabilidade cambial.

Além de oferecer liberdade para gastar diretamente em dólar, o Bitget Wallet Card também permite gerar rendimento de até 10% ao ano sobre saldos parados na carteira.

Como resultado, isso o torna uma alternativa moderna aos cartões bancários tradicionais, especialmente para compras online internacionais, viagens ou pagamentos em plataformas estrangeiras.

Com suporte ao Apple Pay e Google Pay, o produto vem com uma proposta de usabilidade ampla e integração com o dia a dia.

Integração com o ecossistema Bitget Wallet e a estratégia PayFi

Ademais, o lançamento do cartão faz parte da estratégia mais ampla da Bitget Wallet, chamada de ‘PayFi’ — uma fusão entre pagamentos e finanças descentralizadas (DeFi).

A carteira, que já conta com mais de 80 milhões de usuários em todo o mundo, oferece uma plataforma completa de gestão de ativos digitais com recursos como:

Pagamentos por QR Code

Compras in-app com criptomoedas

Navegador de DApps

Produtos de rendimento integrados

Suporte a mais de 130 blockchains e 20.000 aplicativos descentralizados

Além disso, o CEO da Immersve, Jerome Faury, destacou que a América Latina é uma das regiões com maior adoção cripto globalmente e que o lançamento serve como um teste de escala para soluções de pagamento real com blockchain.

Por fim, segundo ele, a parceria mostra como as infraestruturas tradicionais e as carteiras Web3 podem colaborar para entregar soluções escaláveis e acessíveis para o consumidor final.

👉Neste guia de comparação, classificamos e revisamos as melhores carteiras de criptomoedas neste momento. Continue lendo e saiba mais.