شركةSharps Technology تكشف عن خطة لإعادة شراء أسهمها بقيمة 100 مليون دولار بسبب أداء عملة سولانا (Solana-SOL)؛ فهل خاب أمل مؤسسات خزائن الكريبتو بهذه العملة؟

يبدو برنامج إعادة الشراء الخاص بشركة شاربس (Sharps) لأسهمها بقيمة 100 مليون دولار اعترافاً ضمنياً بأن الـ 2 مليون عملة سولانا (Solana) -التي تقارب قيمتها الإجمالية حالياً 450 مليون دولار والمُحتفظ بها لدى منصةCrypto.com - تجعلُ من أسهمها مُقوَّمة بأقل من قيمتها، في تكرار لما واجهته شركة ديفاي ديفيلوبمينت (DeFi Development ) نتيجة تقلبات السوق.

أعلنت شركة Sharps Technology -ثاني أكبر المؤسسات المُحتفظة بأرصدة عملة سولانا (Solana) باحتياطياتٍ تفوق قيمتها 400 مليون دولار من العملة- عن برنامج لإعادة شراء أسهمها بقيمة 100 مليون دولار، ما سيَسمحُ للشركة بشراء أسهمها العادية عبر السوق المفتوحة وأنشطة الشراء بالاتفاق المُسبق على السعر وفقاً لبيان صدر الأربعاء الماضي، وتأتي خطوة الشركة بعد أسابيع فقط من كشفها عن إحدى أكثر الإستراتيجيات المؤسساتية المالية المُركزة على قطاع البلوكتشين طموحاً حتى الآن.

🚨NEW: Sharps Technology (Nasdaq: STSS), the third-largest Solana treasury holding over $400M in $SOL, has launched a $100M stock repurchase program to buy back its common shares through open market and negotiated transactions. pic.twitter.com/dWBvuAxc75 — SolanaFloor (@SolanaFloor) October 2, 2025

ففي آب/أغسطس، أمّنت الشركة حصولها على استثمار خاص بقيمة 400 مليون دولار عبر صفقة أسهم عامة (PIPE)، وبدعم من شركات بارارفاي (ParaFi) وبانتيرا كابيتال (Pantera Capital) ومونارك (Monarq Asset Management) أسَّست الشركة ما سُمّيَ بأكبر خزائن عملة سولانا (Solana) عالمياً، وقد تم تسعير هذا التمويل بـ 6.50$ لكلِّ وحدة، مع ضماناتٍ مُلحقةٍ قابلةٍ للتنفيذ عند 9.75$، وشملت ضماناتٍ مُسبقة الدفع تمهيداً لإتمام الصفقة.

قيمة ممتلكات شركة Sharps من عملة سولانا (Solana) تزداد إلى 448 مليون دولار مع تراجع سعر سهمها STSS بنسبة 43%

في ذلك الحين، وقّعت شركة Sharps أيضاً مذكرة تفاهم مع مؤسسة سولانا (Solana Foundation) لشراء ما قيمته 50 مليون دولار من عملة سولانا ((Solana بخصم 15% عن متوسط سعر السوق لمدة 30 يوماً.

ويُظهر الاتفاق توافقاً عميقاً بين الشركة والمؤسسة على تحويل بلوكتشين سولانا إلى طبقةٍ أساسية للبنية التحتية المالية.

من ناحيتهم، أرجَع مسؤولو الشركة التنفيذيون نهجها إلى أن بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) تتمتع بقدرة استثنائية على معالجة وتسوية المعاملات بشكلٍ فوري وبرسوم منخفضة، ما يجعل منها دعامة قوية للأنظمة المالية المؤسساتية.

ومن جهةٍ أخرى، أفادت أليس تشانغ (Alice Zhang) -كبيرة مسؤولي الاستثمار لدى الشركة- بأن المراهنة على بلوكتشين سولانا تعكس “تسارع وتيرة تبنيها المؤسساتي”، واصفةً البلوكتشين بأنها تضعُ “معياراً جديداً للبنى التحتية الرقمية”.

وأعلنت شركةSharps Technology -ورمزُ سهمها -STSS امتلاكها 2 مليون عملة SOL بقيمةٍ تقدر حالياً بنحو 448 مليون دولار، لكنّ سهمَها استمرَّ بمعاناته منذ الضجة المحيطة بخطوتها المتعلقة بتبني عملة سولانا (Solana)، حيث أغلق سعرُ سهمها STSS الأربعاء الماضي عند 6.67$ متراجعاً بنسبة 1.68% في آخر 24 ساعة، وبمعدّل 43% تقريباً مقارنةً بالشهر الماضي.

هنا، يتناقضُ هذا الانخفاض الحاد مع أداء عملة سولانا (Solana) التي يتم تداولها حالياً بسعر 228.04$، بزيادة يومية نسبتها 3.9% وأسبوعية بمعدل 14.4% وعلى ارتفاع بنسبة 55.5% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، ما يُرجّح أن إعلان شركة Sharps عن برنامج إعادة الشراء هدفه دعمُ استقرار سعر سهمها وطمأنة المستثمرين بعد تراجعه الحاد.

بالتالي، فقد ربَطت الشركة إستراتيجيتها طويلة الأجل بنمو عملة سولانا (Solana)، حيث يشير برنامج إعادة شراء الأسهم إلى جهد مُوازٍ لتعزيز القيمة المضافة للمساهمين وسط تقلبات أسواق الأسهم والعملات الرقمية.

شركةDeFi Development تقر خطة إعادة شراء لأسهمها بقيمة 100 مليون دولار مع ارتفاع عملة سولانا (Solana) في تشرين الأول/أكتوبر

خلال الأسبوع الماضي، أعلنت شركة DeFi Development -وهي مؤسسة خزانةٍ أخرى لعملة سولانا (Solana)- أنّ مجلس إدارتها وافق على زيادة مخصصات برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بالشركة، حيث تم رفعه من 1 مليون دولار إلى “100 مليون دولار”.

ويتطلب الحدّ الأولي البالغ 10 مليون دولار إخطاراً إضافياً من المجلس قبل إجراء عمليات شراء أخرى، حيث أوضحت الشركة أن عمليات إعادة الشراء ستعتمد على ظروف السوق والعوامل التنظيمية ما يتيح تصفية الأسهم أو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

يأتي هذا القرار مع دخول عملة سولانا (Solana) الربع الرابع من العام الجاري بزخم قوي، وقد تفوّق أداؤها في أيلول/سبتمبر على نظيره لعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) على أساس شهري، حيث ارتفع سعرها بنسبة 26% مقارنةً بزيادة سعر الأخيرة بنسبة 8% فقط، كما يرى مُحللون أن الربع القادم قد يُحدد ما إذا كانت عملة SOL ستواصل أداءها القوي.

من جانبه، يتوقع دانا لاف (Dana Love) -رئيس شركة PoobahAI- أن يستمر تفوق بلوكتشين سولانا على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) مشيراً إلى التحديثات المُرتقبة كتحديث Firedancer وAlpenglow و state compressionمُضيفاً أن قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المرتقب في 10 تشرين الأول/أكتوبر بشأن الموافقة المُحتملة على إنشاء صندوق متداول في البورصة للعملة (Solana ETF) قد يؤدي إلى “ارتفاع قوي”.

في ذات الوقت، ما تزال عملة إيثيريوم (Ethereum) مدعومة بتبنيها المؤسساتي المتزايد ودورها كدعامةٍ للعملات المستقرة، فيما وصف ديفيد دوبروفيتسكي (David Dobrovitsky) -الرئيس التنفيذي لشركة Wowduck- هذا التباين قائلاً: “تعتمد عملة ETH على الاستقرار المؤسساتي، بينما توفر عملة سولانا (Solana) آفاق نمو أعلى مع تقلباتٍ أشد”.

كما تلعب عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) أيضاً دوراً في هذه التوقعات، فبعد مرورها بموجة تصحيح في أيلول/سبتمبر، استعادت موقعها فوق 117,000$ بحلول مطلع تشرين الأول/أكتوبر مع تحذير المُحللين من استمرار التقلبات، فيما يرى البعض وجود إمكانية لتحقيق مكاسبَ طفيفةٍ مع اقتراب اجتماع الفيدرالي بنهاية الشهر ذاته.

المصدر: TradingView

يُذكر أخيراً ارتفاعُ سعر عملة سولانا (Solana) بنسبة 9% في تشرين الأول/أكتوبر مُسجلاً 227.50$، كما تُظهر المخططات البيانية الفنية تشكيل تحركاته نموذج “الوتد الصاعد”، والذي يُمكن أن يشير إلى انطلاقةٍ صوب 300$ أو انتكاسةٍ بنسبة 30%، في حال حدوثِ كسر هابطٍ للنمط.