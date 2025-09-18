شركة BDACS الكورية الجنوبية تطلق أول عملة مستقرة مدعومة بالوون الكوري على AVAX

أطلقت شركة الحفظ الرقمي الكورية الجنوبية BDACS أول عملة مستقرة مدعومةٍ بالوون الكوري تحت اسم KRW1 على بلوكتشين أفالانش (Avalanche).

ذكر تقرير AVAX يوم الخميس، أن شركة BDACS -المتخصصة بحفظ الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية- قد أطلقت رسمياً أول عملة مستقرة مدعومةٍ بالوون الكوري على بلوكتشين أفالانش (Avalanche blockchain). يُذكر أن عملة الوون الكوري الرقمي (KRW1) المستقرة، مدعومةٌ بالكامل بودائع بالوون الكوري في بنك ووري (Woori Bank).

وكتب مشروع أفالانش (Avalanche) عبر منصة X: “كل عملة وون كوري رقمي (KRW1) مدعومة بشكلٍ مباشر بنسبة 1:1 بودائع بالوون الكوري موُدَعةٍ في بنك ووري (Woori Bank)”.

Avalanche is powering a new chapter in Korea’s digital economy. 🔺🇰🇷



BDACS, together with Woori Bank, has launched KRW1, a fully collateralized, won-backed stablecoin. Currently in a pilot phase following a full PoC, KRW1 marks an important step toward regulated, bank-integrated… pic.twitter.com/fSsH4si5zP — Avalanche🔺 (@avax) September 18, 2025

يأتي إطلاق هذه العملة المستقرة بعد إتمامها بنجاح لاختبار إثبات المفهوم (PoC) الذي يُثبت جدواها التقنية.

وأضاف مشروع أفالانش (Avalanche): “تُمثّل عملةKRW1 المستقرة -والتي تمر حالياً بالمرحلة التجريبية بعد إتمامها لاختبار إثبات المفهوم (PoC)- خطوةً مهمة نحو اعتماد عملات رقمية منظمةٍ ومتوافقةٍ مع البنوك في كوريا”.

أفالانش (Avalanche) تعزز حضورها الآسيوي

من المعلوم أن بلوكتشين أفالانش (Avalanche blockchain) متصلة مع البنوك والمستخدمين والمؤسسات، ما يُمكّن شركة BDACS من “رسم مستقبل” الاقتصاد الرقمي في كوريا عبر إطلاق عملة مستقرة، وفقاً لما أشارت إليه الشبكة .

وجاء في البيان: “يتميز بلوكتشين أفالانش (Avalanche blockchain) بالأداء والأمان والقدرة على التوسّع التي تجعل إطلاقها ممكناً”.

يأتي هذا التوجه الآسيوي بعد أسبوع فقط من كشف Avalanche عن خططها لإنشاء شركتين احتياطيتين لعملة أفالانش (Avalanche-AVAX) في الولايات المتحدة.

وتُعتبر أفالانش (Avalanche) أحد الشركاء العالميين الرئيسيين لـ BDACS، ويؤكد ذلك التزامها ببنية بلوكتشين (blockchain) مؤسساتيةٍ قابلةٍ للتوسع.

وفي بيان رسمي، قال Justin Kim رئيس قسم آسيا (Ava Labs): “ستدعم بلوكتشين أفالانش (Avalanche blockchain) ونظامها التقني المتنامي للأصول الحقيقية كلاً من شركة BDACS وWoori Bank لتقديم حل موثوق ومُبتكر للاقتصاد الرقمي في كوريا”.

من جهتها، أنهت شركة BDACS تسجيل علامتها التجارية لعملة الوون الرقمي (KRW1) المستقرة الكورية الخاصة في كانون الأول/ديسمبر 2023.

شركة BDACS تطوّر إطاراً شاملاً لإصدار عملة KRW1

تعتزم شركة BDACS -وفقاً لتقرير Avalanche- استخدام عملة KRW1 كنظام مدفوعاتٍ وتسويةٍ مُنخفض التكلفة لخدمة برامج القطاع العام.

ومن شأن هذا أن يقلل بشكلٍ كبير من رسوم معالجة الدفع، ما يجعل من عملة الوون الكوري الرقمي (KRW1) معياراً تقنياً للعملات المستقرة في كوريا.

حول ذلك، قال هاري ريو الرئيس التنفيذي لشركة BDACS: “BDACS ليست مجرّد مزوّد لخدمة الحفظ، فنحن نعمل على تأسيس العمود الفقري لسوق الأصول الرقمية، بهدف تقديم خدماتنا إلى الشركات والمؤسسات والقطاع العام معاً”.

وبحسب بيان رسمي، طوّرت الشركة إطاراً متكاملاً لعملة الوون الكوري الرقمي (KRW1) يُغطي عملية الإصدار والإدارة وآليات التحقق من المعاملات.

كما ستتمتع العملة المستقرة بتوافقٍ مباشر مع واجهات برمجة التطبيقات (API) ما يسمح بالتحقق الفوري من الاحتياطيات.

في ذات السياق، تزايد رواج العملات المستقرة في كوريا الجنوبية بين الجهات المالية التقليدية. فقد قدّمت ما لا يقل عن ثلاث مؤسساتٍ ماليةٍ محلية -بما في ذلك Kakao Bank وKookmin Bank وIndustrial Bank of Korea- طلبات للحصول على علامات تجارية لعملات مستقرة مرتبطة بالوون الكوري.

وفي وقتٍ سابق من أيلول/سبتمبر الجاري، عقد مسؤولون تنفيذيون في تيثر (Tether) اجتماعات حول العملات المستقرة مع مسؤولين من بنك شينهان (Shinhan Bank) الكوري الجنوبي، وهوَ العملاق المالي البارز في كوريا الجنوبية.