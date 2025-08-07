Cryptonews Notícias de Bitcoin

Quando o valor do BTC vai voltar a subir? Confira análise da Glassnode

Bitcoin Criptomoedas Mercado
Após romper suporte importante, Bitcoin mostra sinais de estabilização entre US$ 110 mil e US$ 116 mil, com nova acumulação sugerindo possível retomada de alta.
Último update: 
Bitcoin hoje

O preço do Bitcoin pode voltar a subir em breve e agora está se estabilizando após semanas de forte volatilidade, segundo uma nova análise da Glassnode.

A empresa aponta que o mercado pode estar prestes a formar uma base sólida de recuperação, apesar da pressão de venda recente.

Após atingir um pico de US$ 123 mil em julho, o Bitcoin recuou para US$ 113 mil, rompendo a base de custo que sustentava o movimento anterior.

De acordo com a empresa, esse rompimento abriu um air gap de baixa liquidez, que normalmente dá origem a novas zonas de acumulação.

Investidores oportunistas entraram em cena, adquirindo cerca de 120 mil BTC após a queda, o que impulsionou o preço de volta acima dos US$ 114 mil.

Dessa forma, a empresa aponta que apesar da recuperação parcial, o Bitcoin ainda precisa superar a barreira dos US$ 116,9 mil, que representa a base de custo dos compradores recentes.

Assim, essa faixa agora atua como uma resistência.

Para a Glassnode, romper esse nível com força indicaria retomada da demanda, o que pode confirmar o início de uma nova tendência de alta.

Valor do BTC pode voltar a subir

Segundo a Glassnode, caso contrário, o preço pode testar novamente o suporte mais próximo de US$ 110 mil, aumentando o risco de uma correção mais ampla.

Ainda assim, o mercado segue negociando acima da base de custo de curto prazo, que fica em torno de US$ 106 mil, um sinal considerado saudável durante um ciclo de alta.

Além disso, a porcentagem de detentores de curto prazo com lucros caiu de 100% para 70%, o que se alinha com movimentos normais em fases corretivas.

Isso mostra que o mercado ainda mantém boa parte da confiança dos investidores, mesmo após a retração.

Apesar das compras on-chain, os ETFs à vista de Bitcoin registraram saídas de 1.500 BTC em 5 de agosto, o maior volume desde abril.

No entanto, a Glassnode afirma que essas saídas costumam ser curtas e não representam uma tendência clara de retirada estrutural.

No mercado de futuros, o sentimento também esfriou. As taxas de financiamento de contratos perpétuos recuaram para níveis neutros, abaixo de 0,1%.

Isso indica menor apetite especulativo e menor interesse por posições alavancadas, o que ajuda a conter movimentos extremos de preço.

Fase de reequilíbrio

De acordo com a análise, a combinação desses fatores mostra que o Bitcoin está em uma fase de equilíbrio, marcada por níveis estáveis de suporte e resistência.

A faixa entre US$ 110 mil e US$ 116 mil pode servir como base para um novo ciclo de valorização. Desde que a demanda volte a ganhar força.

Enquanto isso, a lucratividade dos detentores de curto prazo e os dados on-chain indicam um cenário de consolidação saudável, sem sinais de pânico generalizado.

O preço atual reflete um momento típico pós-máxima histórica, com ajustes naturais e potencial de alta caso a estrutura de suporte se fortaleça.

A Glassnode conclui que o mercado ainda não retomou sua tendência de alta.

Contudo, mostra sinais promissores de recuperação, especialmente se os níveis de resistência forem rompidos com volume.

Até lá, o Bitcoin permanece em um ponto crítico, aguardando definição.

