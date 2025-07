Hora de vender seu Bitcoin e comprar altcoins: ‘Altseason está chegando’, diz análise da Bitfinex

Análise da Bitfinex aponta que o Bitcoin pode estar entrando em fase de consolidação, enquanto altcoins lideram novo ciclo de alta com ganhos expressivos.

De acordo com uma análise da Bitfinex compartilhada com o CryptoNews BR, vender seu Bitcoin para comprar altcoins pode ser uma boa ideia.

Segundo a análise, as altcoins assumiram a liderança do rali enquanto o Bitcoin (BTC) entrou em uma fase de consolidação lateral.

Logo, essa transição sugere uma expansão de ciclo de mercado, com o capital a girar para ativos de maior beta.

Pela primeira vez desde novembro de 2024, muitas das principais altcoins superaram o BTC, indicando uma participação de mercado mais ampla.

Dominância do Bitcoin tem maior queda em mais de 250 dias

Para a empresa, essa mudança foi claramente refletida na Dominância do Bitcoin, que registrou seu maior declínio de pico a vale em mais de 250 dias.

Essa queda de 6,9% na dominância do Bitcoin foi a maior desde dezembro de 2023.

‘É crucial notar que essa queda na dominância não foi impulsionada por uma fraqueza do Bitcoin.

Mas sim por uma forte ressurgência nas principais altcoins.’, aponta a análise.

Ethereum (ETH), XRP (XRP) e Solana (SOL), em particular, lideraram registrando ganhos expressivos e atraindo capital para longe do Bitcoin.

O Ethereum valorizou 19,45% e o XRP, 21,4%.

Além disso, a análise aponta que o índice ‘OUTROS’ — que engloba a capitalização total do mercado de criptoativos, excluindo stablecoins e os 10 principais criptoativos por capitalização de mercado — aumentou mais de 35% nas últimas duas semanas.

Assim, adicionando aproximadamente US$ 85 bilhões ao mercado de altcoins, sem incluir as principais moedas.

Este índice está agora se aproximando de sua capitalização de mercado de abertura anual de US$ 352 bilhões.

Vender o Bitcoin e comprar altcoins

De acordo com a análise, historicamente, declínios na dominância do Bitcoin, especialmente sem uma correção acentuada do BTC, sinalizam o início de fases lideradas por altcoins.

‘O mercado parece estar a passar de um rali centrado no Bitcoin para uma fase de expansão mais generalizada impulsionada pelas altcoins’, aponta.

Ademais, a análise destaca que apesar da consolidação, o Bitcoin continua a ser negociado bem acima da base de custo realizada de 95% dos seus detentores.

O preço spot subiu acima do nível do percentil 95, atualmente em US$ 107.400.

Desse modo, quando o Bitcoin negocia acima desse limiar, tende a sinalizar fases de alta avançadas antes de uma formação de topo de mercado de curto prazo.

A Bitfinex aponta que isso ocorre porque a maioria da oferta de moedas agora está com lucro.

‘O que geralmente desencadeia níveis elevados de realização de lucro, especialmente por detentores de curto prazo’, afirma.

Cotação do Bitcoin em US$ 136 mil

Conforme a Bitfinex, os Detentores de Longo Prazo (LTHs), que mantêm Bitcoin por mais de 155 dias, começaram a distribuir moedas pela primeira vez desde o início de 2024.

Ao mesmo tempo, os Detentores de Curto Prazo (STHs), que detêm moedas por menos de 155 dias, tornaram-se líquidos positivos, absorvendo essa oferta.

‘Essa rotação de LTHs para STHs é uma parte natural de cada fase de alta, mas aumenta a fragilidade estrutural do mercado, especialmente se o ímpeto de compra diminuir.

Com a base de custo média dos detentores a aumentar, o investidor médio torna-se mais sensível ao preço’, disse.

Além disso, a Bitfiex destaca que o atual recuo do Bitcoin, representa um nível de desvio padrão +1 acima da base de custo dos STH.

Assim, para a empresa, US$ 120 mil pode se tornar uma resistência natural durante períodos de alta atividade especulativa.

‘Se o ímpeto atual persistir, a próxima grande resistência técnica e on-chain situa-se na banda de desvio padrão +2, atualmente em torno de US$ 136.000.

Este nível historicamente representa condições de alta superestendidas e frequentemente coincide com o sentimento e posicionamento de pico do mercado.

Alcançar esse nível provavelmente exigirá uma nova onda de entradas de ETFs, lances institucionais ou ventos favoráveis macroeconômicos’, finalizou.

