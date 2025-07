Bitcoin se mantém em US$ 118 mil: mercado em alta perdeu força ou vai voltar?

Valorização da criptomoeda permanece próxima do recorde histórico, mas sem grandes movimentações de preço.

Os movimentos de preço do Bitcoin (BTC) no fim de julho reacenderam um debate. Agora, o mercado em alta das criptomoedas está desacelerando ou apenas fazendo uma pausa?

No dia 30 de julho, o BTC era negociado próximo de US$ 118 mil. Ou seja, ainda perto de sua máxima histórica de cerca de US$ 123 mil, mas com ritmo mais fraco nas últimas sessões.

Enquanto isso, o Ethereum (ETH) permanece próximo de US$ 3,8 mil após uma disparada em julho que elevou seu preço em mais de 50% no mês, segundo dados do CoinMarketCap.

Preço do Ethereum (Reprodução: CoinMarketCap)

Institucionais mantêm mercado em alta aquecido

O Altcoin Season Index, índice geralmente usado como termômetro da altseason, caiu para cerca de 36. Assim, esse nível indica que o Bitcoin ainda supera a maioria das altcoins, o que limita a amplitude do rali.

Historicamente, ganhos mais amplos entre tokens de médio valor são sinal de um ciclo de alta completo, e a leitura atual mostra que os traders continuam seletivos.

A participação institucional segue oferecendo suporte. Uma ordem executiva de março criou uma reserva estratégica de Bitcoin nos EUA, reforçando o papel do ativo nas reservas nacionais.

Ao mesmo tempo, gestoras corporativas destinaram mais de US$ 86 bilhões em cripto neste ano. Com isso, a exposição institucional está mais profunda do que em ciclos anteriores.

O JPMorgan estima que mais de US$ 60 bilhões em novo capital já entraram no mercado cripto em 2025, o que demonstra a força da tendência de alta.

Analistas atribuem esses aportes à adoção de ETFs, ao financiamento de capital de risco e à confiança renovada após maior clareza regulatória em diversas jurisdições. A presença institucional tem sustentado os preços, mesmo com a diminuição das negociações especulativas.

O Ethereum foi um dos principais beneficiados com essa tendência. Dessa forma, com os aportes em ETFs impulsionando a demanda, o ETH subiu com força em julho.

Segundo o Business Insider, investidores institucionais estiveram entre os maiores responsáveis pela valorização, que levou os preços acima de US$ 3,8 mil. Portanto, os volumes diários continuam acima de US$ 15 bilhões, o que indica forte liquidez.

Além disso, a correlação do Bitcoin com ações diminuiu. Uma análise apontou que a correlação entre BTC e S&P 500 está próxima de 0,2, o que sugere que o ativo está se movimentando de forma mais independente dos mercados tradicionais de risco.

Desse modo, essa separação pode tornar o Bitcoin mais atrativo se os mercados de ações permanecerem voláteis.

Mercado dá sinais de desgaste

Nem todos os indicadores são positivos. O domínio do Bitcoin, ainda acima de 60%, de acordo com o gráfico BTC.D da TradingView, mostra que o capital ainda não migrou de forma ampla para as altcoins, o que adia o início de uma verdadeira altseason.

Sendo assim, essa dinâmica limita a profundidade do rali e levanta dúvidas sobre se o mercado já entrou na fase de expansão típica de ciclos anteriores.

Os analistas continuam divididos. Relatórios de diferentes instituições projetam que o Bitcoin pode chegar a valores entre US$ 150 mil e US$ 200 mil até o fim de 2025, com base em ciclos de liquidez e fluxos para ETFs.

No entanto, outros analistas veem a reunião do Federal Reserve marcada para setembro como um possível freio, caso os cortes nas taxas de juros não se concretizem.

A volatilidade continua sendo uma característica central. Oscilações diárias entre 3% e 5% são comuns, e os traders equilibram o otimismo de longo prazo com a cautela de curto prazo.

O desempenho superior do Ethereum e os fluxos constantes contrastam com o ritmo mais lento do Bitcoin, enquanto a maioria das altcoins segue em baixa.

Por enquanto, o mercado em alta não acabou, mas dá sinais de desgaste. Os preços seguem elevados, o apoio institucional é forte e a adoção continua crescendo. No entanto, a ausência de um rali amplo das altcoins e a incerteza sobre a política monetária mantém o mercado em compasso de espera.

Os próximos meses serão cruciais para determinar se este ciclo retomará sua trajetória de alta ou entrará em fase de consolidação.

