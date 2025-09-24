هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية تطلق خطة لاستخدام العملات الرقمية المستقرة كضمان في أسواق المشتقات

تم اعتماد هذه المبادرة وفقاً لـ "سباق العملات الرقمية" الذي تبنته الهيئة لتنفيذ توصيات تقرير الفريق الرئاسي بشأن أسواق الأصول الرقمية.

أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) عن مبادرة جديدة تسمح باستخدام العملات الرقمية المستقرة كضمان رقمي في أسواق المشتقات.

من جانبها، أوضحت كارولين فام -رئيس الهيئة الحالية- في بيان لها يوم الثلاثاء أن الوكالة ستعمل بشكلٍ وثيق مع الأطراف المعنية لتنفيذ التوجيهات، مشيرةً إلى أنها “التطبيق الثوري” لتحديث الأسواق عبر اعتماد ضماناتٍ غير نقدية بهدف خفض النفقات.

CRYPTO SPRINT: @CFTC launches tokenized collateral and stablecoins initiative with industry partners. It’s the killer app to modernize markets and make dollars work smarter and go further, unleashing U.S. economic growth by lowering costs 🇺🇸 @circle @coinbase @cryptocom… pic.twitter.com/VLCeGNS6K5 — Caroline D. Pham (@CarolineDPham) September 23, 2025

ونشرت فام عبر حسابها على منصة إكس: “الجمهور قد قال كلمته: الأسواق الرقمية أصبحت واقعاً، وهي تمثل المستقبل”، داعيةً المشاركين في القطاع إلى تقديم مقترحاتهم.

وتعتمد المبادرة على “سباق العملات الرقمية” الذي أطلقته الهيئة لتنفيذ توصيات تقرير فريق عمل الرئيس حول أسواق الأصول الرقمية.

وأكدت فام: “لطالما أكّدتُ لسنواتٍ إن إدارة الضمانات هي التطبيق الثوري للعملات المستقرة في الأسواق. واليوم، نمضي أخيراً قُدماً في تنفيذ أعمال اللجنة الاستشارية للأسواق العالمية التابعة لهيئة CFTC منذ العام الماضي”.

باب المشاركة مفتوح للجمهور حتى 20 تشرين الأول/أكتوبر، وسيتم نشر ما يَردُ من ملاحظاتٍ على الموقع الرسمي للهيئة.

عمالقة العملات المستقرة يدعمون مبادرة CFTC

أشادت كُبريات شركات العملات المستقرة -ومنها سيركل (Circle)، ريبل (Ripple)، وتيثر (Tether)- بخطوة هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC)، وقال Heath Tarbert رئيس سيركل (Circle) إن هذه المبادرة ستُسهم في خفض التكاليف وتقليل المخاطر، إضافة إلى تعزيز السيولة عبرَ الأسواق العالمية على مدار الساعة.

وفي حال تنفيذها، ستحظى العملات المستقرة -مثل عملة سيركل (Circle) وعملة تيثر (Tether)- بنفس الاهتمام الذي تحصل عليه الضمانات التقليدية مثل النقد.

كما أن قانون GENIUS الأميركي، الذي شكّل نقطة تحوّل في مجال التشريعات، أعاد صياغة إستراتيجية العملات المستقرة، وسُرعان ما أصبح ميزةَ هذا القطاع.

من جانبه، أكّد Paolo Ardoino الرئيس التنفيذي لشركة تيثر (Tether)أن العملات المستقرة التي تُقدّر قيمتها السوقية العالمية بنحو 300 مليار دولار أصبحت تمثل “لبنة أساس ضمن النظام المالي الحديث، إذ تتيح تسويات أسرع، وتوفّر سيولة أعمق، وتعزز مرونة الأسواق”.

وأضاف: “يمثل الاعتراف بالعملات المستقرة كجزء من البنية التحتية للأسواق الأميركية خطوةً مهمة لتعزيز مكانة الولايات المتحدة داخل النظام المالي العالمي ويضمن تنافسية أسواقها”.

أما Cody Carbone الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الرقمية فقال: “يعمل توجيه هيئة CFTC كنوع من التفكير المستقبلي الذي يجعل من الأسواق الأميركية أكثرَ قوةً وأماناً وقدرةً على المنافسة”.

Great move by @CFTCpham 👏🏻 This is the kind of forward-looking stuff that makes US markets stronger, safer, and competitive.



Excited to dive into this and see industry feedback/ideas. https://t.co/roOiM7ssIS — Cody Carbone (@CodyCarboneDC) September 23, 2025

وأضاف: “أتطلع إلى التعمق في هذا الموضوع ورؤية ردود فعل وأفكار القطاع”.