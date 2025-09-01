مشاريع الويب الثالث (Web3) الناشئة تجمع 9.6 مليار دولار خلال الربع الثاني رغم تراجع عدد الصفقات

تم الكشف عن 306 من الصفقات فقط خلال الربع الثاني، وهو العدد الأقل منذ منتصف عام 2023.

نجحت مشاريع قطاع الويب الثالث (Web3) الناشئة بجمع تمويل إجمالي بقيمة 9.6 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، مُسجلة ثاني أعلى تمويل إجمالي في 3 أشهر، وذلك رغم تراجع عدد الصفقات الإجمالي ليبلغ أدنى مستوياته في عدة سنوات.

أبرز النقاط: مشاريع نظم Web3 الناشئة جمَعت 9.6 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025 رغم تراجع عدد الصفقات إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات.

المستثمرون أصبحوا يُفضّلون جولات تمويل أقلَّ عدداً وأكبر حجماً في القطاعات المُركزة على البنية التحتية، كشبكات تدقيق المعاملات وأنظمة الحوسبة.

أعداد الاكتتابات عبر جولات جمع تمويل خاصةٍ ارتفعت بينما تراجعت نظيرتها العامة، ما يعكس تحوّلاً إلى نهج جمع التمويل بقيادة المؤسسات.

وفقاً لأحدث تقرير مستقل خاص بالمشاريع الجديدة، فهناك 306 من هذه الصفقات فقط تمَّ الكشف عنها خلال الربع الثاني وهوَ أقل عدد منذ منتصف عام 2023، فيما ارتفع متوسط قيمة الصفقات عبر جميع المراحل، في دلالةٍ على تحوّلٍ باتجاه رهاناتٍ أكثرَ إقناعاً تُركّز على البنية التحتية.

نهج مشاريع الويب الثالث (Web3) في جمع التمويل يتحول إلى رهانات أقل عدداً وأكبر حجماً على البنية التحتية الأساسية

يشير التقرير المستقل إلى أن القطاع آخذ بالنضج، ويفضّلُ المستثمرون حالياً جولات تمويلٍ أقلَّ عدداً وأكبر حجماً للمشاريع التأسيسية على التعرّض الاستثماري لمضاربات المراحل المُبكّرة، فقد شهدَت جولات جمع التمويل الأوليّ من السلسلة- A التي اتسمت بالبطء واستغرقت وقتاً طويلاً إثر خروج القطاع من دورة تراجع ممتدة- انتعاشةً قوية، حيث ارتفعَ متوسط حجم جمعِها للتمويل إلى 17.6 مليون دولار عبر 27 صفقة جمعت خلالها تمويلاً إجمالياً بقيمة 420 مليون دولار، مُسجلاً أعلى مستوياته منذ مطلع عام 2022.

وفيما انتعشت جولات التمويل التأسيسية وجمعت وسطياً تمويلاً بقيمة ​​6.6 مليون دولار، استقرت نظيرتها التمهيدية وجمعت وسطياً 2.35 مليون دولار. وتصدّرت قائمة المشاريع الأكثرَ جمعاً للتمويل مشاريع قطاع البنية التحتية، حيث جمعت مشاريع الكريبتو الناشئة فيه وسطياً 112 مليون دولار عبر جولات التمويل، تلتها مشاريع التعدين وتدقيق المعاملات بجمعها وسطياً 83 مليون دولار، وشبكات الحوسبة بنحو 70 مليون دولار.

فقد لقيت هذه القطاعات اهتماماً كبيراً من الصناديق التي تُولي الأهمية لقابلية التوسع المستدام والتقنيات الأساسية، بما فيها شبكات تدقيق المعاملات، وبروتوكولات تجميع المعاملات، وبدائل الحوسبة الخاصة بآليات الإجماع العاملة بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI). فيما سجّلت القطاعات التي تتعامل مع المستهلكين مباشرةً -كمشاريع المتاجر ونظيرتها الترفيهية- أحجام صفقات تمويلٍ مُعتدلة واكتسبت زخماً محدوداً، فقد تحوّل تركيز المستثمرين -بشكلٍ حاسم- إلى مشاريع البنية التحتية التي تستهدف المستهلكين، والمنصات عالية الأداء التي تجمع بين التكنولوجيا وتجربة المستخدم.

من جانبها، أظهرَت أنشطة جمع التمويل عبر اكتتابات العملات الرقمية الجديدة تبايناً، حيث جمعت اكتتابات الكريبتو من خلال الجولات الخاصة تمويلاً بقيمة 410 مليون دولار عبر 15 صفقة فقط، لتُسجّل أقوى أداء منذ عام 2021 مدفوعة بصفقات الخزنات الإستراتيجية والأنظمة التقنية لبروتوكولات معالجة المعاملات جماعياً.

في المقابل، تراجَعت حصيلة الاكتتابات العامة للعملات الجديدة بمعدل 83% مقارنةً بالربع السابق مُسجلةً 134 مليون دولار إثرَ تراجع اهتمام صغار المستثمرين بها، ليصف التقرير المستقل هذا التوجّهَ بأنه “اتساقٌ لرؤوس الأموال على مسار الدورة القادمة”.

حصيلة صندوق Pure Crypto للتمويل الأولي تتضاعف بنحو 1,000%

وفقاً لتقارير، نجحَت مؤسسة- Pure Crypto الرائدة نسبياً في مجال الأصول الرقمية ومقرّها خارج شيكاغو- بلفت الأنظار بعد الكشف عن ارتفاع مداخيل صندوقها الاستثماري الأبرز بنسبة تقارب 1,000% منذ إنشائه عام 2018؛ فما بدأ كتجربةٍ في مجال الكريبتو بإنشاء شركةٍ تقليديةٍ لإدارة الثروات أصبحَ حالياً صندوقاً استثمارياً بقيمة 60 مليون دولار، مدعوماً بنهج فريد ورؤوس أموال تابعةٍ لمكاتب استثمار عائلية.

جدير بالذكر أن صندوق Pure Crypto أسّسه جيريمي بوينتون (Jeremy Boynton) الذي يدير أيضاً شركة Laureate Wealth Management ويديره مع شريكه زاكاري ليندكويست (Zachary Lindquist)، لينمو ويُصبح وجهة استثمارية بقيمة 100 مليون دولار للصناديق المهتمة بالاستثمار في الأصول الرقمية. أما حالياً، فيستعد الثنائي لجمع تمويل لصندوقهما الرابع، والمُوجّه لاستغلال ما يَعتبرانه الموجة الأخيرة من عوائد رؤوس الأموال الاستثمارية في قطاع الكريبتو وفقاً لهما.

فتبعاً لبوينتون: “نعتقد أن هذه ربّما تكون آخر موجات الكريبتو الموفرة لحصيلةٍ هائلةٍ من مشاريع الكريبتو الناشئة”، فمَع ظهور القوانين التنظيمية كمشروع قانون العملات المستقرة الأخير الذي وقعه الرئيس ترامب ليُصبح قانوناً سارياً، واستكشاف الشركات الكبرى لأوجه الاستفادة من العملات الرقمية، فإنهم يعتقدون أنّ موجة تحقيق الثراء السريع من مكاسب الكريبتو تُوشك على الانتهاء.