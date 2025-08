IA do Google traz novas previsões para XRP, Dogecoin e SOL

A IA Gemini, desenvolvida pelo Google, prevê que esses 3 criptoativos realizarão grandes saltos de preço nos próximos meses.

Segundo a IA do Google, várias altcoins devem subir com força até o fim de 2025. A previsão considera a alta contínua do Bitcoin (BTC) e a crescente chance de um ciclo de alta sustentado.

Há três semanas, o BTC atingiu um novo recorde, negociado a US$ 122.838.

Esse movimento quebrou resistências importantes e foi interpretado como sinal de uma nova onda de adoção global das criptomoedas.

Com isso, o otimismo voltou com força ao setor. Muitos analistas acreditam que o próximo ciclo pode superar os picos de 2021.

Nesse cenário, diversas altcoins podem alcançar patamares ainda inexplorados.

Além disso, na semana passada, o governo dos Estados Unidos deu novos sinais positivos. A SEC anunciou o ‘Project Crypto’, iniciativa que visa reformar as leis de valores mobiliários nos EUA.

O objetivo é oferecer à indústria a clareza regulatória que há tempos é reivindicada.

Com tudo isso em mente, a seguir, os ativos destacados pela Gemini como prováveis líderes até o fim de 2025.

XRP: Gemini prevê alta de 600% até dezembro

A Gemini estima que o XRP possa alcançar US$ 20 até o fim de 2025.

Isso representaria uma valorização de 567% em relação ao preço atual, que gira em torno de US$ 3.

A previsão otimista vem após um bom desempenho do token. Em 18 de julho, a criptomoeda atingiu um novo pico de US$ 3,65, superando o recorde anterior de 2018, que era de US$ 3,40.

Apesar de uma correção de 17,7% após o topo, o ativo acumula alta de 43% no último mês, superando o Bitcoin e a maioria dos pares de grande capitalização.

Essa confiança do mercado tem base em três fatores principais: maior clareza regulatória, uso comprovado do XRP em remessas globais e rumores sobre um possível ETF à vista de XRP.

Caso confirmado, esse ETF poderia atrair grandes volumes de capital institucional.

Gráfico do XRP no TradingView

A retomada até a máxima histórica pode servir de base para atingir o cenário otimista da IA do Google.

Isso se torna provável caso os fatores macroeconômicos e específicos do setor cripto se alinhem.

O RSI do XRP está subindo a partir do nível 53. Esse movimento sinaliza um aumento na força compradora.

Nas últimas 24 horas, o token subiu 5%, acompanhando o Ethereum e superando o Bitcoin.

Nos últimos 12 meses, o XRP valorizou 449%, bem acima dos 88% registrados pelo BTC no mesmo período.

IA do Google prevê que Dogecoin pode superar o dólar

Lançada como uma paródia em 2013, o Dogecoin evoluiu bastante desde então. Atualmente, o ativo ocupa lugar de destaque no mercado cripto, com valor de mercado superior a US$ 30,9 bilhões.

Seu sucesso vem tanto do apelo das memecoins quanto do uso prático crescente.

Em suma, o preço da criptomoeda costuma seguir o movimento do Bitcoin.

No entanto, sua comunidade engajada e a alta liquidez ajudaram a mantê-la relevante ao longo de vários ciclos de mercado.

Atualmente, o DOGE é negociado por cerca de US$ 0,2059. No mês, acumula alta de 26% e apresenta sinais de estabilização após a recente disparada.

O RSI, que estava em 80 em meados de julho, agora está por volta de 46. Essa queda mostra um período de resfriamento, comum após uma onda de lucros.

Nas últimas 24 horas, o DOGE subiu 2,8%, desempenho abaixo dos 5,6% registrados no setor de memecoins. No total, essa categoria soma US$ 70,8 bilhões em valor de mercado.

No gráfico, destaca-se a formação de uma cunha descendente entre novembro e abril. Esse padrão costuma indicar rompimentos altistas.

Por fim, segundo a IA do Google, a projeção mais otimista para o Dogecoin é de US$ 1,10 até o fim de 2025. Isso representaria quase cinco vezes o valor atual.

Gráfico do Dogecoin (DOGE) no TradingView

A adoção também continua crescendo. A Tesla ainda aceita a criptomoeda como pagamento para produtos selecionados.

Além disso, plataformas como PayPal e Revolut já permitem transferências com o token. Esses avanços reforçam a legitimidade do projeto como moeda digital funcional.

SOL: Gemini prevê alta de até 3.500% com rumores sobre ETF

Ademais, Solana se consolidou como uma das principais blockchains de contratos inteligentes. Compete diretamente com a rede Ethereum em atividade de desenvolvimento e adoção de dApps.

Hoje, o projeto possui valor de mercado acima de US$ 89,7 bilhões.

O otimismo dos investidores cresceu com os rumores de um possível ETF à vista do SOL nos Estados Unidos.

Situações parecidas, no passado, trouxeram grandes aportes para o Bitcoin e o Ethereum.

Também há especulações de que a altcoin possa integrar uma futura reserva nacional de criptomoedas nos EUA. Caso se confirme, o fato indicaria aceitação institucional em larga escala.

No campo técnico, o SOL reverteu sua tendência de baixa. Após atingir US$ 250 em janeiro e cair para perto de US$ 100 em abril, o preço de Solana voltou à faixa dos US$ 167.

Uma cunha descendente indica possível rompimento nos próximos meses, conforme o mercado se aquece.

A Claude AI prevê que o Solana pode chegar a US$ 6.000 até o fim do ano. Isso representaria mais de 10 vezes seu recorde anterior de US$ 293,31.

Dessa forma, na comparação com o preço atual, o retorno seria de cerca de 3.493%, ou um ganho de 36 vezes.

Gráfico do Solana (SOL) no TradingView

Caso o impulso positivo continue até o fim do terceiro trimestre, é possível que o SOL teste a zona dos US$ 320.

Sobretudo, em condições ideais, os modelos preditivos apontam alvos entre US$ 600 e US$ 1.000.

Por isso, as decisões regulatórias dos Estados Unidos devem ser cruciais para o futuro do Solana.

Elas podem definir o caminho do projeto e sua dominância no próximo grande ciclo de alta do mercado cripto.

