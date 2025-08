Valor do Cardano (ADA): volume de negociações vai para US$ 1 bilhão da noite para o dia

O trader conhecido como CryptoSmith0x, que tem mais de 28 mil seguidores no X, acredita que o valor da Cardano pode alcançar US$ 4.

O token ADA viu seu volume de negociações saltar mais de 30% nas últimas 24 horas, ultrapassando inesperadamente a marca de US$ 1 bilhão.

Esse movimento fortalece uma previsão otimista para o valor da Cardano, que subiu para US$ 0,75.

Após uma recuperação durante o fim de semana, o ADA reduziu suas perdas na semana, embora ainda seja o segundo pior desempenho entre os 10 maiores criptoativos em 2025, acumulando uma queda de 11% no ano.

O aumento expressivo no volume de negociações, mesmo com o preço ainda em baixa, pode indicar acúmulo por parte de grandes investidores.

Especialmente em um momento em que a regulamentação nos Estados Unidos começa a se mostrar mais favorável, o que poderia impulsionar o valor do ADA no futuro.

Recentemente, Charles Hoskinson, fundador da Cardano, afirmou que o ADA é um investimento melhor que o Bitcoin, destacando o potencial de valorização mais elevado do token, graças ao seu valor de mercado relativamente menor e aos casos de uso em constante desenvolvimento.

Trader aposta em valor da Cardano a US$ 4

Segundo ele, o token rompeu uma longa fase de acumulação que já durava quase cinco anos.

Esse período de consolidação chegou ao fim em 2025, quando a Cardano voltou a atingir US$ 1.

Para o analista, esse rompimento pode abrir espaço para uma valorização em direção à faixa de US$ 3 nos próximos 3 a 6 meses.

Essa projeção otimista inclui ainda a possibilidade de o ADA retestar seu recorde histórico, alcançado em setembro de 2021, durante esse mesmo período.

ADA se recupera após tocar suporte crítico em US$ 0,69

O ADA vem em tendência de baixa desde que atingiu US$ 0,935 no final de julho.

O gráfico mostra uma sequência de topos descendentes, e agora o preço parece se aproximar novamente da linha de resistência da tendência — desta vez, por baixo.

O token também entrou em uma zona crítica de resistência na faixa dos US$ 0,75. Esse nível será determinante para definir o rumo dos próximos movimentos.

Com o volume de negociações aumentando junto com o interesse de compra, os sinais apontam para uma possível reversão de tendência, que poderia levar o ativo a romper o triângulo descendente em que se encontra.

Caso o ADA atinja US$ 0,80, isso confirmaria uma reversão de tendência.

Como resultado, poderia abrir caminho para uma valorização mais forte rumo aos US$ 0,86 e, posteriormente, US$ 0,95.

Com a expectativa de alta em ativos como a Cardano, a segurança no armazenamento dessas criptos se torna ainda mais importante.

Uma nova carteira chamada Best Wallet (BEST) vem se destacando como uma das pré-vendas mais bem-sucedidas do ano, arrecadando mais de US$ 14 milhões até agora.

Best Wallet (BEST) planeja expandir rapidamente seu ecossistema

A Best Wallet (BEST) é uma carteira cripto de alto nível que oferece suporte a ativos em mais de 60 blockchains diferentes e cobra taxas baixas para swaps.

A carteira já está disponível por meio de um aplicativo móvel moderno, compatível com iOS e Android, e vem recebendo ótimas avaliações dos primeiros usuários.

Mas a proposta da Best Wallet vai além do simples armazenamento: ela oferece aos investidores algo ainda mais valioso.

Isto seria o acesso antecipado exclusivo a novos projetos cripto lançados dentro da própria plataforma.

À medida que a base de usuários cresce e novas parcerias são firmadas, a demanda pelo token $BEST tende a aumentar — especialmente porque ele libera benefícios dentro do app, como taxas reduzidas e recursos premium.

Atualmente, o token $BEST está disponível com desconto em fase de pré-venda.

Para participar, basta acessar o site oficial da Best Wallet e conectar sua carteira cripto (como a própria Best Wallet).

Você pode adquirir o token trocando USDT ou ETH, ou ainda utilizando um cartão bancário para investir.